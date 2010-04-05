HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – Mapeo OHLC Preciso para Traders Serios

Descripción
HumaI Power Zones™ es un indicador diseñado con precisión para identificar y trazar los niveles OHLC (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) más relevantes en los marcos temporales Diario (D1), Semanal (W1), Mensual (MN1) y Anual (Y1).

Estos niveles se calculan con exactitud y se dibujan en tiempo real, proporcionando una vista precisa de la estructura histórica que permanece estable y confiable en cualquier gráfico. Ya sea que operes en marcos temporales bajos o sigas estructuras de marco alto, HumaI Power Zones™ te brinda un marco claro y enfocado para tomar decisiones.

Características Clave

  • Niveles OHLC de Precisión Institucional
    Dibuja automáticamente los niveles exactos de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre desde los marcos D1, W1, MN1 y Y1.

  • Sistema de Alertas Inteligentes
    Recibe notificaciones en cuanto el precio alcance una zona — basado en la lógica de velas activas, sin temporizadores retrasados.

  • Memoria de Interacción con Zonas
    Realiza un seguimiento de cuántas veces el precio ha tocado cada nivel — lo que proporciona información sobre la fuerza de cada zona.

  • Diseño Visual Minimalista
    Líneas limpias y de alto contraste sin desorden — ideal para entornos serios y de ritmo rápido.

  • Visualización Sensible al Marco Temporal
    Ajusta automáticamente la visibilidad para mostrar solo las zonas relevantes a tu gráfico actual.

  • Fijo y Sin Repintado
    Cada nivel está bloqueado en el tiempo, sin repintados — asegurando una precisión constante.

Ideal Para

  • Traders que dependen de estructuras históricas precisas

  • Traders financiados y profesionales que operan en múltiples marcos temporales

  • Analistas que combinan toques, zonas y estructura para obtener confluencia técnica

  • Cualquiera que busque puntos de referencia limpios y confiables sin sobrecargar el gráfico

  • Profesionales que conocen el impacto de los precios OHLC en los mercados financieros

HumaI Power Zones™ proporciona claridad y precisión en cada decisión que tomes en torno a la estructura del precio.
No es solo una herramienta de dibujo — es un sistema estructurado diseñado para mejorar tu análisis con confianza y control.


