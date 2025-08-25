AZ Risovalka levels drawing tool

5

AZ Risovalka Werkzeug zum Zeichnen von Ebenen

Ein Indikator zur Vereinfachung des Zeichnens von Niveaus.

Wählen Sie in den Einstellungen den Indikatormodus für den Körper, den Schatten oder die ganze Kerze. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Zeichnen' auf dem Zeichenfeld, um eine Ebene zu erstellen, klicken Sie dann auf den Körper oder den Schatten der Kerze und wählen Sie die Farbe der Ebene im Farbmenü, das erscheint. Mit der Schaltfläche "Löschen" können Sie die gewählte Ebene löschen, mit "Farbe" können Sie die Farbe einer bereits erstellten Ebene auswählen. Sie können Ihre eigenen Farben im Indikatormenü einstellen (6 Farben). Standardmäßig können Sie bis zu 50 Levels speichern. Jedes Level wird vom Beginn der ausgewählten Kerze bis zum Ende des Charts gezeichnet.

Bewertungen 1
arctern
64
arctern 2025.12.03 23:22 
 

Very effective tool for drawing S/R zones and monitoring them for bounces/breakouts/re-tests. Special thanks to Yurii for quickly responding to me and adding in alerts and configurable colors/ border thickness. Very helpful!

Empfohlene Produkte
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Kauf- oder Verkaufssignale gemäß der Definition der Handelszone von Bill Williams an. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Vermeiden Sie den Handel mit flachen Märkten Deterministischer Indikator mit klaren Regeln Der Indikator zeichnet sich nicht neu auf Er implementiert alle Arten von Alarmen Der Indikator hat eindeutige Auswirkungen auf den Handel. Ein blauer Pfeil ist ein Kaufsignal E
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indikatoren
Dieser Mt5-Indikator signalisiert, wenn zwei gegenläufige Balken vom aktuellen Balken verschlungen werden. einen aktuellen Exponential Moving Average Cross hat und der letzte Balken überverkauft/gekauft war Expert Advisor verfügbar in Kommentaren Kostenlose Version hier : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Full Alerts für mt5 Terminal, Telefon, E-Mail, Druck in Datei, Druck in Journal Kaufsignal ( blaue Linie ) Vergangenes EMA-Kreuz ( bei 30 Balken zurückgesetzt ) V
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indikatoren
Der dynamische Angebots- und Nachfrageindikator identifiziert automatisch Angebots- und Nachfragezonen und zeigt diese auf der Grundlage von Preisaktionsmustern und der Marktstruktur auf Ihrem Chart an. Diese Zonen stellen Bereiche dar, in denen in der Vergangenheit institutioneller Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist, was sie zu Schlüsselebenen für potenzielle Preisreaktionen macht. Diese Form des Indikators orientiert sich an der ICT sowie an traditionellen Unterstützungs- und Widerstands
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
PZ Market Depth MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Mögen Sie Scalping? Dieser Indikator zeigt Informationen über die letzten vom Broker erhaltenen Kursnotierungen an. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfaches Erkennen von Tick-Trends Eine blaue Zeile bedeutet, dass der Kurs gestiegen ist. Eine rote Zeile bedeutet, dass der Preis gesunken ist Anpassbare Farben und Schriftgrößen Anzeige der gewünschten Anzahl von Zeilen Der Indikator wird nicht neu gezeichnet Parameter Rows: Anzahl der Zeilen m
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indikatoren
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
KeltnerChannelIndicatorMT5
Todd Terence Bates
3 (2)
Indikatoren
Der Keltner-Kanal ist ein auf der Volatilität basierender technischer Indikator, der aus drei separaten Linien besteht. Die mittlere Linie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) des Kurses. Zusätzliche Linien befinden sich oberhalb und unterhalb des EMA. Das obere Band liegt in der Regel um das Zweifache der Average True Range (ATR) über dem EMA, und das untere Band liegt in der Regel um das Zweifache der ATR unter dem EMA. Die Bänder dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, wenn
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indikatoren
Fibomathe-Indikator: Unterstützungs- und Widerstandswerkzeug für MT5 Der Fibomathe-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern hilft, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Take-Profit-Zonen und zusätzliche Preisprojektionsbereiche zu identifizieren. Er eignet sich für Händler, die strukturierte Ansätze zur Analyse von Kursbewegungen und zum Management von Trades verwenden. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ermöglicht es dem Benutzer,
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Session Scalper Ein kleiner, aber nützlicher Session-Indikator, der in erster Linie für das Scalping entwickelt wurde. Aktivieren Sie die Sitzung, in der Sie handeln möchten, beobachten Sie die Reaktion der M5/M15-Kerzen auf das Niveau der vorherigen Handelssitzung und steigen Sie ein. Wir achten immer auf die Reaktion der aktuellen Sitzung auf die vorherige. Wenn Sie zum Beispiel in Amerika handeln, aktivieren Sie die europäische Sitzung und beobachten Sie, wie eine Sitzung der anderen Liq
FREE
Candle Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
Indikatoren
Dies ist eine Demoversion des Candle Absorption Full Indikators. Er hat Einschränkungen in der Bedienung. Dieser Indikator erkennt das Engulfing Candlestick-Muster und zeichnet das entsprechende Markteinstiegssignal. Eigenschaften Er funktioniert nur mit EURUSD auf den Zeitrahmen M1 und M5. Der Indikator analysiert je nach Einstellung eine Kombination von 2 oder 3 Candlesticks. Die Anzahl der vorberechneten Balken (Signale) ist konfigurierbar. Der Indikator kann einen Alarm senden, um über ein
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
MTF Dual Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet zwei lineare Regressionskanäle auf dem Chart für ein beliebiges Währungspaar oder Finanzinstrument und unterstützt die Verwendung von zwei verschiedenen Zeitrahmen. Der erste Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum, um lokale Trends zu erkennen. Der zweite Kanal verwendet einen längeren Zeitraum, um allgemeine Trends zu erkennen. Jeder Kanal zeigt eine Hauptregressionslinie und zwei Linien an, die den Abweichungsbereich darstellen. Der Benutzer kann den Zeitraum jedes K
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht die Anzeige von Renko-Charts im Indikatorfenster. Renko-Charts zeigen nur Kursbewegungen an, die größer als die angegebene Boxgröße sind. Dies hilft, Rauschen zu eliminieren und ermöglicht es, sich auf die wichtigsten Trends zu konzentrieren. Die Zeit spielt hier keine Rolle. Es werden nur Preisbewegungen berücksichtigt. Aus diesem Grund ist der Renko-Chart nicht mit dem Hauptchart synchronisiert, an den er angehängt ist. Der Indikator arbeitet in zwei Modi: CLOSE -
FREE
Big data Triple Average
Cesar Afif rezende Oaquim
Indikatoren
Dieses Projekt hat die Grundfinanzierung nicht erreicht, daher gebe ich es vorläufig auf. Das System ist jetzt frei für andere Händler, um die Idee fortzusetzen. Sie können mein neues Projekt durch meine Signale verfolgen. Ein Werkzeug für institutionelle Anleger, jetzt auch für Privatanwender. Wir statten Sie aus, wie Banken ihre Analysten ausstatten! Wie es funktioniert Es ist auf den Devisenmarkt ausgerichtet und nutzt die Notwendigkeit der Nationen, den Wert ihrer Währung und die weltwei
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Indikatoren
Der Turtle-Handelsindikator setzt das ursprüngliche Handelssystem von Dennis Richards und Bill Eckhart um, das allgemein als "Turtle Trader" bekannt ist. Dieses Trendfolgesystem stützt sich auf Ausbrüche historischer Höchst- und Tiefststände, um Geschäfte zu tätigen und zu schließen: Es ist das genaue Gegenteil des Ansatzes "Buy low and sell high". Die Hauptregel lautet: "Handeln Sie einen N-Tages-Ausbruch und nehmen Sie Gewinne mit, wenn ein M-Tages-Hoch oder -Tief durchbrochen wird (N muss üb
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine kostenlose Version des Indikators, die Periode zwischen den vertikalen Linien beträgt immer 30 Balken. In der kostenpflichtigen Version kann der Zeitraum vom Benutzer eingestellt werden, so dass eine Konfiguration mit vielen ThreePointsChannel-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen möglich ist. Das Konstruktionsprinzip - auf einer beliebigen Anzahl von Balken, die vom Benutzer festgelegt wird, wird ein Kanal mit Maximal- und Minimallinien konstruiert, so dass die Balken das
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
AZ Risk Manager
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Ein einfacher Indikator zur Berechnung des Risikos und zur automatischen Berechnung der Take-Profit-Linie. In den Einstellungen geben Sie das gewünschte Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn ein. Der Indikator berechnet automatisch das Volumen für den Einstieg und zeigt an, wo die Take-Profit-Linie gesetzt werden muss, um das Verhältnis beizubehalten. Das Risiko wird auf der Grundlage Ihrer Bilanzdaten berechnet. Das Informationsfeld kann auf dem Bildschirm verschoben werden. Die Stop-Loss-Linie
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Session Scalper Ein kleiner, aber nützlicher Session-Indikator, der in erster Linie für das Scalping entwickelt wurde. Aktivieren Sie die Sitzung, in der Sie handeln möchten, beobachten Sie die Reaktion der M5/M15-Kerzen auf das Niveau der vorherigen Handelssitzung und steigen Sie ein. Wir achten immer auf die Reaktion der aktuellen Sitzung auf die vorherige. Wenn Sie zum Beispiel in Amerika handeln, aktivieren Sie die europäische Sitzung und beobachten Sie, wie eine Sitzung der anderen Liq
FREE
AZ Custom Daily Candle
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ_Anpassen_Tageskerze Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Konturen von Tageskerzen auf kleinen Zeitrahmen zu zeichnen. Außerdem können Sie die Anzeige von z.B. einer H1-Kerze anpassen und sehen, wie sie auf dem M5-Chart aussieht (ich denke, dies ist eine nützliche Einstellung für Scalping). Außerdem ist es möglich, den Anfang/Ende der Kerzen zu verschieben, die Hintergrundfarbe und die Liniendicke zu ändern. Anregungen und Wünsche sind willkommen. v 1.05 (31/03/2025) Auf Wunsch habe ich die
FREE
AZ simple trading sessions
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
Achtung - der Indikator wurde ursprünglich für den Handel mit Futures und die Feinheiten der Sonntagssitzung entwickelt. Diese Modifikation berücksichtigt nicht den Sonntag vor dem Markt, sondern ist streng an die Zeit auf dem Chart für den korrekten Betrieb auf dem Spotmarkt gebunden. Standard-ATR-Indikator, können Sie aktivieren, ignorieren ungewöhnlich große Kerzen. Es ist möglich, die Position des angezeigten Textes in den 4 Ecken des Charts zu ändern. Sie können den Berechnungszeitraum (vo
FREE
AZ Auto Levels builder ATR edition
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Auto Levels builder ATR edition Indikator für das automatische Zeichnen von Pegeln. Für verschiedene Instrumente müssen Sie mit den Parametern spielen, um die richtigen zu finden. Die Idee dahinter ist, dass der Indikator auf dem in den Einstellungen gewählten Zeitrahmen (standardmäßig H1) nach interessanten Levels sucht. Die Suche erfolgt nur bei Kerzen, die 30 % über der täglichen Standard-ATR ähnlicher Kerzen liegen (Sie können dies in den Einstellungen ändern). Die ATR wird für die letzte
FREE
AZ daymaxlows
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Der einfachste Indikator. Sie wählen den Wochentag (Montag/Freitag), der Indikator zeichnet die Hochs und Tiefs dieses Tages auf den Körper und den Schatten der Kerze. Die Einstellungen der Füllfarbe des ausgewählten Tages, der Stil und die Farbe der Linien können geändert werden. Der Indikator sucht nach dem nächstgelegenen ausgewählten Tag, um die Kursreaktion auf den Körper/Schatten der Kerze des ausgewählten Tages schneller zu visualisieren.
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ ATR-Indikator (mit Bonus für die Volumenkorrelation) Standard-ATR-Indikator, Sie können aktivieren, dass ungewöhnlich große Kerzen ignoriert werden. Es ist möglich, die Position des angezeigten Textes in den 4 Ecken des Charts zu ändern. Sie können den Berechnungszeitraum (vor Tagen) ändern. Bonus - der Indikator hat eine Korrelation mit dem Volumen. Kann aktiviert werden, um eine mögliche Priorität zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Markt anzuzeigen. Was bedeuten die Werte: Positive Korre
FREE
AZ mini atr indicator
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Mini-ATR-Indikator Auf vielfachen Wunsch habe ich eine Miniaturversion des ATR-Indikators erstellt. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen, wie der Berechnung der durchschnittlichen ATR auf der Grundlage bestimmter Parameter, kann er die Farbe eines Textbalkens ändern, je nachdem, wie weit sich der Kurs bereits bewegt hat. Hat sich der Kurs um mehr als 110 % seiner durchschnittlichen ATR bewegt, färbt sich der Balken rot; hat er sich um weniger als 80 % bewegt, ist der Balken grün. Die
FREE
AZ simple sound alert
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Der einfachste Indikator. Er gibt ein Standardsignal (eine Audiodatei aus der MetaTrader-Standardbibliothek - alert.wav) nach einer von Ihnen gewählten Zeitspanne aus. Leider konnte ich aufgrund von Sprachbeschränkungen nicht die Möglichkeit einbauen, Ihre Datei auszuwählen. Ein Fehler wurde behoben: Beim Umschalten der TF wurde der Indikator komplett neu initialisiert, und er dachte, dass ein neues Zeitintervall eingetroffen sei.
FREE
AZ Volzone SYSTEM locked in range finder
Yurii Shvechikov
Indikatoren
Dieser Indikator ist der Hauptbestandteil meines Handelssystems. Sie erhalten eine detaillierte Anleitung, wie Sie den Indikator im manuellen Modus verwenden können. ACHTUNG - Ich empfehle dringend die Verwendung des Indikators bei der Analyse des Marktes mit einem Futures-Broker (auch mit einer Demo-Version des Kontos wird gut sein, wenn Makler bieten Notierungen und Volumina in Echtzeit), und Einträge können auf dem Spotmarkt gemacht werden. Mein System hat nichts mit dem kürzlich populären S
AZ daily scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ daily scalper Mini-Indikator, der auf der Grundlage des Vortages mögliche Korrekturstufen einzeichnet. Dann gehen Sie zu einem niedrigeren Zeitrahmen und suchen nach Einstiegsmustern. In den Einstellungen können Sie den Tag auswählen, an dem Sie diese Niveaus erhalten möchten (standardmäßig berechnet er vom Vortag). Sie können die Farben der Niveaus, die Art der Linien und die Hintergrundfarbe der Kerze, ab der die Berechnung erfolgt, einstellen.
Auswahl:
arctern
64
arctern 2025.12.03 23:22 
 

Very effective tool for drawing S/R zones and monitoring them for bounces/breakouts/re-tests. Special thanks to Yurii for quickly responding to me and adding in alerts and configurable colors/ border thickness. Very helpful!

Yurii Shvechikov
2504
Antwort vom Entwickler Yurii Shvechikov 2025.12.10 09:20
Thank you too for your suggestions for improvement!
Antwort auf eine Rezension