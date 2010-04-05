HumaI Power Zones™ – Mapeo OHLC Preciso para Traders Serios

Descripción

HumaI Power Zones™ es un indicador diseñado con precisión para identificar y trazar los niveles OHLC (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) más relevantes en los marcos temporales Diario (D1), Semanal (W1), Mensual (MN1) y Anual (Y1).

Estos niveles se calculan con exactitud y se dibujan en tiempo real, proporcionando una vista precisa de la estructura histórica que permanece estable y confiable en cualquier gráfico. Ya sea que operes en marcos temporales bajos o sigas estructuras de marco alto, HumaI Power Zones™ te brinda un marco claro y enfocado para tomar decisiones.

Características Clave

Niveles OHLC de Precisión Institucional

Dibuja automáticamente los niveles exactos de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre desde los marcos D1, W1, MN1 y Y1.

Sistema de Alertas Inteligentes

Recibe notificaciones en cuanto el precio alcance una zona — basado en la lógica de velas activas, sin temporizadores retrasados.

Memoria de Interacción con Zonas

Realiza un seguimiento de cuántas veces el precio ha tocado cada nivel — lo que proporciona información sobre la fuerza de cada zona.

Diseño Visual Minimalista

Líneas limpias y de alto contraste sin desorden — ideal para entornos serios y de ritmo rápido.

Visualización Sensible al Marco Temporal

Ajusta automáticamente la visibilidad para mostrar solo las zonas relevantes a tu gráfico actual.

Fijo y Sin Repintado

Cada nivel está bloqueado en el tiempo, sin repintados — asegurando una precisión constante.

Ideal Para

Traders que dependen de estructuras históricas precisas

Traders financiados y profesionales que operan en múltiples marcos temporales

Analistas que combinan toques, zonas y estructura para obtener confluencia técnica

Cualquiera que busque puntos de referencia limpios y confiables sin sobrecargar el gráfico

Profesionales que conocen el impacto de los precios OHLC en los mercados financieros

HumaI Power Zones™ proporciona claridad y precisión en cada decisión que tomes en torno a la estructura del precio.

No es solo una herramienta de dibujo — es un sistema estructurado diseñado para mejorar tu análisis con confianza y control.



