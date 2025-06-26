XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - 专业网格交易系统

智能双向DCA网格与高级安全过滤器

概述

XSmartPro EA是一款专业的网格DCA（美元成本平均法）交易系统，专为寻求安全高效外汇交易的交易者设计。该EA使用智能双向网格策略结合高级技术过滤器来优化入场点并保护您的账户。

主要功能

智能网格DCA系统

双向网格在上升趋势中自动开启买入订单，在下降趋势中开启卖出订单。灵活的DCA乘数使用几何级数进行渐进式手数增加（默认1.05倍）。动态步长系统采用双层系统，Step1为200点，Step2为300点。最大订单控制允许可配置的最大DCA订单数，最多50个订单。

高级技术过滤器

EMA趋势过滤器使用EMA（默认D1上的34周期）来确定市场方向。RSI安全过滤器仅在RSI确认极端条件时入场（超卖低于25，超买高于75）。智能入场逻辑仅在上升趋势加RSI超卖时买入，仅在下降趋势加RSI超买时卖出。趋势变化检测在趋势反转时自动切换方向。

风险管理与安全

个别止盈默认为每个订单目标利润$0.25。正回撤目标在总利润达到$5时关闭所有仓位。追踪止损提供可选的追踪止损，具有可自定义的激活和步长。保证金防御在保证金水平低于阈值时自动减少手数。反向订单保护包括可配置乘数的智能反向订单系统。

时间与交易时段管理

交易时间过滤器针对07:00-15:30 GMT优化（伦敦加纽约重叠时段）。新K线检查选项允许仅在新M1 K线上检查新订单。市场时段检测自动检测并适应市场条件。

资金管理

全面资金检查在每个订单前验证资金充足性。渐进式手数减少在保证金不足时自动减少手数。交易量标准化确保所有订单符合经纪商要求。账户保护提供多重安全层以防止账户损坏。

输入参数

常规设置

起始手数 (0.01) - 第一笔订单的初始手数

魔术号 (7770) - EA订单的唯一标识符

单个订单止盈(USD) (0.25) - 单个订单的USD利润目标

关闭所有仓位的正回撤阈值(USD) (5) - 关闭所有仓位的总利润阈值

反向订单手数乘数(x总手数) (0) - 反趋势订单的乘数

仅在新M1 K线检查新订单 (true) - 新K线检查选项

网格设置

DCA乘数(用于所有订单) (1.05) - DCA递增的手数乘数

Step1距离(点数) (200) - 订单之间的初始步长距离

Step2距离(点数) (300) - 后续订单的高级步长距离

移至step2前的订单数 (5) - 切换到更大步长前的订单计数

DCA订单的最大数量 (50) - 允许的最大总DCA订单数

EMA趋势过滤器

EMA时间框架 (D1) - EMA趋势计算的时间框架

EMA周期 (34) - 趋势检测的移动平均周期

EMA应用价格 (CLOSE) - 用于EMA计算的价格类型

RSI过滤器

使用RSI过滤器 (true) - 启用/禁用RSI安全过滤器

RSI时间框架 (M15) - RSI计算的时间框架

RSI周期 (14) - RSI指标周期

RSI超买水平 (75) - 超买条件的上限阈值

RSI超卖水平 (25) - 超卖条件的下限阈值

RSI K线偏移(0=当前, 1=前一根) (1) - 用于RSI计算的K线

追踪止损

使用追踪止损 (false) - 启用/禁用追踪止损功能

利润达到时触发追踪(USD) (35.0) - 激活追踪的利润水平

追踪步长(USD) (5.0) - 追踪止损调整的步长大小

时间过滤器 GMT+0

使用时间过滤器 (true) - 启用/禁用交易时间限制

交易开始时间(HH:MM) (07:00) - 交易时段开始

交易结束时间(HH:MM) (15:30) - 交易时段结束

保证金防御

启用/禁用保证金防御 (false) - 激活保证金保护系统

激活防御的保证金水平(%) (500) - 防御激活的保证金阈值

DCA乘数减少(%) (20.0) - 防御激活时的手数减少

启用详细日志 (false) - 显示详细操作日志

交易策略

趋势检测使用EMA确定市场方向。安全入场仅在RSI确认极端条件时进入。网格扩展在预定间隔添加仓位。获利了结在目标利润时关闭单个订单或在正回撤时关闭所有订单。风险控制采用多重安全机制防止过度回撤。

推荐设置

时间框架：任意（EA适用于所有时间框架）。货币对：主要货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF等）。账户类型：ECN或标准。最低存款：建议$1000。风险级别：保守到适度。

重要说明

强烈建议启用RSI过滤器以获得最大安全性。监控保证金并为DCA扩展保持足够的保证金。交易时间针对伦敦加纽约重叠时段优化。在实盘交易前通过回测进行彻底测试。建议使用VPS以实现不间断运行。

技术规格

平台：MetaTrader 5 | 策略：带EMA/RSI过滤器的双向网格DCA | 仓位管理：带安全过滤器的渐进式手数调整 | 风险方法：带保证金防御的多层保护

具有机构级风险管理的专业网格交易。



