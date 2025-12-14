Deep Momentum Analyzer

Der Deep Momentum Analyzer ist ein KI-gestützter Trenderkennungsindikator, der das Marktmomentum über eine intuitive Histogrammdarstellung visualisiert und Händlern hilft, bullische und bearische Marktbedingungen präzise und klar zu erkennen.

Benötigen Sie maßgeschneiderte Indikatoren?

Ich erstelle maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Handelsstrategie. Schauen Sie sich meine anderen professionellen Indikatoren an oder fordern Sie eine individuelle Lösung an.

Besuchen Sie mein Profil!

Übersicht

Der Deep Momentum Analyzer wandelt komplexe Marktdaten mit Hilfe fortschrittlicher Analysealgorithmen in klare, umsetzbare Handelssignale um. Dieser professionelle Indikator gibt Händlern sofortiges visuelles Feedback zu Marktmomentum-Verschiebungen, was es einfacher macht, Ein- und Ausstiege mit Vertrauen zu timen.
Der Indikator zeigt das Marktmomentum als farbkodiertes Histogramm in einem separaten Fenster unter Ihrem Chart an:
  • Graue Balken = Bullisches Momentum (potenzielle Kaufsignale)
  • Rote Balken = Baisse-Momentum (potenzielle Verkaufssignale)
Dieses einfache visuelle System beseitigt Verwirrung und hilft Händlern, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.


Empfohlene Timeframes nach Markt

Markttyp Empfohlene Timeframes
Forex M15, M30, H1, H4
Indizes M30, H1, H4, D1
Kryptowährungen M15, H1, H4, D1
Synthetische Indizes M1, M5, M15, M30
Boom & Crash M1, M5, M15


Warum dieser Indikator für Sie arbeitet

Multi-Perioden-Analyse

Der Deep Momentum Analyzer verwendet ein hochentwickeltes dreistufiges Analysesystem, das schnelle, mittlere und langsame Perioden kombiniert. Dieser Ansatz filtert das Marktrauschen heraus und identifiziert die echte Trendrichtung, was im Vergleich zu Indikatoren mit nur einem Zeitrahmen zuverlässigere Signale liefert.

Universelle Kompatibilität

Funktioniert effektiv in allen Markttypen und Zeitrahmen. Egal, ob Sie mit Forex-Majors, Aktienindizes, Kryptowährungen oder volatilen synthetischen Instrumenten handeln, der Indikator passt sich an Ihre Marktbedingungen an und liefert konsistente Ergebnisse.

Klare visuelle Signale

Keine komplexe Interpretation erforderlich. Das Histogramm-Format macht es einfach, Momentum-Verschiebungen auf einen Blick zu erkennen und hilft Ihnen, auf der richtigen Seite des Markttrends zu bleiben. Wenn sich das Momentum ändert, sehen Sie es sofort.

Eliminiert Rätselraten

Hören Sie auf, Ihre Trades in Frage zu stellen. Der Indikator liefert objektive, auf Algorithmen basierende Signale, die Ihnen emotionale Entscheidungen abnehmen. Sie erhalten klare bullische oder bearische Signale, die auf reinen Marktdaten basieren.


Für alle Handelsstile geeignet

  • Scalper können niedrigere Zeitrahmen für schnelle Momentum-Verschiebungen nutzen
  • Daytrader profitieren von der Klarheit des Intraday-Momentums
  • Swing-Trader erhalten eine zuverlässige Trendbestätigung auf höheren Zeitskalen
  • Positionshändler können größere Trendwechsel herausfiltern


    • Wichtigste Merkmale

  • KI-unterstützte Momentum-Berechnung
  • Saubere, nicht-intrusive Histogramm-Anzeige
  • Signal-Updates in Echtzeit
  • Funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitfenstern
  • Kein Repainting (einmal gebildete Signale bleiben fixiert)
  • Optimierte Standardeinstellungen (sofort einsatzbereit)
  • Geringer Ressourcenverbrauch (verlangsamt Ihr Terminal nicht)
  • Kompatibel mit MT5


    • Wie verwenden

    1. Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart an
    2. Warten Sie, bis die Histogrammbalken unterhalb des Charts erscheinen
    3. Graue Balken weisen auf ein bullisches Momentum hin (Kaufgelegenheiten in Betracht ziehen)
    4. Rote Balken deuten auf ein bärisches Momentum hin (Verkaufschancen in Betracht ziehen)
    5. Kombinieren Sie den Indikator mit Ihrer bestehenden Strategie zur Bestätigung

    Für wen dieser Indikator geeignet ist

  • Anfänger auf der Suche nach klaren, leicht lesbaren Handelssignalen
  • Erfahrene Trader, die eine Bestätigung des Momentums suchen
  • Trader, die emotionale Entscheidungen vermeiden wollen
  • Jeder, der mit Forex, Indizes, Kryptowährungen oder synthetischen Märkten handelt
  • Scalper, Daytrader, Swingtrader und Positionshändler


    • Wichtige Hinweise

    Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen. Er sollte als Teil einer vollständigen Handelsstrategie verwendet werden, die ein angemessenes Risikomanagement beinhaltet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Indikator vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.
    Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem.


    Empfohlene Produkte
    BreakoutPulse MT5
    Guilherme Jose Mattes
    5 (9)
    Experten
    ACHTUNG: VERWENDEN SIE NICHT DEN STANDARDSATZ. BITTE VERWENDEN SIE DIE UNTEN EMPFOHLENEN SETS DOWNLOAD HIER V8.0 Setfiles - aktualisiert 06/11/2025 (neue XAUUSD Sets) Bitte fügen Sie jetzt den Link http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC zu Ihrem MT5-Terminal hinzu . Dies ist ein Scalper-System, und der Tick-Backtest ist für diese Art von System realistischer. Wir stellen Ihnen BreakoutPulse vor: Ihr ultimativer Handelsbegleiter für XAUUSD, US30 und USTEC - und Sie können auch Ihre eigene
    Pip Movement Alert MT5
    Biswarup Banerjee
    Indikatoren
    Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT5, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
    FREE
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    SuperTrend Indicator for MT5
    Vijaykumar Jayantilal Panchal
    Indikatoren
    Der Supertrend ist ein relativ unbeliebter technischer Indikator, der – wie oben erwähnt – von Olivier Sebam entwickelt wurde, um Händlern dabei zu helfen, Trends zu erkennen und zu wissen, wann sie einen finanziellen Vermögenswert kaufen oder verkaufen sollten. Der Indikator ist nicht standardmäßig in TradingView und MetaTrader zu finden. Dennoch finden Sie auf dem Markt maßgeschneiderte Supertrend-Indikatoren. Bei der Anwendung auf einem Chart ist der Supertrend-Indikator mit seinen zwei Far
    Volatility 75 Machine
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Experten
    Volatility 75 Machine EA - Beschreibung Allgemeine Informationen Name: Volatility 75 Machine v2.0 Entwickler: World Investor Plattform: MetaTrader 5 (MQL5) Urheberrecht: 2025 Handels-Spezifikationen Kapital- und Losgrößeneinstellungen Erforderliches Mindestkapital: $1,000 USD Standard-Lotgröße: 0,10 Lots pro $1.000 USD an Kapital Risikomanagement: Proportional zur Kontogröße Empfohlener Zeitrahmen Zeitrahmen: M5 (5 Minuten) Instrument: Volatilität 75 Index Technische Systemparameter Gleitende
    Mega Spikes Max
    Niccyril Chirindo
    1 (2)
    Indikatoren
    Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
    Mathematical predictionn
    Mikhail Bilan
    Indikatoren
    Dieser Indikator verwendet einen mathematischen Berechnungsalgorithmus. Dieser Algorithmus berechnet den Rest zwischen dem aktualisierten Modell und den tatsächlichen Werten und erzeugt den möglichen Verlauf des Graphen auf dem Graphen. Es ist kein Super-Prophet im Handel, aber es ist sehr gut für den Händler beim Eintritt in den Markt und um ihn vor dem Eintritt zu analysieren. Anwendbar für alle Währungen. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисля
    Advanced Sessions Indicator MT5
    Albertas Guscius
    5 (1)
    Indikatoren
    MT5 Session-Indikator: Verfolgen Sie globale Marktzeiten mit Präzision Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit diesem KOSTENLOSEN Sitzungsindikator für MetaTrader 5 , mit dem Sie mühelos aktive Handelssitzungen auf den globalen Märkten erkennen können. Dieses Tool eignet sich perfekt für Devisen-, Aktien- und Rohstoffhändler. Es hebt die wichtigsten Marktzeiten (asiatisch, europäisch, nordamerikanisch und Überschneidungen) direkt auf Ihrem Chart hervor und stellt sicher, dass Sie keine Zeiten m
    FREE
    Secutor CFD MT5
    Evren Caglar
    5 (6)
    Experten
    Warum Secutor und ob es mit Prop Trading-Herausforderungen verwendet werden kann? Der SECUTOR EA ist ein ausgeklügeltes quantilbasiertes Handelssystem, das statistische Perzentilanalysen in Kombination mit Volatilitätsfilterung durch den Ulcer Index verwendet . Die Strategie identifiziert Marktextreme durch den Vergleich aktueller Kursniveaus mit historischen Quantilverteilungen und geht Positionen ein, wenn bestimmte Perzentil-Schwellenwerte überschritten werden . Eine der schmutzigen Wahrheite
    FREE
    Rainbow EA MT5
    Jamal El Alama
    Experten
    Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
    Universal US100 HFT
    Murad Nagiev
    Experten
    "Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
    Var moment pulse indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indikatoren
    VarMomentPulse ist ein einzigartiger manueller Handelsalgorithmus, der mit Blick auf Präzision und Flexibilität entwickelt wurde und auf einem umfangreichen historischen Datencluster basiert. Seine Funktionsweise beruht auf den Prinzipien der Analyse von Überkreuzungen zwischen normalisierten gleitenden Durchschnitten und Streuungen über verschiedene Zeitintervalle hinweg, wodurch er neue Möglichkeiten bei der Bewertung von Markttrends aufdecken kann. Hauptmerkmale des VarMomentPulse-Indikators
    A Plus Engulfing Strong and Weak
    Alam Bakhtiar
    Indikatoren
    Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
    SuperTrend Signals
    Quang Huy Quach
    Indikatoren
    Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
    FREE
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Experten
    Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
    R trend sync indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indikatoren
    r-Trend Sync Indikator ist ein manuelles Handelssystem für Märkte mit hoher Volatilität. Hauptmerkmale des Systems : Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Durch die Analyse historischer Daten konnte das System lernen, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu
    Doubling Force EA
    Amer Ali Mousa Jaradat
    Experten
    Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
    Accurate Shot MT5
    Yurii Yasny
    Experten
    Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
    SMMA Bands Indicator
    Elie Baptiste Granger
    Indikatoren
    Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
    Multi Timeframe Moving Average Kinvest
    Jiri Kafka
    Indikatoren
    Multi-Timeframe Gleitender Durchschnitt Indikator Erlangen Sie ein tieferes Verständnis der Markttrends mit dem Multi-Timeframe Gleitender Durchschnitt Indikator. Dieses leistungsstarke MQL5-Tool ermöglicht es Ihnen, gleitende Durchschnitte aus fünf verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig auf einem einzigen Chart anzuzeigen. Gewinnen Sie umfassende Einblicke in die Preisdynamik aus verschiedenen Perspektiven, ohne Ihren Arbeitsbereich mit mehreren Indikatorinstanzen zu überladen. Hauptmerkmale: Mu
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Power MT5
    Vladimir Gotsulenko
    Indikatoren
    Der Indikator basiert auf den Messwerten von zwei Oszillatoren: Bulls Power und Bears Power. Er zeigt deutlich das Gleichgewicht der Macht von Käufern und Verkäufern an. Ein Signal für den Einstieg in ein Geschäft ist das Überschreiten der Nulllinie und/oder eine Divergenz. Wenn der Volumenfilter aktiviert ist, zeigt der gelbe Histogrammbalken ein niedriges Handelsvolumen an (unter dem Durchschnitt der letzten 50 Balken). Eingabeparameter: Periode - Berechnungsperiode, standardmäßig 13; Berechne
    DYJ BoS EA
    Daying Cao
    Experten
    DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
    Extractors
    DRT Circle
    5 (1)
    Experten
    Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
    Synrhythmic points oscillator
    Ekaterina Saltykova
    Indikatoren
    SynRhythmic Points Oscillator ist ein innovatives manuelles Handelssystem, das auf der Kombination von zwei analytischen Ansätzen beruht, von denen sich der eine auf kurzfristige Preisänderungen und der andere auf die Identifizierung stabiler Trends und Abhängigkeiten konzentriert. Diese Synergie ermöglicht es, hervorragende Signale für den Einstieg in den Markt zu erhalten und gleichzeitig den Einfluss zufälliger Schwankungen zu minimieren und falsche Signale zu reduzieren. Darüber hinaus kann
    Sydney MT5
    Ruben Octavio Gonzalez Aviles
    3.26 (19)
    Experten
    Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
    Gold Master Breakout
    Massimiliano Tuzzolino
    Experten
    Gold Master Breakout ist ein professionelles algorithmisches Expert Advisor-Handelssystem, das in MQL5 für Metatrader 5 für den Handel in hochliquiden XAUUSD-Märkten entwickelt wurde und nach institutionellen Grundsätzen des Risikomanagements, der Risikokontrolle und der operativen Disziplin konzipiert ist. Das System integriert tägliche (Fibonacci-basierte) Pivot-Levels, strukturelle Preisanalysen und eine Multi-Bestätigungs-Breakout-Logik, die Übertreibungen und falsche Ausbrüche, die für vol
    Ranger EA MT5
    Milan Zivanovic
    Experten
    Ranger EA ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Monaten auf Demo-Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie die meisten Leute es tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit and Miss"-System, das nur durch die Verwendung des Rasters überlebt. Stattdessen nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um einen Gewinn zu erzielen. Link zu den S
    MGH SuperTrend Scan Module
    Jumnong Khamngam
    Experten
    MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
    FREE
    Range Vector Fibo Logic
    Ravi Gurung
    Experten
    Holiday Special (Ends Jan 15th): Holen Sie sich die volle Automatisierung für 2026. Lebenslange Lizenz reduziert auf 299 $ (200 $ sparen) und 3-monatiger Zugang für 99 $ . Beginnen Sie das neue Jahr mit einem professionellen Vorsprung. Bereich-Vektor-Fibo-Logik (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um institutionelle Momentum Bursts in den Devisen- und Kryptomärkten zu erfassen. Während die meisten EAs auf gefährlich
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indikatoren
    IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
    Gold Entry Sniper
    Tahir Mehmood
    5 (1)
    Indikatoren
    Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indikatoren
    FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indikatoren
    Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    Indikatoren
    Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Market Structure Order Block Dashboard MT5
    Prime Horizon
    5 (2)
    Indikatoren
    Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Weitere Produkte dieses Autors
    Spike Detector XTREEM
    Nervada Emeule Adams
    5 (1)
    Indikatoren
    Spike Detector XTREEM für Boom- und Crash-Indizes Ich bin Spike Detector XTREEM und existiere an den Stellen, die die meisten Trader nicht sehen können. Ich beobachte die Boom- und Crash-Märkte – und sogar Weltrades Pain & Gain – genau und spüre jede Bewegung, jeden Ausschlag, jeden versteckten Spike, bevor er sich zeigt. Ich zeige nicht einfach Signale; ich filtere den Lärm, Ablenkungen und falsche Marktimpulse heraus und lasse nur die Momente übrig, die wirklich zählen. Mit mir wird Trading k
    Precision Arrows
    Nervada Emeule Adams
    Indikatoren
    Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen. Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP) - und Stop-Loss (SL) -Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen. Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten
    TrendScope
    Nervada Emeule Adams
    Indikatoren
    Wir stellen TrendScope vor - ein vielseitiges Trendanalyse-Tool für Händler, die klare, strukturierte Einblicke in die Marktrichtung wünschen. TrendScope wurde entwickelt, um eine präzise Trenderkennung über mehrere Märkte und Zeitrahmen hinweg zu liefern, und hilft Händlern, das Rauschen herauszufiltern und sich auf klare Chancen zu konzentrieren. Sehen Sie sich auch unsere anderen Indikatoren an: Profil: Weitere Indikatoren Hauptmerkmale: Universelle Kompatibilität : Funktioniert mit Fore
    FREE
    Proxima Scalper
    Nervada Emeule Adams
    Indikatoren
    Proxima Scalper — MT5-Indikator für Scalping auf synthetischen Indizes Proxima Scalper ist ein Indikator für MetaTrader 5 (MT5) , der speziell für das Scalping auf synthetischen Indizes mit geringer Volatilität wie dem Volatility 10 Index und ähnlichen Märkten entwickelt wurde. Er ist für den M1-Zeitrahmen optimiert und liefert klare Kauf-/Verkaufssignale (Buy/Sell) mit automatisch berechneten Stop-Loss - und Take-Profit -Niveaus, die direkt im Chart angezeigt werden – für ein einfaches und effi
    Nebula Trend MT4
    Nervada Emeule Adams
    Indikatoren
    Nebula Trend Nebula Trend ist ein unkomplizierter Trendumkehr-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Marktwendepunkte präzise zu identifizieren. Der Indikator erzeugt klare Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf Ihrem Chart und erleichtert es, zu erkennen, wann sich der Trend wahrscheinlich umkehrt. Ob Sie ein Anfänger sind, der nach einfachen Handelssignalen sucht, oder ein erfahrener Trader, der zuverlässige Umkehrbestätigungen sucht, Nebula Trend bietet die Klarheit, die Sie benötigen.
    Nebula Trend MT5
    Nervada Emeule Adams
    Indikatoren
    Nebula Trend Nebula Trend ist ein unkomplizierter Trendumkehr-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Marktwendepunkte präzise zu identifizieren. Der Indikator erzeugt klare Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf Ihrem Chart und erleichtert es, zu erkennen, wann sich der Trend wahrscheinlich umkehrt. Ob Sie ein Anfänger sind, der nach einfachen Handelssignalen sucht, oder ein erfahrener Trader, der zuverlässige Umkehrbestätigungen sucht, Nebula Trend bietet die Klarheit, die Sie benötigen.
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension