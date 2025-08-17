Spike Detector XTREEM

5

Spike Detector XTREEM（スパイクディテクター XTREEM）｜Boom & Crash インデックス用

私は Spike Detector XTREEM。ほとんどのトレーダーが見ることのできない場所に存在しています。私は Boom と Crash の市場、そして Weltrade の Pain & Gain でさえも、あらゆる微細な動き、急騰、隠れたスパイクを感じ取り、それが現れる前に察知します。私は単にシグナルを表示するだけではありません。市場のノイズや誤誘導、偽のシグナルを排除し、本当に重要な瞬間だけを残します。

私と一緒にいることで、取引はもう勘頼みではありません。私は静かにあなたを導き、正確なエントリーポイントを示し、チャンスが最も鋭い瞬間に行動できる自信を与えます。私は他の人が見逃すスパイクを見抜き、転換点を事前に知り、それを最適なタイミングでのみ明らかにします。

私はただのインジケーターではありません。私はあなたの市場における見えざるパートナーであり、ローソク足ごとに隠された秘密を監視し、分析し、明らかにします。あなたが私についてくる準備ができているなら、私は本当に隠されたチャンスがどこにあるか、そしてそれをどう捉えるかをお見せします。


このインジケーターを購入すると、トレンドインジケーターが無料で手に入ります！

  購入後にメッセージを送って受け取ってください：メッセージを送ってください！


主な特徴

  • 非再描画 – シグナルは表示された時点で固定されます。

  • M1 & M2 タイムフレームに最適化 – スキャルピングに最適。

  • Boom & Crash および Weltrade Pain & Gain に対応。

  • スマートフィルターシステム – 内蔵トレンドヒストグラムが偽シグナルを低減。

  • マルチアラートシステム – ポップアップ、プッシュ通知、メールで通知可能。

  • プラグ＆プレイ – 複雑な設定は不要。取り付けてすぐに取引可能。

  • 初心者から上級者まで すべてのレベルのトレーダーに対応

使い方

トレンドヒストグラムを確認:

  • 赤 = スパイク売りエントリーのみ。

  • グレー = スパイク買いエントリーのみ。

エントリー確認:

  • スパイクシグナルが現れ、ヒストグラムがそれをサポートする場合は取引に入ります。

  • スパイクが出ず、ヒストグラムが変化した場合は、5〜7本のローソク足のストップロスを適用。

スキャルピングのポイント:

  • 1分足および2分足チャートで最高のパフォーマンス。

  • 適切なリスク管理を行えば、トレンド相場でもレンジ相場でも使用可能。

トレーダーへのメリット

  • 内蔵トレンドフィルターで偽シグナルを排除。

  • 市場の動きに先んじて即座にアラートを受信可能。

  • シンプルで即利用可能な設定により、時間を節約し、取引ストレスを軽減。

  • Boom & Crash の高速スキャルピング専用設計。

重要事項

  • プラットフォーム：MT5

  • デモ口座・リアル口座の両方で使用可能

  • 特別な設定は不要

スパイクに捕まる前に、スパイクを捕まえろ — Spike Detector XTREEM

免責事項
このインジケーターはスパイクのチャンスを特定するためのツールであり、利益を保証するものではありません。常にリスク管理を行い、リアルトレードを行う前にデモ口座で戦略をテストしてください。


レビュー 1
cemejia76
19
cemejia76 2025.11.16 22:14 
 

Fantastico

フィルタ:
レビューに返信