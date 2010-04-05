HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – Mapeamento OHLC Preciso para Traders Sérios

Descrição
HumaI Power Zones™ é um indicador desenvolvido com precisão para identificar e traçar os níveis OHLC (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento) mais relevantes nos períodos Diário (D1), Semanal (W1), Mensal (MN1) e Anual (Y1).

Esses níveis são calculados com exatidão e desenhados em tempo real, oferecendo uma visão precisa da estrutura histórica, estável e confiável em qualquer gráfico. Seja operando em timeframes menores ou analisando estruturas maiores, HumaI Power Zones™ fornece um quadro claro e objetivo para decisões mais seguras.

Principais Funcionalidades

  • Níveis OHLC com Precisão Institucional
    Traça automaticamente os níveis exatos de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento dos períodos D1, W1, MN1 e Y1.

  • Sistema de Alertas Inteligente
    Seja notificado assim que o preço tocar uma zona — baseado na lógica de vela ativa, sem atrasos por temporizadores.

  • Memória de Toques nas Zonas
    Monitora quantas vezes o preço interagiu com cada nível — ajudando a identificar zonas fortes ou enfraquecidas.

  • Visual Minimalista e Claro
    Linhas limpas e de alto contraste — sem poluição visual. Ideal para ambientes profissionais e dinâmicos.

  • Exibição Sensível ao Timeframe
    Ajusta automaticamente a exibição dos níveis de acordo com o timeframe ativo — mostrando apenas o que importa.

  • Níveis Fixos e Sem Repaint
    Cada zona é travada no tempo e nunca repintada — garantindo confiança total nas marcações.

Ideal Para

  • Traders que dependem de uma leitura precisa da estrutura histórica

  • Traders financiados e profissionais que operam múltiplos timeframes

  • Analistas técnicos que combinam zonas, toques e contexto estrutural

  • Qualquer trader que deseja níveis confiáveis sem sobrecarregar os gráficos

  • Profissionais que compreendem o papel dos preços OHLC nos mercados

HumaI Power Zones™ oferece clareza e precisão para cada decisão técnica baseada em estrutura de preço.
Não é apenas um indicador — é um sistema completo criado para aprimorar sua leitura de mercado com controle e confiança.


