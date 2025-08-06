Pinbar MT5

Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten.

Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden, sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden.

Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten.





Eingaben

Multiplikator ;

AlertOn - Alarme aktivieren;

Alarme aktivieren; EmailAlert - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren;

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren; PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;



