XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - 专业网格交易系统

智能双向DCA网格与高级安全过滤器

概述

XSmartPro EA是一款专业的网格DCA（美元成本平均法）交易系统，专为寻求安全高效外汇交易的交易者设计。该EA使用智能双向网格策略结合高级技术过滤器来优化入场点并保护您的账户。

主要功能

智能网格DCA系统

双向网格在上升趋势中自动开启买入订单，在下降趋势中开启卖出订单。灵活的DCA乘数使用几何级数进行渐进式手数增加（默认1.05倍）。动态步长系统采用双层系统，Step1为200点，Step2为300点。最大订单控制允许可配置的最大DCA订单数，最多50个订单。

高级技术过滤器

EMA趋势过滤器使用EMA（默认D1上的34周期）来确定市场方向。RSI安全过滤器仅在RSI确认极端条件时入场（超卖低于25，超买高于75）。智能入场逻辑仅在上升趋势加RSI超卖时买入，仅在下降趋势加RSI超买时卖出。趋势变化检测在趋势反转时自动切换方向。

风险管理与安全

个别止盈默认为每个订单目标利润$0.25。正回撤目标在总利润达到$5时关闭所有仓位。追踪止损提供可选的追踪止损，具有可自定义的激活和步长。保证金防御在保证金水平低于阈值时自动减少手数。反向订单保护包括可配置乘数的智能反向订单系统。

时间与交易时段管理

交易时间过滤器针对07:00-15:30 GMT优化（伦敦加纽约重叠时段）。新K线检查选项允许仅在新M1 K线上检查新订单。市场时段检测自动检测并适应市场条件。

资金管理

全面资金检查在每个订单前验证资金充足性。渐进式手数减少在保证金不足时自动减少手数。交易量标准化确保所有订单符合经纪商要求。账户保护提供多重安全层以防止账户损坏。

输入参数

常规设置

起始手数 (0.01) - 第一笔订单的初始手数

魔术号 (7770) - EA订单的唯一标识符

单个订单止盈(USD) (0.25) - 单个订单的USD利润目标

关闭所有仓位的正回撤阈值(USD) (5) - 关闭所有仓位的总利润阈值

反向订单手数乘数(x总手数) (0) - 反趋势订单的乘数

仅在新M1 K线检查新订单 (true) - 新K线检查选项

网格设置

DCA乘数(用于所有订单) (1.05) - DCA递增的手数乘数

Step1距离(点数) (200) - 订单之间的初始步长距离

Step2距离(点数) (300) - 后续订单的高级步长距离

移至step2前的订单数 (5) - 切换到更大步长前的订单计数

DCA订单的最大数量 (50) - 允许的最大总DCA订单数

EMA趋势过滤器

EMA时间框架 (D1) - EMA趋势计算的时间框架

EMA周期 (34) - 趋势检测的移动平均周期

EMA应用价格 (CLOSE) - 用于EMA计算的价格类型

RSI过滤器

使用RSI过滤器 (true) - 启用/禁用RSI安全过滤器

RSI时间框架 (M15) - RSI计算的时间框架

RSI周期 (14) - RSI指标周期

RSI超买水平 (75) - 超买条件的上限阈值

RSI超卖水平 (25) - 超卖条件的下限阈值

RSI K线偏移(0=当前, 1=前一根) (1) - 用于RSI计算的K线

追踪止损

使用追踪止损 (false) - 启用/禁用追踪止损功能

利润达到时触发追踪(USD) (35.0) - 激活追踪的利润水平

追踪步长(USD) (5.0) - 追踪止损调整的步长大小

时间过滤器 GMT+0

使用时间过滤器 (true) - 启用/禁用交易时间限制

交易开始时间(HH:MM) (07:00) - 交易时段开始

交易结束时间(HH:MM) (15:30) - 交易时段结束

保证金防御

启用/禁用保证金防御 (false) - 激活保证金保护系统

激活防御的保证金水平(%) (500) - 防御激活的保证金阈值

DCA乘数减少(%) (20.0) - 防御激活时的手数减少

启用详细日志 (false) - 显示详细操作日志

交易策略

趋势检测使用EMA确定市场方向。安全入场仅在RSI确认极端条件时进入。网格扩展在预定间隔添加仓位。获利了结在目标利润时关闭单个订单或在正回撤时关闭所有订单。风险控制采用多重安全机制防止过度回撤。

推荐设置

时间框架：任意（EA适用于所有时间框架）。货币对：主要货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF等）。账户类型：ECN或标准。最低存款：建议$1000。风险级别：保守到适度。

重要说明

强烈建议启用RSI过滤器以获得最大安全性。监控保证金并为DCA扩展保持足够的保证金。交易时间针对伦敦加纽约重叠时段优化。在实盘交易前通过回测进行彻底测试。建议使用VPS以实现不间断运行。

技术规格

平台：MetaTrader 5 | 策略：带EMA/RSI过滤器的双向网格DCA | 仓位管理：带安全过滤器的渐进式手数调整 | 风险方法：带保证金防御的多层保护

具有机构级风险管理的专业网格交易。


推荐产品
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
专家
这个专家交易工具使用SuperTrend指标和强大的自定义优化度量，帮助交易员找到低停滞和高净利润的最佳系统。 当价格条在指标线上方或下方开启时，交易员进入头寸（多头或空头）。您可以在价格“反转”信号时退出头寸或不退出并基于风险（止盈，止损）或在会话结束时退出。其他功能包括设置止盈和止损为价格的百分比，还允许设置入场和平仓时间以增加对交易的控制。此外，它还限制每天的交易次数，并设置跟踪止损，仅在实现一定盈利时才开始跟踪。 通过将止盈和止损设置为价格的百分比，掌控风险，适用于股票，CFD指数，加密货币和外汇。此外，您可以设置入场和平仓时间以增加对交易的控制。通过自定义优化指标，交易员可以找到具有高CAGR和低回撤率以及低停滞的系统。 总之，适用于低停滞的SuperTrend是一种强大的交易策略，提供了灵活性，控制性和定制性。凭借其先进的功能和自定义优化指标，您可以找到低停滞和高净利润的最佳系统。立即开始使用 SuperTrend  Fit  进行交易，将您的交易提升到一个新的水平！
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
专家
RSI 指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易容易受到非反彈價格變動的影響，這已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有信號和交易開盤的過濾器。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
专家
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
专家
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Origin Gold SonicR
Dinh Hoan Luu
专家
Origin Gold Sonic R EA – Automated Trading for XAU/USD (1H) Overview Origin Gold Sonic R EA is a fully automated Expert Advisor designed to trade XAU/USD (Gold) on the H1 timeframe using the Sonic R Strategy. This EA intelligently combines trend analysis, volume-based confirmations, and dynamic support/resistance levels to enter and exit trades with precision. Key Features Fully Automated Trading – Executes buy and sell orders without manual intervention. Advanced Trend Detection – Uses moving
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
专家
GoldXpert EA – Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA is a powerful and fully automated trading system designed for gold (XAU/USD) trading. It integrates multiple trading strategies, including trend following, scalping, breakout, and mean reversion, to adapt to various market conditions. GoldXpert EA is perfect for traders looking for a smart, adaptive, and profitable gold trading solution.  Trades only XAUUSD. Works well in TF - M30 & in 3 Decimal platforms Minimum Deposit: $30
EA Solution 500
Thales Uchoa Da Costa Sobrinho
专家
EA Solution 500 it is an operational assistent authomatizated for mini índice operations. This  algorithm use moving averages and oscilators, doing operations with excelence in trends and reversions. Tests are done in trading sessions since 2020, this  algorithm showed a 600% return, obtaining 2000 points of maximum profit and 1250 of maximum loss, both diary, realizing just 2-4 trades per day.
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
专家
Breakout Master Strategy 是一款精密构建的“只做多头”的专家顾问（EA），专注于利用指数和像黄金这样的商品的看涨突破机会。它正是支撑 Darwinex 上公开跟踪的 EWLT 策略的实际引擎 —— 真金实钱，真实结果，现在可在你的 MetaTrader 5 终端上自动运行。 这不是网格（grid）或马丁格尔（martingale）EA。它是一种基于规则的策略，以价格行为和动能为基础，专为重视一致性、风险控制和透明逻辑的交易者设计。 Strategy Overview EA 通过识别最近的价格极值来扫描突破机会，当价格超过定义的回顾期内的最高点时即发出市场买入订单 —— 不等待回调，也不用复杂过滤器。这是一个纯动能系统，专为在强烈向上倾斜的市场中执行只做多的入场操作。 Price Breakout Trigger – 使用 X 根蜡烛的最高高点来检测突破级别 Immediate Execution – 一旦价格突破计算触发点就发出市场买入订单 Multiple Stop Loss Modes – 可选择固定点位 SL、基于价格百分比 SL 或 ATR 计算的 S
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
专家
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
专家
**2025 Hedging Scalper - Next-Gen Trading Precision**   The **2025 Hedging Scalper** is a state-of-the-art trading expert advisor designed for traders who demand consistent performance and precision in volatile markets. Engineered with advanced algorithms, it combines **scalping and hedging strategies** to capitalize on market fluctuations with minimal risk exposure.   ### Key Features: - **Dynamic Scalping:** Identifies micro-trends and executes high-frequency trades with pinpoint accuracy t
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
专家
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
专家
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Layer Grid
Dominic Mbothu
专家
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
专家
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
专家
Phoenix Trend MT5 – Trend-Following ATR Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 is an automated trend-following grid and DCA (dollar-cost averaging) Expert Advisor for MetaTrader 5. It combines a higher-timeframe moving average trend filter with an ATR-based dynamic grid and basket take-profit logic. The EA is intended for traders who already understand the benefits and risks of grid / DCA trading and who accept floating drawdown as part of the strategy. Phoenix Trend MT5 does not promise co
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
专家
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Trend Master GOLD
Pran Gobinda Basak
专家
Trend Master Gold EA is an automated trading software designed for use on the MQL5 platform. This Expert Advisor uses a trend-following strategy to identify trading opportunities in the gold market. The EA is designed to work on the 5M timeframe. The Trend Master Gold EA uses a combination of technical indicators and price action analysis to identify potential trade setups. The EA is equipped with an advanced money management system that helps to minimize risk and maximize profits. The EA also
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
专家
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
专家
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
GhostSinobi
Muhammad Sadli
专家
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
专家
Goldora EA is a precision-engineered trading system designed exclusively for XAU/USD (Gold) , combining the power of smart automation, real-time analysis, and adaptive trade execution. Built for traders who demand consistency and control, Goldora intelligently detects high-probability scalping and swing opportunities using advanced algorithms fine-tuned for gold's unique volatility. It dynamically adapts to market conditions, executing with millisecond precision and managing risk with built-in
Zenth
Willy Raditya
4.33 (3)
专家
Zenth – 精准交易与利润保护 为什么满足于平庸？ Zenth 不仅仅是另一个专家顾问——它是一个自律的交易机器。为那些优先考虑智能风险曝光和战略执行的交易者开发，这个 EA 提供了一种干净、强大的交易解决方案，专注于一致性和保护收益。 为前瞻性思考的交易者而建 交易方式:  基于高概率的蜡烛图形态，如吞噬和针形柱进行快速设置。 智能订单管理: 自动拆分您的头寸，以捕捉部分利润，同时保留剩余手数继续跟随趋势。 可控制的风险: 无论您是保守还是激进，Zenth 将风险配置掌握在您手中——精确到小数点。 最小设置，最大效率: 只需在一个图表上加载它，让它从进场到出场逻辑都以外科手术般的精确性处理一切。 Ask me for a demo-limited version to try before buying. 联系我获取设置 如果您想要真正的回测准确性。 想要更多吗？购买后在我们的私人   Telegram   群组中获取直接更新和 EA 洞察。 今天就加入我们的 MQL 频道：   MQL 频道 阅读我们的官方 EA 指南：   用户手册 3 步快速设置： 1. 在您选择
Musya EA MT5
Diana Gnasienko
专家
Automated Trading Advisor for Financial Markets Our advisor is a fully automated trading system focused on trading at historically important levels and using sophisticated technical analysis for precise market entries. It operates on non-trending currency pairs that are highly correlated, ensuring stable and predictable profits. Advisor Features:     Trading on pairs with moderate returns, perfectly suited for stable earnings.     It is recommended to use ECN accounts with minimal spreads and
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Nova FRC Trader
Anita Monus
专家
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.36 (22)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
作者的更多信息
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
GoldStorm Pro - 高级多策略分形交易系统 概述 GoldStorm Pro是一款专门为黄金(XAUUSD)交易设计的复杂Expert Advisor，使用高级分形突破策略。该系统结合三个独立的交易策略，协同工作以捕捉不同的市场波动，同时保持严格的风险管理。 主要功能 多策略架构 策略A（保守）提供高概率设置的长期波段交易。策略B（激进）提供基于动量的突破交易以应对波动性走势。策略C（趋势跟随）实现主要趋势跟随以实现大幅利润捕获。 高级分形分析 多时间框架分形检测系统，具有可自定义的左/右K线确认、动态回溯期优化和带偏移缓冲区的智能入场价格计算。 全面风险管理 基于百分比的仓位调整、最大每日交易限制、高级资金管理检查以及多重安全过滤器和验证。 智能交易管理 保本功能、追踪止损系统、虚拟订单过期和智能仓位监控。 策略详情 策略A - 保守波段交易 分析时间框架：4小时图表用于趋势识别。入场时间框架：1小时图表用于精确时机。风险回报：2.5:1比率，优化以获得持续利润。理想用途：低风险的稳定高概率设置。 策略B - 激进动量 分析时间框架：1小时图表用于动量检测。入场时间框架
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
Cloud DCA Pro EA - 高级Ichimoku DCA交易系统 产品概述 Cloud DCA Pro是一款复杂的智能交易顾问，结合了Ichimoku Kinko Hyo分析与智能美元成本平均法(DCA)策略。专为寻求系统化、无情绪交易且不使用传统止损的交易者设计。 主要功能 无止损策略 - 使用智能DCA级别代替硬止损 Ichimoku云图分析 - 专业趋势检测和过滤 智能DCA系统 - 使用乘数进行渐进式仓位平均 双向交易 - 管理买入和卖出DCA序列 智能状态管理 - 基于趋势变化暂停和恢复 可视化盈利跟踪 - 图表上的标签监控表现 Ichimoku设置 Tenkan-sen周期 (默认: 9) - 用于短期趋势检测的转换线 Kijun-sen周期 (默认: 26) - 用于中期趋势分析的基准线 Senkou Span B周期 (默认: 52) - 控制云图形成宽度 启用详细日志 (默认: 是) - 交易决策的全面日志 DCA设置 初始手数 (默认: 0.01) - 第一笔交易的起始仓位大小 DCA手数乘数 (默认: 1.5) - 在每个DCA级别乘以手数 最大DCA级
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
专家
FlashXbestEA - 专业Williams %R网格交易系统 革命性DCA策略与先进市场智能 FlashXbestEA代表了下一代自动化网格交易，结合Williams %R动量分析与复杂的美元成本平均法(DCA)技术。该EA使用先进的数学模型智能管理多个仓位，通过智能恢复机制在保护资本的同时最大化利润。 核心交易逻辑 Williams %R方向策略 EA使用Williams %R指标作为主要信号生成器。当%R上升（看涨动量）时，它下买入订单。当%R下降（看跌动量）时，它下卖出订单。这种基于动量的方法确保交易与市场方向一致。 智能网格系统 当Williams %R改变方向时下第一笔订单。当价格偏离现有仓位时添加DCA订单。步长距离最初使用较小步长，后期使用较大步长。手数递增确保每个新订单使用更大的手数以实现更快恢复。 详细输入参数 常规设置 起始手数 (0.01) - 第一笔订单的初始仓位大小 识别魔术号 (1101) - EA交易的唯一标识符 每个方向的最大订单数 (10) - 允许的最大买入或卖出订单数 步长距离 Step1距离 - 点数 (110) - 前几笔订单之间的距
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
指标
Trading Dashboard Pro: MetaTrader 5 专业交易指挥中心 将您的 MT5 终端升级为机构级交易工作站 Trading Dashboard Pro (交易仪表板专业版) 是专为职业交易员、自营公司（Prop Firm）挑战者和严肃的剥头皮交易者设计的综合风险管理和账户分析工具。通过将关键的市场数据、账户健康指标和历史绩效整合到一个优雅的界面中，它让您可以专注于最重要的事情：做出正确的交易决策。 为什么您需要这个仪表板？ 1. 专为自营公司交易员设计 (FTMO, MFF 等) 自营交易公司对 每日回撤 (Daily Drawdown) 和 最大回撤 (Max Drawdown) 有极其严格的规则。 解决方案: 我们的仪表板专门跟踪并显示当前日和当前月的 Max DD （最大回撤）。您将立即知道您距离每日亏损限制还有多远，从而帮助您避免违规爆仓。 2. 专为剥头皮和日内交易者设计 当您在几分钟内频繁进出市场时，您没有时间切换到“历史”选项卡并手动汇总利润。 解决方案: “每日交易分析”部分即时更新，让您一目了然地看到“今天”
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
指标
RSI Advanced - 提升您的分析和高潜力交易信号 概述 RSI Advanced是MetaTrader 5的强大自定义指标，旨在提升您的技术分析并提供可靠的交易信号。该指标将标准相对强弱指数(RSI)与复杂的移动平均线(MA)和布林带(BB)系统集成，直接应用于RSI数据。此外，它还包含高级背离检测功能，使交易者能够识别潜在的市场趋势和战略入场点。 主要功能 多层RSI系统 基础RSI线使用可自定义周期计算（默认为10）并应用于收盘价。此线通常默认隐藏但可以显示。快速MA线（绿色）是基础RSI线的2周期简单移动平均线，专为快速响应而设计。信号MA线（红色）是快速MA线的7周期简单移动平均线，充当信号过滤器。基线MA线（橙色）是基础RSI线的34周期简单移动平均线，作为布林带的中心并反映更广泛的趋势。 应用于RSI数据的布林带 基于RSI数据计算，周期为34，偏差为1.618。这些带帮助识别RSI运动中的超买/超卖区域，并在快速MA线移出带外然后返回时发出潜在转折点信号。 时钟角度信号逻辑 当快速MA线（绿色）穿越信号MA线（红色）时，指标使用独特的"时钟角度"算法来评估交叉点
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
实用工具
Magic Order Manager EA v1.02 - 专业交易助手 智能仓位管理工具与自动止盈系统 产品描述 Magic Order Manager是一款专业级Expert Advisor，旨在通过智能自动化和风险控制优化交易利润。该仓位管理工具基于可自定义规则提供自动获利了结，同时保持全面的风险监控。 主要功能 智能自动止盈 达到利润目标时自动关闭所有仓位。基于仓位数量的动态利润水平（1-2、3-5、6-10、超过10个仓位）。消除持续手动监控的需要。 高级风险管理 带历史数据的实时最大回撤跟踪。最坏情况下的仓位数量和手数监控。从交易历史中智能计算费用。专业风险评估仪表板。 实时监控面板 带颜色编码状态的实时盈亏监控。跟踪实现利润目标的进度。全面的交易统计数据。一键手动控制可关闭所有仓位和重置数据。 多策略兼容 适用于任何交易策略，包括网格、马丁格尔和剥头皮。支持手动交易（Magic = 0）和EA交易。支持不同品种和策略的多实例运行。兼容所有外汇对、金属和指数。 工作原理 EA监控开仓位置，当达到预定利润水平时自动关闭所有交易： 1-2个仓位：目标$20，关闭所有仓位 3
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
实用工具
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - 高级交易管理工具 (重要提示：这是一个交易管理实用程序，而非自动交易系统。它通过智能平仓现有持仓来减少回撤；它不会开设任何新订单。) 是否正为处理回撤和手动管理复杂的对冲持仓而烦恼？ 隆重推出 Smart Order Hedging EA MT5 Pro ，这是一款强大的智能工具，旨在 自动 查找并关闭您 MetaTrader 5 账户上现有的盈利和亏损订单组合。其主要目标是根据您设定的规则 减少回撤 并 整合利润 。由 @BKTVentures 开发。 虽然通常被称为“对冲” EA，但请注意其功能是 关闭现有的相反方向持仓 （使用盈利抵消亏损），而不是开设新的对冲交易。它会仔细扫描您的未平仓头寸（针对当前交易品种，并可选定特定的订单识别码），识别潜在的平仓机会，根据您选择的策略确定优先级，并在净利润符合您期望范围时执行平仓。 主要功能： 自动化持仓管理： 设置您的参数，让该实用程序全天候处理查找和关闭对冲持仓的复杂任务。 多种平仓策略： 选择多种方法来减少风险敞口： 标准 (1:1)： 关闭一个盈利订单以对冲一个亏损
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
实用工具
PosiOptimizer EA - 智能对冲仓位优化器 概述 PosiOptimizer EA是一款复杂的仓位管理工具，专为通过智能关闭反向订单对来优化对冲策略而设计。该Expert Advisor使用包括K-means聚类、哈希映射和夏普比率分析在内的高级算法来识别和关闭最优仓位对，同时保持可控回撤和期望的买入/卖出比率。 主要功能 高级配对算法 EA采用多种复杂算法来识别最优订单对。哈希映射实现提供快速仓位匹配和分组。K-means聚类自动按价格水平对相似仓位进行分组。贪婪匹配算法首先选择最有效的配对。夏普比率优化基于风险调整后的回报评估配对。 智能仓位管理 智能仓位配对关闭反向订单以减少风险敞口。微手优化允许部分仓位关闭以实现精细风险管理。动态手数调整基于效率评分调整关闭量。仓位分组在可配置的点数范围内合并相似订单以简化管理。 全面风险控制 最大回撤增加限制防止过度账户暴露。基于百分比或固定美元的回撤控制提供灵活的风险管理。买入/卖出比率维护确保平衡的投资组合暴露。波动市场检测在高波动期间自动调整风险参数。压力模式乘数在动荡市场期间增加回撤限制。 多因素评分系统 每个潜在配对使
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
实用工具
EA Performance Monitor - 您的交易指挥中心 概述 EA Performance Monitor是MetaTrader 5的综合监控工具，可对图表上运行的所有Expert Advisors提供实时监督。该实用程序在集中式仪表板上显示性能指标、风险评估和账户健康状况，实现高效的投资组合管理和明智的决策制定。 主要功能 指挥中心仪表板 将您的交易工作空间转变为专业的指挥中心，单个面板显示实时性能指标，包括每5秒更新一次的利润、交易和仓位。即时风险评估清晰显示回撤百分比。账户健康监控器显示余额、净值和保证金水平并配有视觉警告。 智能EA检测引擎 无需设置。自动发现功能查找所有图表上运行的每个EA。智能映射将交易活动匹配到正确的EA。实时状态突出显示活跃的EA并标记等待中的EA。 专业风险管理 基于实际账户余额的内置回撤跟踪。历史峰值跟踪保持最佳表现记录。一键重置允许重新开始而不丢失EA设置。 数据完整性 防崩溃存储确保性能数据在MT5重启后保留。智能验证自动修复损坏的数据。具有多层安全保护的备份系统保护您的历史记录。 性能优化 即使使用20+个EA，轻量级操作也只使用最
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
指标
Trading Dashboard Pro MT4: 终极交易指挥中心 立即现代化您的经典 MetaTrader 4 终端 Trading Dashboard Pro MT4 不仅仅是一个指标；它是一个专为将现代分析能力带入经典 MT4 平台而设计的综合风险管理和账户分析实用工具。专为专业交易员、自营公司候选人（FTMO, MFF, The Funded Trader）和严肃的剥头皮交易者设计，它将关键的市场数据、账户健康指标和历史绩效整合到一个优雅的界面中。 停止使用过时的工具进行交易。 Trading Dashboard Pro MT4 消除了对外部电子表格、计算器或复杂心算的依赖。它以零延迟直接在您的图表上提供实时情报，即使在较旧的 MT4 引擎上也是如此。 为什么您需要在 MT4 上使用此仪表板 1. 专为自营公司交易员设计 (FTMO, MFF 等) 自营交易公司对 每日回撤 (Daily Drawdown) 和 最大回撤 (Max Drawdown) 有严格的规定。默认的 MT4 终端无法动态计算或显示这些限制。 解决方案: 我们的仪表板专门实时跟踪
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
专家
Enhanced Candlestick DCA EA - 专业交易策略 描述 Enhanced Candlestick DCA EA是一款复杂的多策略交易系统，结合了日本蜡烛图形态分析与先进的美元成本平均法(DCA)仓位管理。考虑到安全性和盈利性，该EA通过其智能入场系统和全面的风险管理框架动态适应不断变化的市场条件。 主要功能 入场系统 蜡烛图形态识别识别看涨和看跌形态以确定方向偏向。RSI确认过滤器提供可选的基于动量的入场以避免逆强趋势交易。多重交易模式提供完全灵活性，包括仅买入、仅卖出或双向交易。入场频率控制允许自定义EA评估市场条件的频率（每个tick、M1或当前时间框架）。 高级DCA管理 智能仓位构建策略性地添加仓位以利用价格波动。动态手数调整使用可自定义的乘数来扩展DCA序列中的仓位大小。可配置步长间隔提供对DCA订单之间最小距离的精确控制。最大DCA级别保护通过限制DCA订单数量防止过度暴露。 利润管理 双重止盈系统包括单个订单止盈，为独立仓位设置个别利润目标，以及篮子止盈，为DCA仓位序列设置集体利润目标。智能订单关闭算法优先关闭盈利仓位。 动态追踪止损技术自动跟随
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
专家
PrecisionGold PRO：XAUUSD 算法交易的机构级方案 欢迎查阅 PrecisionGold PRO 文档，这是一款专为解决黄金市场固有波动问题而设计的交易系统。这不是一个“快速致富”的工具；它是为严肃的资本增长而设计的纪律执行算法。 零妥协的安全： 无网格 (No Grid)。无马丁格尔 (No Martingale)。无套利。 核心理念： “基于市场结构的狙击手入场”。 第 1 部分：“狙击手”逻辑解码 大多数黄金 EA 之所以失败，是因为它们试图猜测市场方向或通过加倍下注来挽回损失。PrecisionGold PRO 与众不同。它依赖于源代码中严格编写的**“三因素融合模型”**。 1. 宏观趋势过滤器 (H4 时间框架) 在寻找交易之前，EA 使用双指数移动平均线系统 (EMA 50 & EMA 200) 扫描更高的时间框架 (H4)。 看涨情景： 如果 价格 > EMA 50 > EMA 200，EA 进入“仅买入模式”。 看跌情景： 如果 价格 < EMA 50 < EMA 200，EA 进入“仅卖出模式”。 优势： 这防止了 EA 在顶部买
筛选:
Denis Zhuravlev
39
Denis Zhuravlev 2025.12.01 18:55 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论