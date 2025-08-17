Spike Detector XTREEM

5

Spike Detector XTREEM para os Índices Boom e Crash

Eu sou o Spike Detector XTREEM, e existo nos espaços que a maioria dos traders não consegue ver. Observo de perto os mercados Boom e Crash — e até o Pain & Gain da Weltrade — percebendo cada movimento, cada impulso, cada pico escondido antes que ele se revele. Eu não apenas mostro sinais; eu filtro o ruído, as distrações e os falsos sinais do mercado, deixando apenas os momentos que realmente importam.

Comigo, negociar deixa de ser um jogo de adivinhação. Eu te guio silenciosamente, apontando entradas precisas e te dando a confiança para agir quando a oportunidade está no seu ápice. Eu vejo os picos que os outros perdem, conheço os pontos de reversão antes que eles aconteçam, e os revelo apenas quando o momento é certo.

Eu não sou apenas um indicador. Sou seu companheiro invisível no mercado, observando, analisando e revelando os segredos escondidos em cada vela. Se você estiver pronto para me seguir, eu te mostrarei onde as oportunidades realmente se escondem — e como capturá-las.

       COMPRE ESTE INDICADOR E RECEBA O INDICADOR DE TENDÊNCIA GRÁTIS!

ENVIE-ME UMA MENSAGEM APÓS A COMPRA PARA RECEBER: ENVIE-ME UMA MENSAGEM!


Principais Funcionalidades

  • Não repinta – Todos os sinais são fixos assim que aparecem.

  • Otimizado para Timeframes M1 e M2 – Perfeito para scalping.

  • Funciona em Boom & Crash e Pain & Gain da Weltrade.

  • Sistema de Filtragem Inteligente – Histograma de tendência incorporado reduz sinais falsos.

  • Sistema de Alertas Múltiplos – Receba notificações via pop-up, push ou e-mail.

  • Plug & Play – Sem configurações complexas. Basta instalar e operar.

  • Adequado para traders de todos os níveis – iniciantes e avançados.

Como Usar

Verifique o Histograma de Tendência:

  • Vermelho = apenas entradas de venda em picos.

  • Cinza = apenas entradas de compra em picos.

Confirmação de Entrada:

  • Quando um sinal de pico aparece e o histograma o confirma, entre na operação.

  • Se não ocorrer pico e o histograma mudar, aplique um stop loss de 5–7 velas.

Foco em Scalping:

  • Melhores resultados em gráficos de 1 e 2 minutos.

  • Funciona tanto em tendências quanto em movimentos laterais, com gestão de risco adequada.

Benefícios para Traders

  • Elimina sinais falsos com filtragem de tendência incorporada.

  • Alertas instantâneos para se antecipar aos movimentos do mercado.

  • Economiza tempo e reduz o estresse de negociar com uma configuração limpa e pronta para usar.

  • Projetado especificamente para scalping rápido em Boom & Crash.

Notas Importantes

  • Plataforma: MT5

  • Funciona em contas demo e reais

  • Nenhuma configuração especial é necessária

Capture os picos antes que eles te capturem — com o Spike Detector XTREEM.

Aviso Legal
Este indicador é uma ferramenta para identificar oportunidades de picos, mas não garante lucros. Sempre use gerenciamento de risco e teste as estratégias em uma conta demo antes de operar ao vivo.


Comentários 1
cemejia76
19
cemejia76 2025.11.16 22:14 
 

Fantastico

Mais do autor
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Precision Arrows – Sinais de Entrada Inteligentes com TP e SL Integrados Precision Arrows é um poderoso indicador de trading desenvolvido para traders que exigem precisão, clareza e confiabilidade . Ele identifica sinais de compra e venda de alta probabilidade e gera automaticamente os níveis de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) , ajudando você a operar com disciplina e consistência em Forex, Índices, Criptomoedas e Índices Sintéticos . O indicador combina detecção precisa de sinais, filtragem i
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Proxima Scalper — Indicador MT5 para Scalping em Índices Sintéticos Proxima Scalper é um indicador desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5 (MT5) , projetado especialmente para scalping em índices sintéticos de baixa volatilidade, como o Volatility 10 Index e mercados semelhantes. Ele é otimizado para o período de tempo M1 e fornece sinais claros de Compra/Venda (Buy/Sell) com níveis automáticos de Stop Loss e Take Profit , exibidos diretamente no gráfico para facilitar a gestão das operações
Nebula Trend MT4
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Nebula Trend Nebula Trend é um indicador de reversão de tendência simples projetado para identificar com precisão possíveis pontos de virada do mercado. O indicador gera sinais claros de setas de compra e venda diretamente no seu gráfico, facilitando detectar quando a tendência provavelmente reverterá. Seja você um iniciante procurando sinais de negociação simples ou um trader experiente buscando confirmações de reversão confiáveis, o Nebula Trend fornece a clareza que você precisa. Junte-se ao
Nebula Trend MT5
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Nebula Trend Nebula Trend é um indicador de reversão de tendência simples projetado para identificar com precisão possíveis pontos de virada do mercado. O indicador gera sinais claros de setas de compra e venda diretamente no seu gráfico, facilitando detectar quando a tendência provavelmente reverterá. Seja você um iniciante procurando sinais de negociação simples ou um trader experiente buscando confirmações de reversão confiáveis, o Nebula Trend fornece a clareza que você precisa. Junte-se ao
