Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5

O indicador Auto Chart Refresh mantém seus gráficos do MetaTrader 5 sempre atualizados com os dados mais recentes do mercado. Ideal para scalpers, traders diários e manuais que exigem precisão em tempo real.

Principais recursos

Intervalos de atualização configuráveis (1s–qualquer valor, padrão 30s)

Leve e estável, uso mínimo de CPU

Temporizador, último horário de atualização e contador

Exibição flexível: cor, tamanho e posição do texto

Funciona em todos os instrumentos e prazos

Benefícios

Negocie sempre com preços em tempo real

Mantenha-se atualizado em mercados rápidos e notícias

Sincronize múltiplos gráficos e prazos

Sinais confiáveis para estratégias manuais e automáticas

Auto Chart Refresh – solução profissional para precisão em tempo real.