Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5
O indicador Auto Chart Refresh mantém seus gráficos do MetaTrader 5 sempre atualizados com os dados mais recentes do mercado. Ideal para scalpers, traders diários e manuais que exigem precisão em tempo real.
Principais recursos
Intervalos de atualização configuráveis (1s–qualquer valor, padrão 30s)
Leve e estável, uso mínimo de CPU
Temporizador, último horário de atualização e contador
Exibição flexível: cor, tamanho e posição do texto
Funciona em todos os instrumentos e prazos
Benefícios
Negocie sempre com preços em tempo real
Mantenha-se atualizado em mercados rápidos e notícias
Sincronize múltiplos gráficos e prazos
Sinais confiáveis para estratégias manuais e automáticas
Auto Chart Refresh – solução profissional para precisão em tempo real.