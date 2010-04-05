



HumaI Power Zones™ – Точное отображение OHLC для профессиональных трейдеров

Описание

HumaI Power Zones™ — это точно разработанный индикатор, предназначенный для определения и построения наиболее значимых уровней OHLC (Open, High, Low, Close) на таймфреймах Daily (D1), Weekly (W1), Monthly (MN1) и Yearly (Y1).

Эти уровни рассчитываются с высокой точностью и отображаются в реальном времени, предоставляя чёткое представление о структуре рынка, которое остаётся стабильным и надёжным на любом графике. Независимо от того, торгуете ли вы на младших таймфреймах или анализируете структуру старших периодов, HumaI Power Zones™ даёт вам чёткую и сфокусированную основу для принятия решений.

Ключевые особенности

Институционально точные уровни OHLC

Автоматически отображает точные уровни открытия, максимума, минимума и закрытия для таймфреймов D1, W1, MN1 и Y1.

Умная система оповещений

Получайте уведомления сразу, как только цена достигает зоны — на основе активной свечи, без задержек.

Память взаимодействия с зонами

Отслеживает количество касаний ценой каждой зоны — помогает оценить силу уровня.

Минималистичное визуальное оформление

Чистые, контрастные линии без перегрузки графика — идеально для профессиональной среды.

Отображение, зависящее от таймфрейма

Автоматически показывает только те зоны, которые актуальны для текущего графика.

Фиксированные уровни без перерисовки

Каждый уровень привязан ко времени и не перерисовывается — точность гарантирована.

Идеально подходит для

Трейдеров, полагающихся на точную историческую структуру

Финансируемых трейдеров и профессионалов, работающих на нескольких таймфреймах

Аналитиков, которые комбинируют касания, зоны и структуру для технической оценки

Тех, кому нужны чёткие и надёжные ориентиры без визуального шума

Профессионалов, понимающих значение OHLC-уровней в финансовых рынках

HumaI Power Zones™ обеспечивает ясность и точность при каждом принятом решении, основанном на структуре цены. Это не просто инструмент для рисования — это системный подход, созданный для усиления вашего анализа с уверенностью и контролем.



