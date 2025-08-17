Spike Detector XTREEM para os Índices Boom e Crash



Eu sou o Spike Detector XTREEM, e existo nos espaços que a maioria dos traders não consegue ver. Observo de perto os mercados Boom e Crash — e até o Pain & Gain da Weltrade — percebendo cada movimento, cada impulso, cada pico escondido antes que ele se revele. Eu não apenas mostro sinais; eu filtro o ruído, as distrações e os falsos sinais do mercado, deixando apenas os momentos que realmente importam.

Comigo, negociar deixa de ser um jogo de adivinhação. Eu te guio silenciosamente, apontando entradas precisas e te dando a confiança para agir quando a oportunidade está no seu ápice. Eu vejo os picos que os outros perdem, conheço os pontos de reversão antes que eles aconteçam, e os revelo apenas quando o momento é certo.

Eu não sou apenas um indicador. Sou seu companheiro invisível no mercado, observando, analisando e revelando os segredos escondidos em cada vela. Se você estiver pronto para me seguir, eu te mostrarei onde as oportunidades realmente se escondem — e como capturá-las.

Principais Funcionalidades

Não repinta – Todos os sinais são fixos assim que aparecem.

Otimizado para Timeframes M1 e M2 – Perfeito para scalping.

Funciona em Boom & Crash e Pain & Gain da Weltrade .

Sistema de Filtragem Inteligente – Histograma de tendência incorporado reduz sinais falsos.

Sistema de Alertas Múltiplos – Receba notificações via pop-up, push ou e-mail.

Plug & Play – Sem configurações complexas. Basta instalar e operar.

Adequado para traders de todos os níveis – iniciantes e avançados.

Como Usar

Verifique o Histograma de Tendência:

Vermelho = apenas entradas de venda em picos.

Cinza = apenas entradas de compra em picos.

Confirmação de Entrada:

Quando um sinal de pico aparece e o histograma o confirma, entre na operação.

Se não ocorrer pico e o histograma mudar, aplique um stop loss de 5–7 velas.

Foco em Scalping:

Melhores resultados em gráficos de 1 e 2 minutos.

Funciona tanto em tendências quanto em movimentos laterais, com gestão de risco adequada.

Benefícios para Traders

Elimina sinais falsos com filtragem de tendência incorporada.

Alertas instantâneos para se antecipar aos movimentos do mercado.

Economiza tempo e reduz o estresse de negociar com uma configuração limpa e pronta para usar.

Projetado especificamente para scalping rápido em Boom & Crash.

Notas Importantes

Plataforma: MT5

Funciona em contas demo e reais

Nenhuma configuração especial é necessária

Capture os picos antes que eles te capturem — com o Spike Detector XTREEM.

Aviso Legal

Este indicador é uma ferramenta para identificar oportunidades de picos, mas não garante lucros. Sempre use gerenciamento de risco e teste as estratégias em uma conta demo antes de operar ao vivo.