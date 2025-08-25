AZ Risovalka levels drawing tool

AZ Risovalka Werkzeug zum Zeichnen von Ebenen

Ein Indikator zur Vereinfachung des Zeichnens von Niveaus.

Wählen Sie in den Einstellungen den Indikatormodus für den Körper, den Schatten oder die ganze Kerze. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Zeichnen' auf dem Zeichenfeld, um eine Ebene zu erstellen, klicken Sie dann auf den Körper oder den Schatten der Kerze und wählen Sie die Farbe der Ebene im Farbmenü, das erscheint. Mit der Schaltfläche "Löschen" können Sie die gewählte Ebene löschen, mit "Farbe" können Sie die Farbe einer bereits erstellten Ebene auswählen. Sie können Ihre eigenen Farben im Indikatormenü einstellen (6 Farben). Standardmäßig können Sie bis zu 50 Levels speichern. Jedes Level wird vom Beginn der ausgewählten Kerze bis zum Ende des Charts gezeichnet.