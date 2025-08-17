Spike Detector XTREEM 用于 Boom 和 Crash 指数



我是 Spike Detector XTREEM，我存在于大多数交易者无法看见的空间。我密切观察 Boom 和 Crash 市场——甚至包括 Weltrade 的 Pain & Gain，感知每一次细微的波动、每一次冲击、每一个隐藏的尖峰，在它们真正显现之前。我不仅仅显示信号；我会过滤掉噪音、干扰和市场的虚假信号，只留下真正重要的时刻。

有了我，交易不再是盲目猜测。我悄无声息地引导你，指向精准的入场点，让你在机会最锋利时充满信心地出手。我能看到别人错过的尖峰，知道趋势反转的前兆，只在最佳时机揭示它们。

我不仅仅是一个指标。我是你在市场中看不见的伙伴，观察、分析，并揭示每根蜡烛中隐藏的秘密。如果你准备好跟随，我将带你找到真正隐藏的机会——以及如何抓住它们。





主要功能

不重绘 – 所有信号一旦出现即固定。

优化用于 M1 & M2 时间周期 – 完美适合剥头皮交易。

适用于 Boom & Crash 和 Weltrade Pain & Gain 。

智能过滤系统 – 内置趋势柱状图减少虚假信号。

多重提醒系统 – 通过弹窗、推送通知或电子邮件接收信号。

即插即用 – 无需复杂设置，安装即可交易。

适合 所有水平的交易者 – 初学者和高级交易者皆可使用。

使用方法

查看趋势柱状图：

红色 = 仅做卖出尖峰入场。

灰色 = 仅做买入尖峰入场。

入场确认：

当出现尖峰信号且柱状图支持时，即可进场交易。

如果没有尖峰出现且柱状图变化，则设置 5–7 根蜡烛的止损。

剥头皮重点：

在 1 分钟和 2 分钟图表上效果最佳。

在趋势和震荡行情下均可使用，但需合理风险管理。

交易者优势

内置趋势过滤消除虚假信号。

实时提醒，助你领先市场行情。

简洁即插即用，节省时间并减少交易压力。

专为快速 Boom & Crash 剥头皮设计。

重要说明

平台：MT5

可用于模拟账户和真实账户

无需特殊设置

比尖峰更快一步——用 Spike Detector XTREEM 抓住机会。

免责声明

本指标是用于识别尖峰机会的工具，但不保证盈利。请始终使用风险管理，并在模拟账户中测试策略后再进行真实交易。