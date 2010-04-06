Best Support Resistance Indicator MT4

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind die Schlüsselfaktoren, die die Preisbewegung von einer Zone zur anderen bestimmen. Sie sind Ebenen für Trendumkehr-/Ausbruchssignale, auf die Forex-Händler achten, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen.

Der Unterstützungs- und Widerstandsindikator ist ein benutzerdefiniertes Handelsinstrument für MT4, das entwickelt wurde, um Unterstützungs-/Widerstandszonen anhand vergangener Kursbewegungen darzustellen.

Der Indikator hilft dem Händler auch dabei, die optimalen Zonen für einen KAUF/VERKAUFsauftrag oder den Ausstieg aus einem Handel zu ermitteln. Mit anderen Worten, er hilft Händlern, bei der Eröffnung einer Handelsposition um einen Unterstützungs-/Widerstandsbereich herum vorsichtig zu sein.

  • Die Levels werden nicht neu gezeichnet, sobald sie gebildet wurden!

Eingaben

  • Deviations - Anzahl der Balken.
  • Abweichungen2 - Anzahl der Balken.
  • AlertOn - Alarme aktivieren;
  • EmailAlert - aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen;
  • PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;


