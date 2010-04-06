🔹 The Gold Pulverizer – Robot Spécialisé sur l’Or (XAUUSD)

The Gold Pulverizer est un Expert Advisor 100% automatisé conçu uniquement pour trader l’or (XAUUSD).

Contrairement aux robots génériques, il est optimisé pour capter la volatilité et les particularités du marché de l’or, offrant des entrées précises et une gestion stricte du risque.

⚙️ Caractéristiques principales

✅ Spécialisation sur l’Or (XAUUSD) – calibré pour la dynamique spécifique de l’or.

✅ Signaux Buy & Sell intelligents basés sur les Fair Value Gaps (FVG) .

✅ Protection contre les pertes journalières – stop automatique si la perte journalière est dépassée.

✅ Réinitialisation quotidienne – nouvelle base de calcul chaque jour.

✅ Trailing Stop personnalisable – activable/désactivable avec distance ajustable.

✅ Une position à la fois – pour éviter l’overtrading et protéger le capital.

📊 Paramètres

🎯 LotSize – taille de la position.

🎯 StopLoss / TakeProfit – paramétrables en points.

🎯 MaxDailyLossPercent – perte maximale autorisée (%).

🎯 UseTrailingStop – activer/désactiver le trailing stop.

🎯 TrailingStop – distance du trailing en points.

🖥️ Recommandations

Instrument : XAUUSD uniquement .

Timeframes : M30/ H1/ H2 .

VPS : recommandé pour un fonctionnement continu 24/7.

📌 Conclusion

The Gold Pulverizer n’est pas un EA comme les autres – c’est un système spécialisé dans le trading de l’or.

Si vous tradez XAUUSD, ce robot est votre partenaire dédié pour un trading automatisé fiable et discipliné.







