Auto Refresh Chart
- Utilidades
- Tahir Mehmood
- Versión: 3.20
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
El indicador Auto Chart Refresh mantiene sus gráficos de MetaTrader 5 siempre sincronizados con los datos más recientes del mercado. Ideal para scalpers, traders intradía y manuales que necesitan información precisa en tiempo real.
Características principales
-
Intervalos de actualización personalizables (1s–cualquier valor, predeterminado 30s)
-
Ligero y estable, uso mínimo de CPU
-
Temporizador, hora de última actualización y contador de refrescos
-
Visualización flexible: color, tamaño y posición del texto
-
Compatible con todos los símbolos y marcos temporales
Beneficios
-
Operar siempre con precios en tiempo real
-
Mantenerse actualizado en mercados rápidos y noticias
-
Sincronizar múltiples gráficos y temporalidades
-
Señales fiables para trading manual o automático
Auto Chart Refresh – solución profesional para precisión en tiempo real.