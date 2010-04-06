Gold pulverizer
- Asesores Expertos
- Mahmoud Hilal
- Versión: 2.0
- Actualizado: 27 agosto 2025
- Activaciones: 20
El Pulverizador de Oro - Robot Profesional para Operar con Oro
El Pulverizador de Oro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD).
A diferencia de los EAs genéricos, ha sido afinado para capturar la volatilidad y el comportamiento únicos del mercado del Oro, proporcionando entradas de alta precisión y una estricta gestión del riesgo.
⚙️ Características principales
-
✅ Especializado en Oro (XAUUSD) - optimizado para el movimiento único del Oro.
-
✅ S eñales inteligentes de compra y venta basadas en Fair Value Gaps (FVG) .
-
✅ Protección de Pérdida Diaria - las operaciones se detienen automáticamente cuando el drawdown diario excede el límite.
-
✅ Daily Balance Reset - un nuevo comienzo cada día de negociación.
-
✅ Trailing Stop personalizable - interruptor on/off y distancia flexible.
-
✅ Una operación a la vez - evita el exceso de operaciones y protege el capital.
📊 Entradas y Ajustes
-
🎯 LotSize - tamaño de la posición por operación.
-
🎯 StopLoss / TakeProfit - totalmente ajustable en puntos.
-
🎯 MaxDailyLossPercent - pérdida diaria máxima permitida (%).
-
🎯 UseTrailingStop - activar/desactivar trailing stop.
-
🎯 TrailingStop - distancia de arrastre en puntos.
🖥️ Recomendaciones
-
Instrumento: XAUUSD (sólo Oro).
-
Plazos: M30/H1/H2.
-
Sl/Tp : 150/300(pips)
-
Trailling Stop : On/Off
-
Alojamiento VPS: ejecutar 24/7 para obtener resultados estables.
📌 Conclusión
El Pulverizador de Oro no es sólo otro EA - es un sistema de comercio especializado construido para el Oro.
Si opera con XAUUSD, este robot es su socio dedicado para el trading automatizado con disciplina y precisión.