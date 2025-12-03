Auto Refresh Chart
- Yardımcı programlar
- Tahir Mehmood
- Sürüm: 3.20
- Güncellendi: 3 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir.
Ana Özellikler
-
Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s)
-
Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı
-
Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı
-
Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir
-
Tüm enstrüman ve zaman dilimlerinde çalışır
Avantajlar
-
Her zaman gerçek zamanlı fiyatlarla işlem yapın
-
Hızlı piyasalarda ve haber akışında güncel kalın
-
Birden fazla grafik ve zaman dilimini senkronize edin
-
Manuel ve otomatik stratejiler için güvenilir sinyaller
Auto Chart Refresh – gerçek zamanlı doğruluk için profesyonel çözüm.