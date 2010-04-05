HumaI Power Zones
- Indicadores
- Hagan Brown Afaawuah
- Versión: 2.0
- Actualizado: 2 noviembre 2025
HumaI Power Zones™ – Mapeo OHLC Preciso para Traders Serios
Descripción
HumaI Power Zones™ es un indicador diseñado con precisión para identificar y trazar los niveles OHLC (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre) más relevantes en los marcos temporales Diario (D1), Semanal (W1), Mensual (MN1) y Anual (Y1).
Estos niveles se calculan con exactitud y se dibujan en tiempo real, proporcionando una vista precisa de la estructura histórica que permanece estable y confiable en cualquier gráfico. Ya sea que operes en marcos temporales bajos o sigas estructuras de marco alto, HumaI Power Zones™ te brinda un marco claro y enfocado para tomar decisiones.
Características Clave
-
Niveles OHLC de Precisión Institucional
Dibuja automáticamente los niveles exactos de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre desde los marcos D1, W1, MN1 y Y1.
-
Sistema de Alertas Inteligentes
Recibe notificaciones en cuanto el precio alcance una zona — basado en la lógica de velas activas, sin temporizadores retrasados.
-
Memoria de Interacción con Zonas
Realiza un seguimiento de cuántas veces el precio ha tocado cada nivel — lo que proporciona información sobre la fuerza de cada zona.
-
Diseño Visual Minimalista
Líneas limpias y de alto contraste sin desorden — ideal para entornos serios y de ritmo rápido.
-
Visualización Sensible al Marco Temporal
Ajusta automáticamente la visibilidad para mostrar solo las zonas relevantes a tu gráfico actual.
-
Fijo y Sin Repintado
Cada nivel está bloqueado en el tiempo, sin repintados — asegurando una precisión constante.
Ideal Para
-
Traders que dependen de estructuras históricas precisas
-
Traders financiados y profesionales que operan en múltiples marcos temporales
-
Analistas que combinan toques, zonas y estructura para obtener confluencia técnica
-
Cualquiera que busque puntos de referencia limpios y confiables sin sobrecargar el gráfico
-
Profesionales que conocen el impacto de los precios OHLC en los mercados financieros
HumaI Power Zones™ proporciona claridad y precisión en cada decisión que tomes en torno a la estructura del precio.
No es solo una herramienta de dibujo — es un sistema estructurado diseñado para mejorar tu análisis con confianza y control.