Golden Phoenix Diamond

Golden Phoenix Diamond ist jetzt in der Version 5.12, ein 5-in-1 EA mit Strategien, die einzeln oder alle zusammen aktiviert werden können und perfekt miteinander harmonieren. Wenn Sie weniger Trades bevorzugen, können Sie sich dafür entscheiden, eine oder zwei Strategien zu aktivieren. Alle Strategien werden durch ein ausgeklügeltes Risiko- und Renditemanagement-System verwaltet, mit Trailing-Stop zum Schutz von Teilgewinnen. Eine weitere Neuheit ist die 3-Linien-Strategie, bei der Sie Werte in die Eingabemaske eingeben können, um einige Aufträge an bestimmten Punkten zu platzieren. Es gibt 3 Kaufaufträge und 3 Verkaufsaufträge, und wenn der Preis diese berührt, wird der Auftrag gesendet und mit Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop verwaltet.

Anweisungen zur Konfiguration:
Hinweis: Der EA ist für aktuelle Tage mit hoher Volatilität parametrisiert, so dass vergangene Jahre im Backtesting möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Ich werde die Parameter immer aktualisieren, wenn es notwendig ist, um sie an Marktveränderungen anzupassen. Der EA ist spezifisch für Gold (XAUUSD) und wird mit anderen Währungspaaren nicht effizient funktionieren. Er verwendet ein Hedge-Konto und einen H1-Zeitrahmen.

Merkmale:

Sie können den Trendfilter aktivieren, falls gewünscht, nur kaufen oder verkaufen, das tägliche Risiko anpassen, progressive oder regressive Lots, Losgröße auf Basis des Vertrauens. Der EA erkennt Ihre Kontogröße, um die Losgröße zu bestimmen. Ich empfehle, den EA mit seinen ursprünglichen Einstellungen zu verwenden, wählen Sie einfach, wie viele Strategien Sie verwenden möchten.

Zeit: Um eine bessere Leistung zu erzielen, konfigurieren Sie den Zeitfilter entsprechend Ihrer Region oder deaktivieren Sie ihn.


Der EA ist konservativ eingestellt, aber es gibt eine Option für einen aggressiveren Betrieb. Aktivieren Sie einfach mehrere Strategien zusammen und deaktivieren Sie den Trendfilter, der sich in Gruppe 2 befindet. In Gruppe 3, Manuelle Losgröße, belassen Sie es bei 0 für die Automatik. Setzen Sie in Gruppe 6, Lot-Multiplikator nach Vertrauen, den Wert auf 2,0, damit der EA die Kapitalgröße erkennen und entsprechend Lots starten kann.

Mindestanforderungen und Empfehlungen (für Standardeinstellungen):
Ersteinzahlung: $500
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
Kontotyp: Absicherung
Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (obligatorisch)

Auswahl:
Ana Luzia
23
Ana Luzia 2025.09.06 03:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension