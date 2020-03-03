Apolo AI MT5 Nestor Alejandro Chiariello 专家

你好，交易者，我严格地设计了这个工具，并提供了真实的结果，Apolo AI 旨在并专门设计用于利用由人工智能和加拿大货币节点构建的趋势算法进行剥头皮，在这里我们可以看到其 1 年回测的结果，从 10k 到 40k，我们还可以看到真实账户信号，真钱中奖，结果类似，Apollo 太不可思议了！ 我会告诉你一些关于设计的信息，基于在稳定货币（如美元兑加元）的趋势中进行剥头皮的节点范围，通过这种方式，人工智能负责构建适当的点以进行低风险入场，在 相反的情况，我们有一些节点，您根据恢复或退出并再次恢复的可能性设置恢复因素进入的固定点 如果我们知道滑点的排名较低，则根据时间进行内部分析以适应滑点 需要注意的是，我的策略开发是我作为专业交易员多年来设计的，加入了人工智能的自适应来优化性能，使其变得更好。 应该高度注意的是，这是真正的黄牛，利润将是真实的，通过止盈和止损进行控制 这样你的钱就会受到保护 您不需要有交易经验，我的工具是为初学者和专家设计的，只需两次简单的点击即可安装，因为它将像专业交易者一样完成工作 购买我的产品后，要求我获得最佳配置，您还可以在这里看到我的其他产品 MQ