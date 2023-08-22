Three Soldiers

Bei den drei weißen Soldaten und den drei schwarzen Krähen handelt es sich um Umkehrmuster, die einen Richtungswechsel eines Trends vorhersagen.

Das Muster besteht aus drei aufeinanderfolgenden Kerzen mit langem Körper, die sich innerhalb des realen Körpers der vorherigen Kerze öffnen, und einem Abschluss, der den der vorherigen Kerze übertrifft.

Es ist wichtig zu beachten, dass beide Formationen nur dann gültig sind, wenn sie nach einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend auftreten, während ihre Effizienz in unruhigen Märkten abnimmt.





Eingaben

AlertOn - Aktiviert Alarme;

Aktiviert Alarme; EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen;

aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen; PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;



