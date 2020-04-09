Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5

Индикатор Auto Chart Refresh синхронизирует графики MetaTrader 5 с актуальными рыночными данными. Разработан для скальперов, внутридневных трейдеров и тех, кто требует точной информации в реальном времени.

Основные функции

Настраиваемый интервал обновления (от 1 сек, по умолчанию 30 сек)

Лёгкий и надёжный, минимальная нагрузка на CPU

Таймер обратного отсчёта, время последнего обновления, счётчик обновлений

Гибкие настройки отображения: цвет, размер и позиция текста

Работает на всех инструментах и таймфреймах

Преимущества

Торговля только по актуальным ценам

Оперативность в быстрых рынках и на новостях

Синхронизация нескольких графиков и ТФ

Надёжные сигналы для ручной и автоматической торговли

Auto Chart Refresh – профессиональное решение для точности в реальном времени.