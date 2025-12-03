Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5

L’indicateur Auto Chart Refresh maintient vos graphiques MetaTrader 5 toujours synchronisés avec les dernières données du marché. Conçu pour les scalpers, day traders et tous ceux qui exigent une précision en temps réel.

Fonctionnalités principales

Intervalles de rafraîchissement personnalisables (1s–valeur libre, 30s par défaut)

Léger et stable, consommation CPU minimale

Compte à rebours, heure du dernier rafraîchissement et compteur

Affichage flexible : couleur, taille et position du texte

Fonctionne sur tous les instruments et unités de temps

Avantages

Trader toujours avec des prix en temps réel

Restez à jour lors des marchés rapides et des annonces

Synchronisez plusieurs graphiques et unités de temps

Signaux fiables pour le trading manuel ou automatique

Auto Chart Refresh – la solution professionnelle pour une précision en temps réel.