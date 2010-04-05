HumaI Power Zones
- インディケータ
- Hagan Brown Afaawuah
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 11月 2025
HumaI Power Zones™ – 本格トレーダーのための精密なOHLCマッピング
製品説明
HumaI Power Zones™ は、日足（D1）、週足（W1）、月足（MN1）、年足（Y1）の主要なOHLC（始値、高値、安値、終値）レベルを正確に特定し、自動で描画するように設計された精密インジケーターです。
これらのレベルはリアルタイムで計算され、チャート上に明確かつ信頼性の高い構造を表示します。短期足のスキャルピングから長期足での構造分析まで、HumaI Power Zones™ は意思決定をサポートするための明快なフレームワークを提供します。
主な特徴
-
機関レベルの正確なOHLC描画
D1、W1、MN1、Y1 各時間軸の始値・高値・安値・終値を自動で描画。
-
スマートアラートシステム
価格がゾーンに到達すると即座に通知。タイマーによる遅延はありません。
-
ゾーンタッチの記録機能
各レベルに対し、価格が接触した回数を記録し、ゾーンの強弱を把握。
-
ミニマルで高コントラストなビジュアル
無駄のない洗練された表示。プロフェッショナル向けの高速な取引環境に最適。
-
時間足に応じた可視化
現在のチャート時間足に応じて、関連するゾーンのみを表示。
-
リペイントなしの固定レベル
すべてのレベルは時間に固定され、描き直されることがありません。
こんな方におすすめ
-
過去の価格構造を精密に分析したいトレーダー
-
資金運用中のプロトレーダーや複数時間軸を意識したトレードを行う方
-
ゾーンと構造の重なりによるコンフルエンスを活用する分析者
-
明確で信頼できる基準点を求めるトレーダー
-
OHLCの重要性を理解し、市場の構造を深く読み解くプロフェッショナル
HumaI Power Zones™ は、価格構造に基づいたすべての判断において、明確さと正確性 を提供します。
ただの描画ツールではなく、マーケット分析を支えるシステムです。