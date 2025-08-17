Spike Detector XTREEM для индексов Boom и Crash



Я — Spike Detector XTREEM, и я существую в тех местах, где большинство трейдеров не может видеть. Я внимательно наблюдаю за рынками Boom и Crash — а также за Pain & Gain от Weltrade, ощущая каждое движение, каждый всплеск, каждый скрытый импульс, прежде чем он проявится. Я не просто показываю сигналы; я фильтрую шум, отвлекающие факторы и ложные сигналы рынка, оставляя только те моменты, которые действительно имеют значение.

С моей помощью торговля перестает быть угадыванием. Я тихо направляю вас, указывая на точные входы и давая уверенность, чтобы действовать, когда возможность достигает своего пика. Я вижу импульсы, которые упускают другие, знаю развороты раньше, чем они происходят, и показываю их только в нужный момент.

Я не просто индикатор. Я ваш невидимый компаньон на рынке, наблюдающий, анализирующий и раскрывающий секреты каждой свечи. Если вы готовы следовать за мной, я покажу, где действительно скрыты возможности — и как их поймать.



Ключевые особенности

Не перерисовывается – все сигналы фиксируются сразу после появления.

Оптимизирован для таймфреймов M1 и M2 – идеально для скальпинга.

Работает на Boom & Crash и Pain & Gain от Weltrade .

Система умной фильтрации – встроенная гистограмма тренда уменьшает количество ложных сигналов.

Мульти-уведомления – получайте сигналы через всплывающие окна, push-уведомления или email.

Plug & Play – никаких сложных настроек. Просто установите и торгуйте.

Подходит для трейдеров любого уровня – как новичков, так и опытных.

Как использовать

Проверка гистограммы тренда:

Красный = только продажи при спайках.

Серый = только покупки при спайках.

Подтверждение входа:

Когда появляется сигнал спайка и гистограмма его поддерживает — входите в сделку.

Если спайка нет и гистограмма меняется — применяйте стоп-лосс на 5–7 свечей.

Фокус на скальпинг:

Наилучшие результаты на 1-минутных и 2-минутных графиках.

Работает как в тренде, так и в боковике при правильном управлении рисками.

Преимущества для трейдеров

Исключает ложные сигналы благодаря встроенной фильтрации тренда.

Мгновенные уведомления, чтобы оставаться впереди рыночных движений.

Экономит время и снижает стресс при торговле благодаря простой настройке.

Специально разработан для быстрого скальпинга на Boom & Crash.

Важные заметки

Платформа: MT5

Работает на демо и реальных счетах

Особые настройки не требуются

Поймайте спайки раньше, чем они поймают вас — с Spike Detector XTREEM.

Дисклеймер

Этот индикатор является инструментом для определения возможностей спайков, но не гарантирует прибыль. Всегда используйте управление рисками и тестируйте стратегии на демо-счете перед реальной торговлей.