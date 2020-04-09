Auto Refresh Chart
- 유틸리티
- Tahir Mehmood
- 버전: 3.40
- 업데이트됨: 2 1월 2026
- 활성화: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
Auto Chart Refresh 지표는 MetaTrader 5 차트를 항상 최신 시장 데이터와 동기화합니다. 초단타 매매, 데이 트레이딩 및 실시간 정확성을 원하는 트레이더에게 적합합니다.
주요 기능
사용자 지정 새로고침 간격 (1초~임의, 기본 30초)
가볍고 안정적이며 CPU 사용 최소화
카운트다운, 마지막 새로고침 시간, 새로고침 횟수 표시
유연한 표시: 글자 색상, 크기, 위치 설정 가능
모든 종목 및 시간 주기에서 작동
장점
항상 실시간 가격 기반 거래 가능
빠른 시장 및 뉴스 이벤트에서 최신 유지
다중 차트 및 시간 주기 동기화
수동 및 자동 매매 모두에서 신뢰성 있는 신호 제공
Auto Chart Refresh – 실시간 정확성을 위한 전문 솔루션.