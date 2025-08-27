Gold pulverizer

Der Gold Pulverizer - Professioneller Goldhandelsroboter

Der Gold Pulverizer ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu generischen EAs wurde er fein abgestimmt, um die einzigartige Volatilität und das Verhalten des Goldmarktes zu erfassen, und bietet hochpräzise Eingänge und striktes Risikomanagement.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Spezialisiert auf Gold (XAUUSD) - optimiert für die einzigartige Bewegung von Gold.

  • ✅ Intelligente Kauf- und Verkaufssignale basierend auf Fair Value Gaps (FVG) .

  • Täglicher Verlustschutz - der Handel wird automatisch gestoppt, wenn der tägliche Drawdown das Limit überschreitet.

  • Täglicher Balance-Reset - ein frischer Start an jedem Handelstag.

  • Anpassbarer Trailing Stop - Ein/Aus-Schalter und flexibler Abstand.

  • One Trade at a Time - verhindert Overtrading und schützt das Kapital.

📊 Eingaben & Einstellungen

  • 🎯 LotSize - Positionsgröße pro Trade.

  • 🎯 StopLoss / TakeProfit - vollständig einstellbar in Punkten.

  • 🎯 MaxDailyLossPercent - maximal erlaubter Tagesverlust (%).

  • 🎯 UseTrailingStop - Trailing-Stop aktivieren/deaktivieren.

  • 🎯 TrailingStop - Trailing-Abstand in Punkten.

🖥️ Empfehlungen

  • Instrument: XAUUSD (nur Gold).

  • Zeitrahmen: M30/H1/H2.

  • Sl/Tp : 150/300(Pips)

  • Trailling Stop: Ein/Aus

  • VPS-Hosting: läuft 24/7 für stabile Ergebnisse.

📌 Fazit

Der Gold Pulverizer ist nicht einfach nur ein weiterer EA - es ist ein spezialisiertes Handelssystem für Gold gebaut.
Wenn Sie XAUUSD handeln, ist dieser Roboter Ihr engagierter Partner für den automatisierten Handel mit Disziplin und Präzision.


