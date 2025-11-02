HumaI Power Zones
- Indikatoren
- Hagan Brown Afaawuah
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 2 November 2025
HumaI Power Zones™ – Präzise OHLC-Zonen für anspruchsvolle Trader
Produktbeschreibung
HumaI Power Zones™ ist ein präzise entwickelter Indikator, der die wichtigsten OHLC-Level (Open, High, Low, Close) auf den Zeitrahmen Täglich (D1), Wöchentlich (W1), Monatlich (MN1) und Jährlich (Y1) automatisch erkennt und auf dem Chart darstellt.
Diese Levels werden in Echtzeit berechnet und mit absoluter Genauigkeit dargestellt, um dir eine klare Sicht auf die Marktstruktur zu geben – unabhängig davon, ob du kurzfristig handelst oder langfristige Zonen analysierst. HumaI Power Zones™ liefert ein fokussiertes Framework für fundierte Entscheidungen.
Hauptfunktionen
-
Institutionelle OHLC-Präzision
Automatische Darstellung von Open, High, Low und Close der Zeitrahmen D1, W1, MN1 und Y1 – exakt und zuverlässig.
-
Intelligentes Alarmsystem
Benachrichtigungen in dem Moment, in dem der Preis eine Zone erreicht – basierend auf aktiven Kerzen, ohne Verzögerungen durch Timer.
-
Zone-Touch-Memory
Zeichnet auf, wie oft jede Zone berührt wurde – nützlich zur Beurteilung der Stärke oder Schwäche eines Levels.
-
Minimalistisches visuelles Layout
Klare, kontrastreiche Linien ohne überflüssige Elemente – ideal für anspruchsvolle Handelsumgebungen.
-
Zeitrahmenabhängige Darstellung
Die Sichtbarkeit passt sich automatisch dem aktuellen Chart-Zeitrahmen an – du siehst nur, was wirklich relevant ist.
-
Feste, nicht neu gezeichnete Levels
Jedes Level ist zeitlich fixiert und wird nicht neu gezeichnet – das sorgt für gleichbleibende Genauigkeit.
Ideal für
-
Trader, die sich auf präzise Marktstruktur verlassen
-
Professionelle und finanzierte Trader, die über mehrere Zeitebenen arbeiten
-
Analysten, die Zonen und Struktur zur technischen Konfluenz kombinieren
-
Trader, die klare, verlässliche Referenzpunkte ohne visuelle Überladung bevorzugen
-
Experten, die OHLC-Levels und deren Marktwirkung verstehen und nutzen
HumaI Power Zones™ bietet dir Klarheit und Präzision bei jeder Analyse rund um die Preisstruktur.
Es ist mehr als ein Zeichenwerkzeug – es ist ein strukturiertes System, das deine Entscheidungen unterstützt und deine Kontrolle über den Markt stärkt.