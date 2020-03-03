Noura86 RSI Mathematical Strategy
- Alireza Nourany
EA-Übersicht
Dieser hochentwickelte Expert Advisor (Noura86) überwacht bis zu28 Handelsinstrumente ( 27 Währungspaare + Gold) gleichzeitig, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden. Der EA verwendet einen professionellengruppenbasierten Handelsansatz mit fortschrittlichem Risikomanagement und Multiwährungskoordinationsfähigkeiten.
Sehr wichtiger Hinweis: Diese Strategie wurde auf dem Zeitrahmen M1 (empfohlen) getestet und empfohlen.
Abhängig vom Risikomanagement können Sie unterschiedliche Ergebnisse erzielen.
Hauptmerkmale
🔢 Multi-Paar-Überwachung
28 Handelsinstrumente: Gleichzeitige Überwachung von 27 wichtigen Forex-Paaren + XAUUSD
Individuelle Paar-Aktivierung: Schalten Sie jedes Paar unabhängig voneinander EIN/AUS
Unterstützung von Symbol-Suffixen: Kompatibel mit maklerspezifischen Symbolen (_i, .pro, etc.)
Cross-Pair-Koordination: Verhindert Over-Trading über mehrere Instrumente hinweg
⚙️ Erweiterte Konfigurationsoptionen
Geld-Management
Dynamische Lot-Skalierung: Basis-Lot erhöht sich mit dem Kontowachstum
Balance-Schwellenwert-System: Loserhöhungen nach bestimmten Gewinnmeilensteinen
Flexible Positionsgrößenbestimmung: Konfigurierbares Basislos und Inkrementschritte
Risiko-Management
Gruppenbasierter Handel: Eröffnet koordinierte Gruppen von Aufträgen pro Signal
Globale Gruppenlimits: Steuerung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Gruppen (0=unbegrenzt)
Eine Gruppe pro Paar: Verhindert doppelte Positionen für dasselbe Instrument
Eigenkapital-Drawdown-Schutz: Automatische Schließung aller Trades bei einem bestimmten Drawdown-Prozentsatz
Stop-Loss-Puffer: Konfigurierbarer SL-Abstand in Punkten
Technische Filter
RSI-Bedingungen: Optionale RSI-Schwellenwerte für die Signalbestätigung
MA-Filter: Trendbestätigungen des gleitenden Durchschnitts
Zeitbasiertes Filtern: Beschränkung des Handels auf bestimmte Marktzeiten
Order Management
Pending Order System: 1 Market Order + bis zu 6 Pending Orders pro Gruppe nach mathematischer Strategie
Dynamische TP-Anpassung: Neuberechnung des Take-Profits bei Auslösung von Aufträgen
Gemeinsamer Stop Loss: Einheitlicher SL für die gesamte Ordergruppe
🛡️ Sicherheitsfunktionen
Gemeinsame Gruppenverfolgung: Mehrere EAs können sich über eine gemeinsame Datei koordinieren
Auto-Wiederherstellung: Bewahrt den Gruppenstatus über EA-Neustarts hinweg
Kontrolle der Handelszeiten: Beschränkung des Handels auf optimale Marktzeiten
Slippage-Schutz: Konfigurierbare Slippage-Toleranz
🔧 Technische Spezifikationen
Magisches Nummernsystem: Eindeutige Identifikatoren für eine einfache Auftragsverfolgung
Symbol-Validierung: Automatisches Fallback für nicht verfügbare Symbole
Dateibasierte Koordinierung: Verwendung eines gemeinsamen Ordners für die Kommunikation zwischen mehreren EAs
Regelmäßige automatische Speicherung: Automatische Zustandserhaltung alle 5 Minuten
Leitfaden für Eingabeparameter
Symbol-Konfiguration
Symbol-Suffix: Für maklerspezifische Symbole (z. B. "_i", ".pro")
Geld-Management
Basis-Lotgröße: Größe der Anfangsposition
Gleichgewichts-Schwellenwert: Gewinnbetrag, der für die Lot-Erhöhung erforderlich ist
Lot-Erhöhungsschritt: Betrag zur Erhöhung des Lots nach jeder Schwelle
Risiko-Parameter
SL-Puffer: Stop-Loss-Abstand in Punkten
Magische Zahl Basis: Startpunkt für Orderkennungen
Max Drawdown %: Auslöseschwelle für die automatische Schließung
Schlupf: Maximal zulässige Slippage
Technische Bedingungen
RSI-Filter: Aktivieren/Deaktivieren der RSI-Level-Anforderungen
RSI-Niveaus: Mindest-/Maximalwerte für die Signalbestätigung
MA-Filter: Bis zu 3 gleitende Durchschnittstrendbestätigungen
Pending Order Einstellungen
-
Gruppen-Management
-
-
-
Gemeinsamer Dateiname: Koordinationsdatei für mehrere EAs
Filter:
Handelszeiten: Definieren Sie bis zu 3 Handelsfenster
TP-Berechnungsregeln
-
-
System-Anforderungen
MT5-Plattform: Build 2000 oder höher
Empfohlenes Konto: $500+ für eine angemessene Positionsgrößenbestimmung
VPS empfohlen: Für 24/7-Betrieb
Broker-Unterstützung: Standardsymbole oder kompatible Suffixe
Installation und Einrichtung
EA an einen beliebigen Chart anhängen (Zeitrahmen spielt keine Rolle)
Konfigurieren Sie die gewünschten Paare und Parameter
Sicherstellen, dass der Ordner terminal/common/files für die Koordination existiert
Starten Sie den Handel zunächst mit einer Demo, um die Einstellungen zu überprüfen
Unterstützung & Updates
Detaillierte Setup-Anleitung enthalten
Regelmäßige Updates und Verbesserungen
Reaktionsschneller Support über die MQL5-Plattform
Kompatibilität mit den meisten Brokern
Sehr wichtiger Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.