Gold pulverizer

El Pulverizador de Oro - Robot Profesional para Operar con Oro

El Pulverizador de Oro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD).
A diferencia de los EAs genéricos, ha sido afinado para capturar la volatilidad y el comportamiento únicos del mercado del Oro, proporcionando entradas de alta precisión y una estricta gestión del riesgo.

⚙️ Características principales

  • ✅ Especializado en Oro (XAUUSD) - optimizado para el movimiento único del Oro.

  • ✅ S eñales inteligentes de compra y venta basadas en Fair Value Gaps (FVG) .

  • Protección de Pérdida Diaria - las operaciones se detienen automáticamente cuando el drawdown diario excede el límite.

  • Daily Balance Reset - un nuevo comienzo cada día de negociación.

  • Trailing Stop personalizable - interruptor on/off y distancia flexible.

  • ✅ Una operación a la vez - evita el exceso de operaciones y protege el capital.

📊 Entradas y Ajustes

  • 🎯 LotSize - tamaño de la posición por operación.

  • 🎯 StopLoss / TakeProfit - totalmente ajustable en puntos.

  • 🎯 MaxDailyLossPercent - pérdida diaria máxima permitida (%).

  • 🎯 UseTrailingStop - activar/desactivar trailing stop.

  • 🎯 TrailingStop - distancia de arrastre en puntos.

🖥️ Recomendaciones

  • Instrumento: XAUUSD (sólo Oro).

  • Plazos: M30/H1/H2.

  • Sl/Tp : 150/300(pips)

  • Trailling Stop : On/Off

  • Alojamiento VPS: ejecutar 24/7 para obtener resultados estables.

📌 Conclusión

El Pulverizador de Oro no es sólo otro EA - es un sistema de comercio especializado construido para el Oro.
Si opera con XAUUSD, este robot es su socio dedicado para el trading automatizado con disciplina y precisión.


