Jackal智能交易系统 – 交易策略
Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。
1. 突破陷阱策略
- 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单：
- Buy Stop：当前价格之上
- Sell Stop：当前价格之下
- 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。
2. 智能交易管理
- 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。
- 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。
- 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。
3. 回撤与盈利保护系统
- 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。
- 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。
输入参数指南
Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义：
手数管理
|LotsSize
|固定手数。非零时使用此值。
|LotsPer1000
|当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例如每1000美元为0.01手）。
|MinLots / MaxLots
|允许的最小/最大手数。
核心交易设置
|Limit
|距离当前价格的挂单点数（单位：点）。
|def_SL
|初始止损（单位：点）。
|MaxDailyTrades
|每日最大交易次数。
|DailyProfitLimit
|日盈利目标，达到后停止交易。
盈利与风险管理
移动止损：
|Start_trailing
|盈利多少点后开始移动止损。
|Distance_trailing
|当前价格与止损的距离。
无风险模式：
|EnableRiskFree
|启用/禁用无风险功能。
|RiskFreePips
|达到此盈利点数后启用无风险。
|RiskFreeProfitPips
|止损设置在开仓价之上多少点。
智能补亏：
|EnableSmartClose
|启用智能补亏机制。
|EnableDrawdownRecoveryClose
|启用回撤修复机制。
交易过滤器
|def_MaxSpread
|允许的最大点差。
|EnableMAFilter
|启用均线过滤器，仅顺趋势交易。
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|用于布林带和RSI指标的参数。
|StartHour / EndHour
|允许交易的时间范围。
技术设置
|MyMagicNumber
|唯一标识符，防止与其他EA冲突。
|Slippage
|允许的最大滑点。