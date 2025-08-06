Pinbar MT5
- Indikatoren
- Nedyalka Zhelyazkova
- Version: 1.0
Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten.
Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden, sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden.
Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten.
Eingaben
- Multiplikator;
- AlertOn - Alarme aktivieren;
- EmailAlert - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren;
- PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;