Inside Bar Indicator MT5

DieserMT5-Indikator ist geeignet, wenn Sie den Handel mit inneren Balken betreiben.

Also, was diese MT5 innen bar Indikator tut, ist identifiziert innen Bars für Sie, wie sie auf Ihren Charts bilden.

Inside Bar ist ein berühmtes Handelsmuster, bei dem der Balken ein höheres Tief und ein niedrigeres Hoch im Vergleich zum vorherigen Balken aufweist, auch bekannt als Mother Bar.

Bei einem kleineren Zeitrahmen wie dem 1-Stunden-Chart ähnelt der tägliche Inside-Bar-Chart manchmal einem Dreiecksmuster.





Eingaben

Einstellungen für MA;

AlertOn - Alarme aktivieren

Alarme aktivieren EmailAlert - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren



