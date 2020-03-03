Noura86 RSI Mathematical Strategy

EA-Übersicht

Dieser hochentwickelte Expert Advisor (Noura86) überwacht bis zu28 Handelsinstrumente ( 27 Währungspaare + Gold) gleichzeitig, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden. Der EA verwendet einen professionellengruppenbasierten Handelsansatz mit fortschrittlichem Risikomanagement und Multiwährungskoordinationsfähigkeiten.

Sehr wichtiger Hinweis: Diese Strategie wurde auf dem Zeitrahmen M1 (empfohlen) getestet und empfohlen.

Abhängig vom Risikomanagement können Sie unterschiedliche Ergebnisse erzielen.





Hauptmerkmale

🔢 Multi-Paar-Überwachung

28 Handelsinstrumente : Gleichzeitige Überwachung von 27 wichtigen Forex-Paaren + XAUUSD

Individuelle Paar-Aktivierung : Schalten Sie jedes Paar unabhängig voneinander EIN/AUS

Unterstützung von Symbol-Suffixen : Kompatibel mit maklerspezifischen Symbolen (_i, .pro, etc.)

Cross-Pair-Koordination: Verhindert Over-Trading über mehrere Instrumente hinweg





⚙️ Erweiterte Konfigurationsoptionen

Geld-Management

Dynamische Lot-Skalierung : Basis-Lot erhöht sich mit dem Kontowachstum

Balance-Schwellenwert-System : Loserhöhungen nach bestimmten Gewinnmeilensteinen

Flexible Positionsgrößenbestimmung: Konfigurierbares Basislos und Inkrementschritte

Risiko-Management

Gruppenbasierter Handel : Eröffnet koordinierte Gruppen von Aufträgen pro Signal

Globale Gruppenlimits : Steuerung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Gruppen (0=unbegrenzt)

Eine Gruppe pro Paar : Verhindert doppelte Positionen für dasselbe Instrument

Eigenkapital-Drawdown-Schutz : Automatische Schließung aller Trades bei einem bestimmten Drawdown-Prozentsatz

Stop-Loss-Puffer: Konfigurierbarer SL-Abstand in Punkten

Technische Filter

RSI-Bedingungen : Optionale RSI-Schwellenwerte für die Signalbestätigung

MA-Filter : Trendbestätigungen des gleitenden Durchschnitts

Zeitbasiertes Filtern: Beschränkung des Handels auf bestimmte Marktzeiten

Order Management

Pending Order System : 1 Market Order + bis zu 6 Pending Orders pro Gruppe nach mathematischer Strategie

Dynamische TP-Anpassung : Neuberechnung des Take-Profits bei Auslösung von Aufträgen

Gemeinsamer Stop Loss: Einheitlicher SL für die gesamte Ordergruppe





🛡️ Sicherheitsfunktionen

Gemeinsame Gruppenverfolgung : Mehrere EAs können sich über eine gemeinsame Datei koordinieren

Auto-Wiederherstellung : Bewahrt den Gruppenstatus über EA-Neustarts hinweg

Kontrolle der Handelszeiten : Beschränkung des Handels auf optimale Marktzeiten

Slippage-Schutz: Konfigurierbare Slippage-Toleranz





🔧 Technische Spezifikationen

Magisches Nummernsystem : Eindeutige Identifikatoren für eine einfache Auftragsverfolgung

Symbol-Validierung : Automatisches Fallback für nicht verfügbare Symbole

Dateibasierte Koordinierung : Verwendung eines gemeinsamen Ordners für die Kommunikation zwischen mehreren EAs

Regelmäßige automatische Speicherung: Automatische Zustandserhaltung alle 5 Minuten

Leitfaden für Eingabeparameter

Symbol-Konfiguration

Symbol-Suffix: Für maklerspezifische Symbole (z. B. "_i", ".pro")

Geld-Management

Basis-Lotgröße : Größe der Anfangsposition

Gleichgewichts-Schwellenwert : Gewinnbetrag, der für die Lot-Erhöhung erforderlich ist

Lot-Erhöhungsschritt: Betrag zur Erhöhung des Lots nach jeder Schwelle

Risiko-Parameter

SL-Puffer : Stop-Loss-Abstand in Punkten

Magische Zahl Basis : Startpunkt für Orderkennungen

Max Drawdown % : Auslöseschwelle für die automatische Schließung

Schlupf: Maximal zulässige Slippage

Technische Bedingungen

RSI-Filter : Aktivieren/Deaktivieren der RSI-Level-Anforderungen

RSI-Niveaus : Mindest-/Maximalwerte für die Signalbestätigung

MA-Filter: Bis zu 3 gleitende Durchschnittstrendbestätigungen

Pending Order Einstellungen

Max Pending Orders: Anzahl der schwebenden Aufträge pro Gruppe (1-6)

Gruppen-Management

Eine Gruppe pro Paar : Verhindern Sie mehrere Gruppen für dasselbe Instrument

Max. Gruppen insgesamt : Globales Limit für alle Paare

Gemeinsamer Dateiname: Koordinationsdatei für mehrere EAs

Filter:

Handelszeiten: Definieren Sie bis zu 3 Handelsfenster

TP-Berechnungsregeln

Neue TP-Regeln : Alternative TP-Berechnung für höhere schwebende Aufträge

Abstandsprozentsatz: TP-Anpassungsparameter für neue Regeln

System-Anforderungen

MT5-Plattform : Build 2000 oder höher

Empfohlenes Konto : $500+ für eine angemessene Positionsgrößenbestimmung

VPS empfohlen : Für 24/7-Betrieb

Broker-Unterstützung: Standardsymbole oder kompatible Suffixe

Installation und Einrichtung

EA an einen beliebigen Chart anhängen (Zeitrahmen spielt keine Rolle) Konfigurieren Sie die gewünschten Paare und Parameter Sicherstellen, dass der Ordner terminal/common/files für die Koordination existiert Starten Sie den Handel zunächst mit einer Demo, um die Einstellungen zu überprüfen

Unterstützung & Updates

Detaillierte Setup-Anleitung enthalten

Regelmäßige Updates und Verbesserungen

Reaktionsschneller Support über die MQL5-Plattform

Kompatibilität mit den meisten Brokern





Sehr wichtiger Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.