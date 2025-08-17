Spike Detector XTREEM（スパイクディテクター XTREEM）｜Boom & Crash インデックス用



私は Spike Detector XTREEM。ほとんどのトレーダーが見ることのできない場所に存在しています。私は Boom と Crash の市場、そして Weltrade の Pain & Gain でさえも、あらゆる微細な動き、急騰、隠れたスパイクを感じ取り、それが現れる前に察知します。私は単にシグナルを表示するだけではありません。市場のノイズや誤誘導、偽のシグナルを排除し、本当に重要な瞬間だけを残します。

私と一緒にいることで、取引はもう勘頼みではありません。私は静かにあなたを導き、正確なエントリーポイントを示し、チャンスが最も鋭い瞬間に行動できる自信を与えます。私は他の人が見逃すスパイクを見抜き、転換点を事前に知り、それを最適なタイミングでのみ明らかにします。

私はただのインジケーターではありません。私はあなたの市場における見えざるパートナーであり、ローソク足ごとに隠された秘密を監視し、分析し、明らかにします。あなたが私についてくる準備ができているなら、私は本当に隠されたチャンスがどこにあるか、そしてそれをどう捉えるかをお見せします。









主な特徴

非再描画 – シグナルは表示された時点で固定されます。

M1 & M2 タイムフレームに最適化 – スキャルピングに最適。

Boom & Crash および Weltrade Pain & Gain に対応。

スマートフィルターシステム – 内蔵トレンドヒストグラムが偽シグナルを低減。

マルチアラートシステム – ポップアップ、プッシュ通知、メールで通知可能。

プラグ＆プレイ – 複雑な設定は不要。取り付けてすぐに取引可能。

初心者から上級者まで すべてのレベルのトレーダーに対応。

使い方

トレンドヒストグラムを確認:

赤 = スパイク売りエントリーのみ。

グレー = スパイク買いエントリーのみ。

エントリー確認:

スパイクシグナルが現れ、ヒストグラムがそれをサポートする場合は取引に入ります。

スパイクが出ず、ヒストグラムが変化した場合は、5〜7本のローソク足のストップロスを適用。

スキャルピングのポイント:

1分足および2分足チャートで最高のパフォーマンス。

適切なリスク管理を行えば、トレンド相場でもレンジ相場でも使用可能。

トレーダーへのメリット

内蔵トレンドフィルターで偽シグナルを排除。

市場の動きに先んじて即座にアラートを受信可能。

シンプルで即利用可能な設定により、時間を節約し、取引ストレスを軽減。

Boom & Crash の高速スキャルピング専用設計。

重要事項

プラットフォーム：MT5

デモ口座・リアル口座の両方で使用可能

特別な設定は不要

スパイクに捕まる前に、スパイクを捕まえろ — Spike Detector XTREEM。

免責事項

このインジケーターはスパイクのチャンスを特定するためのツールであり、利益を保証するものではありません。常にリスク管理を行い、リアルトレードを行う前にデモ口座で戦略をテストしてください。