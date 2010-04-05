HumaI Power Zones
- Индикаторы
- Hagan Brown Afaawuah
- Версия: 2.0
- Обновлено: 2 ноября 2025
HumaI Power Zones™ – Точное отображение OHLC для профессиональных трейдеров
Описание
HumaI Power Zones™ — это точно разработанный индикатор, предназначенный для определения и построения наиболее значимых уровней OHLC (Open, High, Low, Close) на таймфреймах Daily (D1), Weekly (W1), Monthly (MN1) и Yearly (Y1).
Эти уровни рассчитываются с высокой точностью и отображаются в реальном времени, предоставляя чёткое представление о структуре рынка, которое остаётся стабильным и надёжным на любом графике. Независимо от того, торгуете ли вы на младших таймфреймах или анализируете структуру старших периодов, HumaI Power Zones™ даёт вам чёткую и сфокусированную основу для принятия решений.
Ключевые особенности
-
Институционально точные уровни OHLC
Автоматически отображает точные уровни открытия, максимума, минимума и закрытия для таймфреймов D1, W1, MN1 и Y1.
-
Умная система оповещений
Получайте уведомления сразу, как только цена достигает зоны — на основе активной свечи, без задержек.
-
Память взаимодействия с зонами
Отслеживает количество касаний ценой каждой зоны — помогает оценить силу уровня.
-
Минималистичное визуальное оформление
Чистые, контрастные линии без перегрузки графика — идеально для профессиональной среды.
-
Отображение, зависящее от таймфрейма
Автоматически показывает только те зоны, которые актуальны для текущего графика.
-
Фиксированные уровни без перерисовки
Каждый уровень привязан ко времени и не перерисовывается — точность гарантирована.
Идеально подходит для
-
Трейдеров, полагающихся на точную историческую структуру
-
Финансируемых трейдеров и профессионалов, работающих на нескольких таймфреймах
-
Аналитиков, которые комбинируют касания, зоны и структуру для технической оценки
-
Тех, кому нужны чёткие и надёжные ориентиры без визуального шума
-
Профессионалов, понимающих значение OHLC-уровней в финансовых рынках
HumaI Power Zones™ обеспечивает ясность и точность при каждом принятом решении, основанном на структуре цены. Это не просто инструмент для рисования — это системный подход, созданный для усиления вашего анализа с уверенностью и контролем.