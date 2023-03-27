Outside Bar MT4

Dieser Outside Bar Indikator ist das Gegenteil des Inside Bar Indikators.

Was dieser MT4 Outside Bar Indikator also tut, ist die Identifizierung von Outside Bars für Sie, wenn sie sich auf Ihren Charts bilden.

Outside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Hoch und ein niedrigeres Tief im Vergleich zum vorherigen Balken, auch bekannt als Mother Bar, aufweist.

Um auf der Grundlage von Outside Bars zu handeln, platzieren Sie einfach eine Kauf-Stopp-Order über dem hohen Kursniveau eines bullischen Outside Bars, und eine Verkaufs-Stopp-Order sollte unter dem niedrigen Kursniveau eines bearischen Outside Bars platziert werden.





Eingaben

AlertOn - Alarme aktivieren

Alarme aktivieren EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen

aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren



