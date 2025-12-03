Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5

Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir.

Ana Özellikler

  • Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s)

  • Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı

  • Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı

  • Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir

  • Tüm enstrüman ve zaman dilimlerinde çalışır

Avantajlar

  • Her zaman gerçek zamanlı fiyatlarla işlem yapın

  • Hızlı piyasalarda ve haber akışında güncel kalın

  • Birden fazla grafik ve zaman dilimini senkronize edin

  • Manuel ve otomatik stratejiler için güvenilir sinyaller

Auto Chart Refresh – gerçek zamanlı doğruluk için profesyonel çözüm.


