Auto Refresh Chart
- Utilitaires
- Tahir Mehmood
- Version: 3.20
- Mise à jour: 3 décembre 2025
- Activations: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
L’indicateur Auto Chart Refresh maintient vos graphiques MetaTrader 5 toujours synchronisés avec les dernières données du marché. Conçu pour les scalpers, day traders et tous ceux qui exigent une précision en temps réel.
Fonctionnalités principales
-
Intervalles de rafraîchissement personnalisables (1s–valeur libre, 30s par défaut)
-
Léger et stable, consommation CPU minimale
-
Compte à rebours, heure du dernier rafraîchissement et compteur
-
Affichage flexible : couleur, taille et position du texte
-
Fonctionne sur tous les instruments et unités de temps
Avantages
-
Trader toujours avec des prix en temps réel
-
Restez à jour lors des marchés rapides et des annonces
-
Synchronisez plusieurs graphiques et unités de temps
-
Signaux fiables pour le trading manuel ou automatique
Auto Chart Refresh – la solution professionnelle pour une précision en temps réel.