Auto Refresh Chart

El indicador Auto Chart Refresh mantiene sus gráficos de MetaTrader 5 siempre sincronizados con los datos más recientes del mercado. Ideal para scalpers, traders intradía y manuales que necesitan información precisa en tiempo real.

Características principales

  • Intervalos de actualización personalizables (1s–cualquier valor, predeterminado 30s)

  • Ligero y estable, uso mínimo de CPU

  • Temporizador, hora de última actualización y contador de refrescos

  • Visualización flexible: color, tamaño y posición del texto

  • Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

Beneficios

  • Operar siempre con precios en tiempo real

  • Mantenerse actualizado en mercados rápidos y noticias

  • Sincronizar múltiples gráficos y temporalidades

  • Señales fiables para trading manual o automático

Auto Chart Refresh – solución profesional para precisión en tiempo real.


