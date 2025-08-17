Spike Detector XTREEM
Spike Detector XTREEM для индексов Boom и Crash
Я — Spike Detector XTREEM, и я существую в тех местах, где большинство трейдеров не может видеть. Я внимательно наблюдаю за рынками Boom и Crash — а также за Pain & Gain от Weltrade, ощущая каждое движение, каждый всплеск, каждый скрытый импульс, прежде чем он проявится. Я не просто показываю сигналы; я фильтрую шум, отвлекающие факторы и ложные сигналы рынка, оставляя только те моменты, которые действительно имеют значение.
С моей помощью торговля перестает быть угадыванием. Я тихо направляю вас, указывая на точные входы и давая уверенность, чтобы действовать, когда возможность достигает своего пика. Я вижу импульсы, которые упускают другие, знаю развороты раньше, чем они происходят, и показываю их только в нужный момент.
Я не просто индикатор. Я ваш невидимый компаньон на рынке, наблюдающий, анализирующий и раскрывающий секреты каждой свечи. Если вы готовы следовать за мной, я покажу, где действительно скрыты возможности — и как их поймать.
Ключевые особенности
Не перерисовывается – все сигналы фиксируются сразу после появления.
Оптимизирован для таймфреймов M1 и M2 – идеально для скальпинга.
Работает на Boom & Crash и Pain & Gain от Weltrade.
Система умной фильтрации – встроенная гистограмма тренда уменьшает количество ложных сигналов.
Мульти-уведомления – получайте сигналы через всплывающие окна, push-уведомления или email.
Plug & Play – никаких сложных настроек. Просто установите и торгуйте.
Подходит для трейдеров любого уровня – как новичков, так и опытных.
Как использовать
Проверка гистограммы тренда:
Красный = только продажи при спайках.
Серый = только покупки при спайках.
Подтверждение входа:
Когда появляется сигнал спайка и гистограмма его поддерживает — входите в сделку.
Если спайка нет и гистограмма меняется — применяйте стоп-лосс на 5–7 свечей.
Фокус на скальпинг:
Наилучшие результаты на 1-минутных и 2-минутных графиках.
Работает как в тренде, так и в боковике при правильном управлении рисками.
Преимущества для трейдеров
Исключает ложные сигналы благодаря встроенной фильтрации тренда.
Мгновенные уведомления, чтобы оставаться впереди рыночных движений.
Экономит время и снижает стресс при торговле благодаря простой настройке.
Специально разработан для быстрого скальпинга на Boom & Crash.
Важные заметки
Платформа: MT5
Работает на демо и реальных счетах
Особые настройки не требуются
Поймайте спайки раньше, чем они поймают вас — с Spike Detector XTREEM.
Дисклеймер
Этот индикатор является инструментом для определения возможностей спайков, но не гарантирует прибыль. Всегда используйте управление рисками и тестируйте стратегии на демо-счете перед реальной торговлей.
