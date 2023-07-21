Forex Trend Commander

5

💎 "DAS MILLIONEN-DOLLAR-GEHEIMNIS DES HANDELS!"

Alle reden von Wissen.

Alle sagen: "Lerne, studiere, analysiere, und eines Tages wirst du Erfolg haben."


Klingt edel, nicht wahr?

Und ja - es ist wahr.


Aber hier ist die Realität, die die meisten Trader nicht wahrhaben wollen:

Sie wollen nicht nur lernen - sie wollen Ergebnisse sehen.

Sie wollen jetzt Klarheit, Selbstvertrauen und Wachstum, nicht "eines Tages".


Und das ist auch gut so. Denn im Handel müssen Sie nicht jahrelang denselben Fehlern hinterherlaufen.

Es gibt einen intelligenteren Weg - eine Abkürzung, die Ihnen die Macht der Erfahrung direkt an die Hand gibt.


Das ist das Millionen-Dollar-Geheimnis.

Es heißt Forex Trend Commander.


🧭 WAS IST DER FOREX TREND COMMANDER?

Es ist nicht nur ein weiterer Indikator.

Es ist ein präzises System, das für Händler entwickelt wurde, die vom Raten zum Wissen übergehen wollen.


Während sich der Markt zu 70 % der Zeit seitwärts bewegt, handeln die meisten Händler immer noch, ohne es zu merken - und verlieren dabei Zeit, Konzentration und Geld.


Forex Trend Commander filtert diese unsicheren Zonen heraus und zeigt, wo der echte Trend beginnt.

Er verwandelt das Marktchaos in eine klare Richtung - ein echter professioneller Vorteil.


⚡ WARUM ES FUNKTIONIERT

Weil er auf Logik und nicht auf Glück basiert.

Der Indikator erkennt jede Änderung der Trendrichtung und bestätigt sie durch eine mehrdimensionale Analyse.


Sie erhalten klare, rechtzeitige Einstiegssignale - ohne Nachbesserungen und ohne Verwirrung.

Sie handeln mit Zuversicht und folgen der tatsächlichen Bewegung des Marktes.


Forex Trend Commander zeigt nicht nur Trends an.

Er hilft Ihnen, auf sie zu reagieren - mit Präzision, Disziplin und Beständigkeit.


📈 DAS WAHRE GEHEIMNIS ERFOLGREICHER TRADER

Der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ist keine Magie.

Es sind Struktur, Denkweise und die richtigen Werkzeuge.


Ein professioneller Trader jagt nicht jeder Kerze hinterher - er wartet auf die Bestätigung.

Er vertraut auf sein System, kontrolliert sein Risiko und folgt einem bewährten Plan.


Genau das gibt Ihnen der Forex Trend Commander -

einen Rahmen, der Sie konzentriert, ruhig und profitabel hält.


Kein Lärm. Kein Zögern. Nur Ergebnisse.


🚀 FUNKTIONEN, DIE IHNEN DEN VORTEIL VERSCHAFFEN


✅ Erkennt den echten Trend und filtert Seitwärtsbewegungen heraus.

✅ Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen - ohne Nachzeichnen.

✅ Echtzeit-Warnungen: auf dem Bildschirm, per Push-Benachrichtigung und per E-Mail.

✅ Präzise Ein- und Ausstiege.

✅ Ideal für Scalping und Intraday-Handel.

✅ Fängt große Bewegungen ab, bevor sie passieren.

✅ Eliminiert Konsolidierung und Rauschen.


Jedes Signal wird getestet. Jede Bewegung wird berechnet.

Das ist kein Rätselraten - es ist eine Technologie für Händler, die Präzision schätzen.


💡 WIE MAN WIE EIN PROFI HANDELT

  • Eröffnen Sie einen Kaufauftrag, wenn ein neuer Kaufpfeil erscheint.
  • Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, wenn ein neuer Verkaufspfeil erscheint.

Riskieren Sie nur 3-5% Ihres Kapitals pro Handel.

Analysieren Sie Ihre Ergebnisse, verfeinern Sie Ihre Methode, und verbessern Sie sich ständig.


Professionelle Händler hoffen nicht nur - sie planen, führen aus und passen sich an.

Forex Trend Commander gibt Ihnen die Struktur, um genau das zu tun.


⚙️ PARAMETER

Deviations - Anzahl der Balken, die zur Berechnung der Signale verwendet werden.

LINEPERIOD - Anzahl der Balken, die für die Berechnung der Trendlinie verwendet werden.

Pfeil - Anzahl der Balken, die zur Bildung von Signalpfeilen verwendet werden.

AlertOn / EmailAlert / PushAlert - Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarmmodi.


Wenn Sie Fragen haben - schicken Sie mir einfach eine Nachricht.


💰 IHRE CHANCE

Fragen Sie sich selbst: Handeln Sie im Moment erfolgreich?

Wenn die Antwort nicht ein überzeugtes "Ja" ist, dann ist dies Ihre Chance, das zu ändern.


Forex Trend Commander kann Ihre Handelsergebnisse verändern - Monat für Monat - mit Klarheit und Beständigkeit.


Aber warten Sie nicht zu lange.

Der Preis für dieses Tool kann jederzeit steigen.

Handeln Sie heute - solange diese Gelegenheit noch besteht.


🎁 BONUS

Kostenlos inbegriffen: Two Moving Averages Trading System - eine einfache, aber effektive Ergänzung für Ihr Handelsarsenal.


🔑 SCHLUSSWORT

Die meisten Trader verbringen Jahre mit der Suche nach dem Schlüssel zum Erfolg.

Nur wenige erkennen, dass der Schlüssel bereits vor ihnen liegt - in Form des richtigen Werkzeugs und der richtigen Entscheidung.


Der Forex Trend Commander ist nicht nur ein Indikator.

Er ist der Moment, in dem die Verwirrung endet und das Vertrauen beginnt.


Das ist das wahre Millionen-Dollar-Geheimnis.


Bewertungen 5
James Erasmus
2229
James Erasmus 2024.08.13 11:12 
 

Brilliant indicator and improvements recently make it even better, genuine support from developer, many thanks

joinbehar
967
joinbehar 2024.03.13 17:05 
 

My Journey with Forex Trend Commander .

As a passionate trader, I’ve always sought tools that could elevate my trading game. The relentless pursuit of precision and profitability led me to the Forex Trend Commander. It wasn’t just another indicator; it was an opportunity—an awesome exception in a sea of resets.

I’ve learned that successful trading hinges on two critical pillars: a reliable indicator and impeccable money management. The former is like a compass, guiding me through the market’s twists and turns. The latter, a skill I honed diligently, ensures I stay afloat even during stormy seas.

The Forex Trend Commander isn’t your run-of-the-mill indicator. It’s a Swiss Army knife for traders. Here’s why it’s become my trusted companion:

Buy and Sell Arrows: When those arrows appear, it’s like spotting a rare gem in a crowded marketplace. They signal opportunities—precise entry and exit points.

Market Analysis on Autopilot: The indicator does the heavy lifting. It analyzes, computes, and serves up opportunities. All I need to do is pay attention.

Swing Trading and Scalping: Whether I’m swinging for the fences or scalping quick gains, the Trend Commander adapts seamlessly. It’s my versatile sidekick.

Trend Whisperer: It whispers trends in my ear. Up, down, sideways—it knows them all. No more guessing games.

Steadfast and Reliable: The signals? They don’t play hide-and-seek. No repainting, no recalculations. Just rock-solid reliability.

Timing Is Everything: It’s all about that “Close of the bar.” The indicator’s signals arrive precisely when needed.

Alerts Galore: Pop-ups, emails, push notifications—they keep me in the loop. No missed opportunities.

I’ve cracked the code: low timeframes + high timeframes = sweet spot. Tight stop losses, juicy risk-reward ratios. It’s like savoring a perfectly ripe banana—small but packed with flavor.

Buy Signal: New buy arrow? I’m in. It’s like biting into that sweet, yellow goodness.

Sell Signal: When the sell arrow winks at me, I know it’s time to dance with the bears.

The Bonus Round Guess what? The Trend Commander comes with bonuses:

Multi Currency Scanner: My radar across multiple pairs. No blind spots.

Expert Advisor (EA): My automated ally. It executes while I sip my coffee.

And as if that weren’t enough, they throw in the “Secret Trading System.” Two moving averages—simple yet potent. Consistent profits? Sign me up! So, fellow trader, grab your Trend Commander. It’s not just an indicator; it’s your ticket to the awesome exceptions club. 🚀 📈💰

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.15 15:41 
 

looks good Can I please have my free gifts too

Empfohlene Produkte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Indikatoren
KDJ-Index 4 Indikatoren Wave Auto Calculator, Channel Trend Trading Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT4 Version Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT5 Version Lokaler Kopierhandel Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Version Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Version Lokales Kopieren Trading Demo Trial Easy And Fast Copy , MT4 Demo-Konto läuft Easy And Fast Copy , MT5 Demo-Konto läuft "Zusammenarbeit QQ:556024" "Zusammenarbeit wechat:556024" "Kooperativ email:5
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Indikatoren
Dies ist ein bekannter ZigZag-Indikator. Er unterscheidet sich jedoch durch die Tatsache, dass seine Darstellung auf den Werten der Mittellinie basiert, die vom Benutzer festgelegt wird. Er kann Andrews' Pitchfork und Standard- oder Bobokus-Fibo-Levels anzeigen. KEIN REPAINTING. Parameter Zeitraum МА - Zeitraum der Mittellinie. Standardwert ist 34. Der Mindestwert ist 4. Der Maximalwert wird nach Ihrem Ermessen festgelegt. Preisberechnung - Basispreis für die Berechnung der Mittellinie. Die Mit
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
Indikator. "Indikatorwelle oder Indikator Ma". Unter Verwendung von 23 Standardindikatoren und dem Algorithmus des Autors werden die Einkäufe (von 0 bis +100) und die Verkäufe (von 0 bis -100) berechnet. Dann zeichnet der "Wave Indicator" mit den berechneten Levels eine Welle mit 21 gleitenden Durchschnitten. Die Wellenzahl entspricht der Mittelungsperiode der berechneten Pegel. Wellen Nr. 1 - 7 sich schnell bewegende Durchschnitte Wellen von Nr. 8 bis 14 gleitender Durchschnitte Wellen von N
The tip of fate
Artur Khanov
Indikatoren
Der Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Einstiegspunkte in den Markt in Form von Pfeilen in der entsprechenden Farbe an: Die Aufwärtspfeile (in der Regel grün) deuten auf einen Kauf hin, die roten Abwärtspfeile auf einen Verkauf. Das Erscheinen der Pfeile kann von Signaltönen begleitet werden. In der Regel wird davon ausgegangen, dass der Einstieg beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgt, aber es kann auch abweichende Empfehlungen geben. Pfeilindikatoren "entladen" das Preisdia
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
TopArrow
Artur Khanov
Indikatoren
Der Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Einstiegspunkte in den Markt in Form von Pfeilen in der entsprechenden Farbe an: Die Aufwärtspfeile (in der Regel grün) deuten auf einen Kauf hin, die roten Abwärtspfeile auf einen Verkauf. Das Erscheinen der Pfeile kann von Signaltönen begleitet werden. In der Regel wird davon ausgegangen, dass der Einstieg beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgt, aber es kann auch abweichende Empfehlungen geben. Pfeilindikatoren "entladen" das Preisdia
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
Divergent Accuracy
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Divergent Accuracy Indikator wurde entwickelt, um Diskrepanzen auf dem Kurschart eines Währungspaares zu identifizieren. Der Divergent Accuracy Indikator erkennt bullische und bearische Divergenzen und kann auch ein Signal ausgeben, dass eine Divergenz entdeckt wurde... Neben der Erkennung von Divergenzen arbeitet der Indikator mit überkauften und überverkauften Niveaus und zeigt auch Pfeile zum Einstieg in den Markt an...
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals Pro“ – ist eine erweiterte Version des Fractal-Indikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktal-MT4-Indikator überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals Pro hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: – Einstellbarer Indikatorzeitraum (empfohlene Werte – über 7). – Einstellbarer Abstand von Preishochs/-tiefs. – Einstellbares Design der Fractal-Pfeile. – Es hat ein
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Indikatoren
Dynamic Levels ist ein Kanalindikator für dynamische Niveaus, der für die Identifizierung von Preisextremen entwickelt wurde. Er ermöglicht es, die Effizienz jeder Strategie durch fortschrittliche Parameter zu erhöhen, die es wiederum erlauben, ihn an den persönlichen Handelsstil anzupassen. Dynamic Levels ändert seine Werte nicht, er ist für jeden Zeitrahmen und jedes Währungspaar geeignet. Parameter des Indikators ChannelPeriod - Zeitraum für die Berechnung des Indikators. ChannelSmoot - Glät
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
"DAS ULTIMATIVE HANDELSGEHEIMNIS - GEWINNE SCHNELL FREISETZEN!" Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Die meisten Händler verschwenden Monate damit, Strategien und endlosen Charts hinterherzujagen - nur um Chancen zu verpassen und sich selbst in Frage zu stellen. Hier ist das Geheimnis: Sie müssen sich nicht abmühen. Sie brauchen keine jahrelange Ausbildung. Alles, was Sie brauchen, ist das richt
Pinbar MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten. Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden , sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden. Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Eingaben Multiplikator ; AlertOn - Alarme akt
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein engulfing bar gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der "e
FREE
Inside Bar Indicator MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Dieser MT5-Indikator ist geeignet, wenn Sie den Handel mit inneren Balken betreiben. Also, was diese MT5 innen bar Indikator tut, ist identifiziert innen Bars für Sie, wie sie auf Ihren Charts bilden. Inside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Tief und ein niedrigeres Hoch im Vergleich zum vorherigen Balken aufweist, auch bekannt als Mother Bar. Bei einem kleineren Zeitrahmen wie dem 1-Stunden-Chart ähnelt der tägliche Inside-Bar-Chart manchmal einem Dreiecksmuste
FREE
Trend Reverting PRO
Nedyalka Zhelyazkova
4.37 (19)
Indikatoren
"SIGNALE, DIE DEM TREND FOLGEN!" " Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. " Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Ein geheimes System, das als automatischer Indikator entwickelt wurde und auf einzigartigem Wissen basiert, das von berühmten Tradern inspiriert wurde. Das System verwendet einen einzigartigen, intelligenten und anpassungsfähigen Algorithmus, um die Schwierigkeiten der Analyse und des Handels zu überwinden. Jeder Handel ist
Best Support Resistance Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind die Schlüsselfaktoren, die die Preisbewegung von einer Zone zur anderen bestimmen. Sie sind Ebenen für Trendumkehr-/Ausbruchssignale, auf die Forex-Händler achten, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen. Der Unterstützungs- und Widerstandsindikator ist ein benutzerdefiniertes Handelsinstrument für MT4, das entwickelt wurde, um Unterstützungs-/Widerstandszonen anhand vergangener Kursbewegungen darzustellen. Der Indikator hilft dem Händler auch dabei
FREE
Three Soldiers
Nedyalka Zhelyazkova
5 (2)
Indikatoren
Bei den drei weißen Soldaten und den drei schwarzen Krähen handelt es sich um Umkehrmuster, die einen Richtungswechsel eines Trends vorhersagen. Das Muster besteht aus drei aufeinanderfolgenden Kerzen mit langem Körper, die sich innerhalb des realen Körpers der vorherigen Kerze öffnen, und einem Abschluss, der den der vorherigen Kerze übertrifft. Es ist wichtig zu beachten, dass beide Formationen nur dann gültig sind, wenn sie nach einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend auftreten, während ihr
FREE
TrendReverting PRO v25
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
Der Indikator definiert die Kauf- und Verkaufspfeile mit hoher Leistung und konsistenten Ergebnissen. Geeignet für den Trendhandel oder das Folgen des Trends. Neujahrsrabatt 40% Automatische Analyse von Marktchancen ; Hilft Händlern, mehr aus ihren Investitionen zu machen; Signale werden nie neu gezeichnet, neu berechnet oder zurückgemalt; This is FREE   demo   version of the indicator and works only on   "EURUSD  M15, M30" .   The demo version does not work on SUFFIX OR PREFIX brokers ! Trend
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indikatoren
MACD Crossover Arrows & Alert ist ein MT4 (MetaTrader 4)-Indikator und kann mit allen Forex-Handelssystemen/-Strategien zur zusätzlichen Bestätigung von Handelseintritten oder -austritten auf dem Aktien- und Devisenmarkt verwendet werden. Dieser mt4-Indikator liefert ein KAUFEN-Signal , wenn die MACD-Hauptlinie über der MACD-Signallinie kreuzt. Er zeigt auch ein Verkaufssignal an , wenn die MACD-Hauptlinie unterhalb der MACD-Signallinie kreuzt . STRATEGIE Händler können die MACD-Signalwarnungen
FREE
BB Engulfing Bar V2
Nedyalka Zhelyazkova
4.57 (7)
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein Engulfing-Balken gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der
FREE
Outside Bar MT4
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
Dieser Outside Bar Indikator ist das Gegenteil des Inside Bar Indikators. Was dieser MT4 Outside Bar Indikator also tut, ist die Identifizierung von Outside Bars für Sie, wenn sie sich auf Ihren Charts bilden. Outside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Hoch und ein niedrigeres Tief im Vergleich zum vorherigen Balken, auch bekannt als Mother Bar, aufweist. Um auf der Grundlage von Outside Bars zu handeln, platzieren Sie einfach eine Kauf-Stopp-Order über dem hohen
FREE
Inside Bar Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
4.89 (9)
Indikatoren
Dieser MT4 Inside Bar Indikator ist geeignet, wenn Sie Inside Bar Handel betreiben. Also, was diese MT4 innen bar Indikator tut, ist identifiziert innen Bars für Sie, wie sie auf Ihren Charts bilden. Inside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Tief und ein niedrigeres Hoch im Vergleich zum vorherigen Balken aufweist, auch bekannt als Mother Bar. Bei einem kleineren Zeitrahmen wie dem 1-Stunden-Chart ähnelt der tägliche Inside-Bar-Chart manchmal einem Dreiecksmuster
FREE
ADX Crosses Signals
Nedyalka Zhelyazkova
1 (1)
Indikatoren
Der Indikator liefert Kauf- und Verkaufssignale auf den Charts, sobald ADX DI- und DI+ sich kreuzen. Blauer Pfeil für Aufwärtstrend (DI+>DI-). Roter Pfeil für einen Abwärtstrend (DI->DI+). Dieses technische Analyseinstrument kann für verschiedene Handelsstrategien eingesetzt werden. Der ADX Crosses Signals Indicator basiert auf dem Average Directional Index Metatrader Indicator . Der ADX ist ein nachlaufender Indikator, d.h. es muss sich bereits ein Trend etabliert haben, bevor der Index sein Si
FREE
PinBarV1
Nedyalka Zhelyazkova
2 (1)
Indikatoren
Pin-Bar-Muster sind gekennzeichnet durch einen langen oberen oder unteren Docht mit einem kleinen Körper im Verhältnis zur Größe des Dochts und wenig bis gar keinem unteren oder oberen Schatten. Pin-Bars dürfen nicht isoliert gehandelt werden , sondern müssen im größeren Kontext der Chartanalyse betrachtet werden. Ein Pin-Bar-Einstiegssignal kann in einem Trendmarkt einen sehr wahrscheinlichen Einstieg und ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Eingaben MinimumTailPips- Mindestgröße des T
FREE
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator TwoMA Crosses zeigt Pfeile an, die darauf basieren, ob der kurzfristige gleitende Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Ein gleitender Durchschnitt sagt nicht die Kursrichtung voraus. Stattdessen definiert er die aktuelle Richtung. Trotzdem verwenden Anleger gleitende Durchschnitte, um das Rauschen herauszufiltern. Händler und Investoren neigen dazu, den EMA-Indikator zu verwenden, vor allem in einem sehr volatilen Markt, da er empfindliche
FREE
DayTradingArrow v1
Nedyalka Zhelyazkova
5 (3)
Indikatoren
"WENN SIE EINEN EINZIGARTIGEN HANDELSINDIKATOR SUCHEN... ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS... DANN SIND SIE HIER GENAU RICHTIG!" Zusätzlicher Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Erfolgreiche Trader können jedes nicht so gute Handelssystem in ein profitables verwandeln, indem sie das Geld richtig verwalten! Mit zwei eingebauten Systemen generiert DayTradingArrow v1 einen hohen Prozentsatz an erfolgreichen Trades. Der Indikator gibt jedem, der ihn benutzt, eine
BB Engulfing Bar
Nedyalka Zhelyazkova
3.6 (5)
Indikatoren
Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt. Damit ein engulfing bar gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der "e
FREE
Forex Trend Commander MT5
Nedyalka Zhelyazkova
3 (1)
Indikatoren
"DAS MILLIONEN-DOLLAR-GEHEIMNIS DES HANDELS!" Alle reden von Wissen. Alle sagen: "Lerne, studiere, analysiere, und eines Tages wirst du Erfolg haben." Klingt edel, nicht wahr? Und ja - es ist wahr. Aber hier ist die Realität, die die meisten Trader nicht wahrhaben wollen: Sie wollen nicht nur lernen - sie wollen Ergebnisse sehen. Sie wollen jetzt Klarheit, Selbstvertrauen und Wachstum, nicht "eines Tages". Und das ist auch gut so. Denn im Handel müssen Sie nicht jahrelang denselben Fehlern
Auswahl:
James Erasmus
2229
James Erasmus 2024.08.13 11:12 
 

Brilliant indicator and improvements recently make it even better, genuine support from developer, many thanks

Sameul Nicolaas Barnard
406
Sameul Nicolaas Barnard 2024.08.06 12:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ARMANDO SIGNORINI
2609
ARMANDO SIGNORINI 2024.05.02 18:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

joinbehar
967
joinbehar 2024.03.13 17:05 
 

My Journey with Forex Trend Commander .

As a passionate trader, I’ve always sought tools that could elevate my trading game. The relentless pursuit of precision and profitability led me to the Forex Trend Commander. It wasn’t just another indicator; it was an opportunity—an awesome exception in a sea of resets.

I’ve learned that successful trading hinges on two critical pillars: a reliable indicator and impeccable money management. The former is like a compass, guiding me through the market’s twists and turns. The latter, a skill I honed diligently, ensures I stay afloat even during stormy seas.

The Forex Trend Commander isn’t your run-of-the-mill indicator. It’s a Swiss Army knife for traders. Here’s why it’s become my trusted companion:

Buy and Sell Arrows: When those arrows appear, it’s like spotting a rare gem in a crowded marketplace. They signal opportunities—precise entry and exit points.

Market Analysis on Autopilot: The indicator does the heavy lifting. It analyzes, computes, and serves up opportunities. All I need to do is pay attention.

Swing Trading and Scalping: Whether I’m swinging for the fences or scalping quick gains, the Trend Commander adapts seamlessly. It’s my versatile sidekick.

Trend Whisperer: It whispers trends in my ear. Up, down, sideways—it knows them all. No more guessing games.

Steadfast and Reliable: The signals? They don’t play hide-and-seek. No repainting, no recalculations. Just rock-solid reliability.

Timing Is Everything: It’s all about that “Close of the bar.” The indicator’s signals arrive precisely when needed.

Alerts Galore: Pop-ups, emails, push notifications—they keep me in the loop. No missed opportunities.

I’ve cracked the code: low timeframes + high timeframes = sweet spot. Tight stop losses, juicy risk-reward ratios. It’s like savoring a perfectly ripe banana—small but packed with flavor.

Buy Signal: New buy arrow? I’m in. It’s like biting into that sweet, yellow goodness.

Sell Signal: When the sell arrow winks at me, I know it’s time to dance with the bears.

The Bonus Round Guess what? The Trend Commander comes with bonuses:

Multi Currency Scanner: My radar across multiple pairs. No blind spots.

Expert Advisor (EA): My automated ally. It executes while I sip my coffee.

And as if that weren’t enough, they throw in the “Secret Trading System.” Two moving averages—simple yet potent. Consistent profits? Sign me up! So, fellow trader, grab your Trend Commander. It’s not just an indicator; it’s your ticket to the awesome exceptions club. 🚀 📈💰

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.15 15:41 
 

looks good Can I please have my free gifts too

Antwort auf eine Rezension