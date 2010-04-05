HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – 本格トレーダーのための精密なOHLCマッピング

製品説明
HumaI Power Zones™ は、日足（D1）、週足（W1）、月足（MN1）、年足（Y1）の主要なOHLC（始値、高値、安値、終値）レベルを正確に特定し、自動で描画するように設計された精密インジケーターです。

これらのレベルはリアルタイムで計算され、チャート上に明確かつ信頼性の高い構造を表示します。短期足のスキャルピングから長期足での構造分析まで、HumaI Power Zones™ は意思決定をサポートするための明快なフレームワークを提供します。

主な特徴

  • 機関レベルの正確なOHLC描画
    D1、W1、MN1、Y1 各時間軸の始値・高値・安値・終値を自動で描画。

  • スマートアラートシステム
    価格がゾーンに到達すると即座に通知。タイマーによる遅延はありません。

  • ゾーンタッチの記録機能
    各レベルに対し、価格が接触した回数を記録し、ゾーンの強弱を把握。

  • ミニマルで高コントラストなビジュアル
    無駄のない洗練された表示。プロフェッショナル向けの高速な取引環境に最適。

  • 時間足に応じた可視化
    現在のチャート時間足に応じて、関連するゾーンのみを表示。

  • リペイントなしの固定レベル
    すべてのレベルは時間に固定され、描き直されることがありません。

こんな方におすすめ

  • 過去の価格構造を精密に分析したいトレーダー

  • 資金運用中のプロトレーダーや複数時間軸を意識したトレードを行う方

  • ゾーンと構造の重なりによるコンフルエンスを活用する分析者

  • 明確で信頼できる基準点を求めるトレーダー

  • OHLCの重要性を理解し、市場の構造を深く読み解くプロフェッショナル

HumaI Power Zones™ は、価格構造に基づいたすべての判断において、明確さと正確性 を提供します。
ただの描画ツールではなく、マーケット分析を支えるシステムです。


おすすめのプロダクト
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
