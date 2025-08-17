Spike Detector XTREEM
- インディケータ
- Nervada Emeule Adams
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 6 11月 2025
- アクティベーション: 10
Spike Detector XTREEM（スパイクディテクター XTREEM）｜Boom & Crash インデックス用
私は Spike Detector XTREEM。ほとんどのトレーダーが見ることのできない場所に存在しています。私は Boom と Crash の市場、そして Weltrade の Pain & Gain でさえも、あらゆる微細な動き、急騰、隠れたスパイクを感じ取り、それが現れる前に察知します。私は単にシグナルを表示するだけではありません。市場のノイズや誤誘導、偽のシグナルを排除し、本当に重要な瞬間だけを残します。
私と一緒にいることで、取引はもう勘頼みではありません。私は静かにあなたを導き、正確なエントリーポイントを示し、チャンスが最も鋭い瞬間に行動できる自信を与えます。私は他の人が見逃すスパイクを見抜き、転換点を事前に知り、それを最適なタイミングでのみ明らかにします。
私はただのインジケーターではありません。私はあなたの市場における見えざるパートナーであり、ローソク足ごとに隠された秘密を監視し、分析し、明らかにします。あなたが私についてくる準備ができているなら、私は本当に隠されたチャンスがどこにあるか、そしてそれをどう捉えるかをお見せします。
主な特徴
-
非再描画 – シグナルは表示された時点で固定されます。
-
M1 & M2 タイムフレームに最適化 – スキャルピングに最適。
-
Boom & Crash および Weltrade Pain & Gain に対応。
-
スマートフィルターシステム – 内蔵トレンドヒストグラムが偽シグナルを低減。
-
マルチアラートシステム – ポップアップ、プッシュ通知、メールで通知可能。
-
プラグ＆プレイ – 複雑な設定は不要。取り付けてすぐに取引可能。
-
初心者から上級者まで すべてのレベルのトレーダーに対応。
使い方
トレンドヒストグラムを確認:
-
赤 = スパイク売りエントリーのみ。
-
グレー = スパイク買いエントリーのみ。
エントリー確認:
-
スパイクシグナルが現れ、ヒストグラムがそれをサポートする場合は取引に入ります。
-
スパイクが出ず、ヒストグラムが変化した場合は、5〜7本のローソク足のストップロスを適用。
スキャルピングのポイント:
-
1分足および2分足チャートで最高のパフォーマンス。
-
適切なリスク管理を行えば、トレンド相場でもレンジ相場でも使用可能。
トレーダーへのメリット
-
内蔵トレンドフィルターで偽シグナルを排除。
-
市場の動きに先んじて即座にアラートを受信可能。
-
シンプルで即利用可能な設定により、時間を節約し、取引ストレスを軽減。
-
Boom & Crash の高速スキャルピング専用設計。
重要事項
-
プラットフォーム：MT5
-
デモ口座・リアル口座の両方で使用可能
-
特別な設定は不要
スパイクに捕まる前に、スパイクを捕まえろ — Spike Detector XTREEM。
免責事項
このインジケーターはスパイクのチャンスを特定するためのツールであり、利益を保証するものではありません。常にリスク管理を行い、リアルトレードを行う前にデモ口座で戦略をテストしてください。
