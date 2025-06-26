XSmart Pro EA MT5

XSmartPro EA - Профессиональная Сеточная Торговая Система

Интеллектуальная Двунаправленная DCA Сетка с Продвинутыми Фильтрами Безопасности

Обзор

XSmartPro EA - это профессиональная торговая система Grid DCA (усреднение долларовой стоимости), разработанная для трейдеров, которые хотят безопасной и эффективной торговли на Forex. EA использует интеллектуальную двунаправленную сеточную стратегию в сочетании с продвинутыми техническими фильтрами для оптимизации точек входа и защиты вашего счета.

Ключевые Особенности

Умная Система Grid DCA

Двунаправленная Сетка автоматически открывает ордера на покупку в восходящих трендах и ордера на продажу в нисходящих трендах. Гибкий DCA Мультипликатор использует прогрессивное увеличение размера лота с геометрической прогрессией (по умолчанию 1.05x). Динамическая Система Шагов использует двухуровневую систему с Step1 на 200 пунктов и Step2 на 300 пунктов. Контроль Максимального Количества Ордеров позволяет настраивать максимальное количество DCA ордеров до 50 ордеров.

Продвинутые Технические Фильтры

EMA Фильтр Тренда использует EMA (по умолчанию 34-периодную на D1) для определения направления рынка. RSI Фильтр Безопасности входит только когда RSI подтверждает экстремальные условия (Перепроданность ниже 25, Перекупленность выше 75). Умная Логика Входа размещает покупки только при восходящем тренде плюс RSI перепроданность, продажи только при нисходящем тренде плюс RSI перекупленность. Определение Изменения Тренда автоматически переключает направление при развороте тренда.

Управление Рисками и Безопасность

Индивидуальный Тейк-Профит нацелен на прибыль $0.25 по умолчанию для каждого ордера. Цель Положительной Просадки закрывает все позиции когда общая прибыль достигает $5. Трейлинг-Стоп предлагает опциональный трейлинг-стоп с настраиваемой активацией и шагом. Защита Маржи автоматически уменьшает размеры лотов когда уровень маржи падает ниже порога. Защита Встречных Ордеров включает умную систему встречных ордеров с настраиваемым мультипликатором.

Управление Временем и Сессиями

Фильтр Торговых Часов оптимизирован для 07:00-15:30 GMT (пересечение Лондонской и Нью-Йоркской сессий). Опция Проверки Нового Бара позволяет проверять новые ордера только на новых M1 барах. Определение Рыночной Сессии автоматически обнаруживает и адаптируется к рыночным условиям.

Управление Капиталом

Комплексная Проверка Капитала проверяет достаточность средств перед каждым ордером. Прогрессивное Сокращение Лота автоматически уменьшает размер лота при недостаточной марже. Нормализация Объема гарантирует соответствие всех ордеров требованиям брокера. Защита Счета обеспечивает множественные уровни безопасности для предотвращения повреждения счета.

Входные Параметры

Общие Настройки

Начальный лот (0.01) - Начальный размер лота для первого ордера

Магическое Число (7770) - Уникальный идентификатор для ордеров EA

Тейк-профит одного ордера (USD) (0.25) - Целевая прибыль отдельного ордера в USD

Порог положительной просадки для закрытия всех (USD) (5) - Порог общей прибыли для закрытия всех позиций

Мультипликатор встречного ордера (x общие лоты) (0) - Мультипликатор для контртрендовых ордеров

Проверять новые ордера только на новом M1 баре (true) - Опция проверки нового бара

Настройки Сетки

DCA Мультипликатор (для всех ордеров) (1.05) - Мультипликатор размера лота для прогрессии DCA

Расстояние Step1 (пункты) (200) - Начальное расстояние шага между ордерами

Расстояние Step2 (пункты) (300) - Продвинутое расстояние шага для последующих ордеров

Количество ордеров до перехода к step2 (5) - Количество ордеров до переключения на большие шаги

Максимальное количество DCA ордеров (50) - Максимальное общее количество DCA ордеров

EMA Фильтр Тренда

EMA Таймфрейм (D1) - Таймфрейм для расчета тренда EMA

EMA Период (34) - Период скользящей средней для определения тренда

EMA Применяемая Цена (CLOSE) - Тип цены используемый для расчета EMA

RSI Фильтр

Использовать RSI Фильтр (true) - Включить/выключить фильтр безопасности RSI

RSI Таймфрейм (M15) - Таймфрейм для расчета RSI

RSI Период (14) - Период индикатора RSI

Уровень Перекупленности RSI (75) - Верхний порог для условия перекупленности

Уровень Перепроданности RSI (25) - Нижний порог для условия перепроданности

RSI Сдвиг Бара (0=текущий, 1=предыдущий) (1) - Какой бар использовать для расчета RSI

Трейлинг-Стоп

Использовать трейлинг-стоп (false) - Включить/выключить функцию трейлинг-стопа

Запускать трейлинг при достижении прибыли (USD) (35.0) - Уровень прибыли для активации трейлинга

Шаг трейлинга (USD) (5.0) - Размер шага для корректировки трейлинг-стопа

Фильтр Времени GMT+0

Использовать фильтр времени (true) - Включить/выключить ограничение торговых часов

Время начала торговли (HH:MM) (07:00) - Начало торговой сессии

Время окончания торговли (HH:MM) (15:30) - Конец торговой сессии

Защита Маржи

Включить/выключить защиту маржи (false) - Активировать систему защиты маржи

Уровень маржи для активации защиты (%) (500) - Порог маржи для активации защиты

Сокращение DCA мультипликатора (%) (20.0) - Сокращение размера лота при активной защите

Включить детальные логи (false) - Показывать детальные операционные логи

Торговая Стратегия

Определение Тренда использует EMA для определения направления рынка. Безопасный Вход входит только когда RSI подтверждает экстремальные условия. Расширение Сетки добавляет позиции на заранее определенных интервалах. Фиксация Прибыли закрывает отдельные ордера при достижении целевой прибыли или все ордера при положительной просадке. Контроль Риска применяет множественные механизмы безопасности для защиты от чрезмерной просадки.

Рекомендуемые Настройки

Таймфрейм: Любой (EA работает на всех таймфреймах). Валютные Пары: Основные пары (EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.д.). Тип Счета: ECN или Стандартный. Минимальный Депозит: Рекомендуется $1000. Уровень Риска: От консервативного до умеренного.

Важные Примечания

Включение RSI Фильтра настоятельно рекомендуется для максимальной безопасности. Мониторьте маржу и поддерживайте достаточную маржу для расширения DCA. Торговые часы оптимизированы для пересечения Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Тщательно тестируйте с помощью бэктестинга перед живой торговлей. VPS рекомендуется для непрерывной работы.

Технические Характеристики

Платформа: MetaTrader 5 | Стратегия: Двунаправленная Сетка DCA с фильтрами EMA/RSI | Управление Позициями: Прогрессивный размер лота с фильтрами безопасности | Подход к Риску: Многоуровневая защита с защитой маржи

Профессиональная сеточная торговля с управлением рисками институционального уровня.