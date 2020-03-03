Noura86 RSI Mathematical Strategy

EA-Übersicht

Dieser hochentwickelte Expert Advisor (Noura86) überwacht bis zu28 Handelsinstrumente ( 27 Währungspaare + Gold) gleichzeitig, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden. Der EA verwendet einen professionellengruppenbasierten Handelsansatz mit fortschrittlichem Risikomanagement und Multiwährungskoordinationsfähigkeiten.

Sehr wichtiger Hinweis: Diese Strategie wurde auf dem Zeitrahmen M1 (empfohlen) getestet und empfohlen.

Abhängig vom Risikomanagement können Sie unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Hauptmerkmale

🔢 Multi-Paar-Überwachung

  • 28 Handelsinstrumente: Gleichzeitige Überwachung von 27 wichtigen Forex-Paaren + XAUUSD

  • Individuelle Paar-Aktivierung: Schalten Sie jedes Paar unabhängig voneinander EIN/AUS

  • Unterstützung von Symbol-Suffixen: Kompatibel mit maklerspezifischen Symbolen (_i, .pro, etc.)

  • Cross-Pair-Koordination: Verhindert Over-Trading über mehrere Instrumente hinweg

⚙️ Erweiterte Konfigurationsoptionen

Geld-Management

  • Dynamische Lot-Skalierung: Basis-Lot erhöht sich mit dem Kontowachstum

  • Balance-Schwellenwert-System: Loserhöhungen nach bestimmten Gewinnmeilensteinen

  • Flexible Positionsgrößenbestimmung: Konfigurierbares Basislos und Inkrementschritte

Risiko-Management

  • Gruppenbasierter Handel: Eröffnet koordinierte Gruppen von Aufträgen pro Signal

  • Globale Gruppenlimits: Steuerung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Gruppen (0=unbegrenzt)

  • Eine Gruppe pro Paar: Verhindert doppelte Positionen für dasselbe Instrument

  • Eigenkapital-Drawdown-Schutz: Automatische Schließung aller Trades bei einem bestimmten Drawdown-Prozentsatz

  • Stop-Loss-Puffer: Konfigurierbarer SL-Abstand in Punkten

Technische Filter

  • RSI-Bedingungen: Optionale RSI-Schwellenwerte für die Signalbestätigung

  • MA-Filter: Trendbestätigungen des gleitenden Durchschnitts

  • Zeitbasiertes Filtern: Beschränkung des Handels auf bestimmte Marktzeiten

Order Management

  • Pending Order System: 1 Market Order + bis zu 6 Pending Orders pro Gruppe nach mathematischer Strategie

  • Dynamische TP-Anpassung: Neuberechnung des Take-Profits bei Auslösung von Aufträgen

  • Gemeinsamer Stop Loss: Einheitlicher SL für die gesamte Ordergruppe

🛡️ Sicherheitsfunktionen

  • Gemeinsame Gruppenverfolgung: Mehrere EAs können sich über eine gemeinsame Datei koordinieren

  • Auto-Wiederherstellung: Bewahrt den Gruppenstatus über EA-Neustarts hinweg

  • Kontrolle der Handelszeiten: Beschränkung des Handels auf optimale Marktzeiten

  • Slippage-Schutz: Konfigurierbare Slippage-Toleranz

🔧 Technische Spezifikationen

  • Magisches Nummernsystem: Eindeutige Identifikatoren für eine einfache Auftragsverfolgung

  • Symbol-Validierung: Automatisches Fallback für nicht verfügbare Symbole

  • Dateibasierte Koordinierung: Verwendung eines gemeinsamen Ordners für die Kommunikation zwischen mehreren EAs

  • Regelmäßige automatische Speicherung: Automatische Zustandserhaltung alle 5 Minuten

Leitfaden für Eingabeparameter

Symbol-Konfiguration

  • Symbol-Suffix: Für maklerspezifische Symbole (z. B. "_i", ".pro")

Geld-Management

  • Basis-Lotgröße: Größe der Anfangsposition

  • Gleichgewichts-Schwellenwert: Gewinnbetrag, der für die Lot-Erhöhung erforderlich ist

  • Lot-Erhöhungsschritt: Betrag zur Erhöhung des Lots nach jeder Schwelle

Risiko-Parameter

  • SL-Puffer: Stop-Loss-Abstand in Punkten

  • Magische Zahl Basis: Startpunkt für Orderkennungen

  • Max Drawdown %: Auslöseschwelle für die automatische Schließung

  • Schlupf: Maximal zulässige Slippage

Technische Bedingungen

  • RSI-Filter: Aktivieren/Deaktivieren der RSI-Level-Anforderungen

  • RSI-Niveaus: Mindest-/Maximalwerte für die Signalbestätigung

  • MA-Filter: Bis zu 3 gleitende Durchschnittstrendbestätigungen

Pending Order Einstellungen

  • Max Pending Orders: Anzahl der schwebenden Aufträge pro Gruppe (1-6)

Gruppen-Management

  • Eine Gruppe pro Paar: Verhindern Sie mehrere Gruppen für dasselbe Instrument

  • Max. Gruppen insgesamt: Globales Limit für alle Paare

  • Gemeinsamer Dateiname: Koordinationsdatei für mehrere EAs

Filter:

  • Handelszeiten: Definieren Sie bis zu 3 Handelsfenster

TP-Berechnungsregeln

  • Neue TP-Regeln: Alternative TP-Berechnung für höhere schwebende Aufträge

  • Abstandsprozentsatz: TP-Anpassungsparameter für neue Regeln

System-Anforderungen

  • MT5-Plattform: Build 2000 oder höher

  • Empfohlenes Konto: $500+ für eine angemessene Positionsgrößenbestimmung

  • VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb

  • Broker-Unterstützung: Standardsymbole oder kompatible Suffixe

Installation und Einrichtung

  1. EA an einen beliebigen Chart anhängen (Zeitrahmen spielt keine Rolle)

  2. Konfigurieren Sie die gewünschten Paare und Parameter

  3. Sicherstellen, dass der Ordner terminal/common/files für die Koordination existiert

  4. Starten Sie den Handel zunächst mit einer Demo, um die Einstellungen zu überprüfen

Unterstützung & Updates

  • Detaillierte Setup-Anleitung enthalten

  • Regelmäßige Updates und Verbesserungen

  • Reaktionsschneller Support über die MQL5-Plattform

  • Kompatibilität mit den meisten Brokern


Sehr wichtiger Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.

