Auto Refresh Chart
- Утилиты
- Tahir Mehmood
- Версия: 3.20
- Обновлено: 3 декабря 2025
- Активации: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
Индикатор Auto Chart Refresh синхронизирует графики MetaTrader 5 с актуальными рыночными данными. Разработан для скальперов, внутридневных трейдеров и тех, кто требует точной информации в реальном времени.
Основные функции
-
Настраиваемый интервал обновления (от 1 сек, по умолчанию 30 сек)
-
Лёгкий и надёжный, минимальная нагрузка на CPU
-
Таймер обратного отсчёта, время последнего обновления, счётчик обновлений
-
Гибкие настройки отображения: цвет, размер и позиция текста
-
Работает на всех инструментах и таймфреймах
Преимущества
-
Торговля только по актуальным ценам
-
Оперативность в быстрых рынках и на новостях
-
Синхронизация нескольких графиков и ТФ
-
Надёжные сигналы для ручной и автоматической торговли
Auto Chart Refresh – профессиональное решение для точности в реальном времени.