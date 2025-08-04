Auto Refresh Chart
- Versione: 3.20
- Aggiornato: 3 dicembre 2025
- Attivazioni: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
L’indicatore Auto Chart Refresh mantiene i grafici MetaTrader 5 sempre sincronizzati con i dati di mercato più recenti. Ideale per scalper, day trader e chiunque richieda precisione in tempo reale.
Caratteristiche principali
-
Intervalli di aggiornamento personalizzabili (da 1s, predefinito 30s)
-
Leggero e stabile, minimo utilizzo della CPU
-
Timer, ultimo aggiornamento e contatore refresh
-
Visualizzazione flessibile: colore, dimensione e posizione del testo
-
Compatibile con tutti gli strumenti e i timeframe
Vantaggi
-
Operare sempre con prezzi in tempo reale
-
Rimanere aggiornati nei mercati veloci e durante le notizie
-
Sincronizzare più grafici e timeframe
-
Segnali affidabili per trading manuale o automatico
Auto Chart Refresh – la soluzione professionale per l’accuratezza in tempo reale.