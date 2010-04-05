Don Hits MT5 Nestor Alejandro Chiariello エキスパート

積極的な取引の専門家であるドンを紹介します。これは多方向システムであり、すべての時間とすべての通貨をカバーし、ドローダウンコントロールを備えています。 このシステムは、私のマーチンゲール ロジックの 1 つを使用して、より短い時間とより長い時間で何が起こるかを追跡します。また、ドローダウンに介入する必要があるかどうかも決定されます。多くの人がマーチンを好まないことはわかっています 彼らはアカウントを書き込むことに慣れていますが、私のシステムは違うと信じてください。これはエラーをカバーし、常に動作を続けるために実装されたロジックです。これらのシステムは DD が高くなる可能性があるため、内部 それを制御するために設計されたシステム、市場で最も利益を生み出すのはマーティン社であることを忘れないでください。 グリッド取引の高度な技術を使用した攻撃的なシステムで、市場全体を管理します。最も高度な技術は、エントリーとエグジットのどちらかを制御する保護であるため、ドンヒットでエントリーすることができます。つまり、積極的にエントリーします。 ただし、継続的に累積的な防御を行う厳密かつ複雑なシステ