HumaI Power Zones™ – Mapeamento OHLC Preciso para Traders Sérios

Descrição

HumaI Power Zones™ é um indicador desenvolvido com precisão para identificar e traçar os níveis OHLC (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento) mais relevantes nos períodos Diário (D1), Semanal (W1), Mensal (MN1) e Anual (Y1).

Esses níveis são calculados com exatidão e desenhados em tempo real, oferecendo uma visão precisa da estrutura histórica, estável e confiável em qualquer gráfico. Seja operando em timeframes menores ou analisando estruturas maiores, HumaI Power Zones™ fornece um quadro claro e objetivo para decisões mais seguras.

Principais Funcionalidades

Níveis OHLC com Precisão Institucional

Traça automaticamente os níveis exatos de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento dos períodos D1, W1, MN1 e Y1.

Sistema de Alertas Inteligente

Seja notificado assim que o preço tocar uma zona — baseado na lógica de vela ativa, sem atrasos por temporizadores.

Memória de Toques nas Zonas

Monitora quantas vezes o preço interagiu com cada nível — ajudando a identificar zonas fortes ou enfraquecidas.

Visual Minimalista e Claro

Linhas limpas e de alto contraste — sem poluição visual. Ideal para ambientes profissionais e dinâmicos.

Exibição Sensível ao Timeframe

Ajusta automaticamente a exibição dos níveis de acordo com o timeframe ativo — mostrando apenas o que importa.

Níveis Fixos e Sem Repaint

Cada zona é travada no tempo e nunca repintada — garantindo confiança total nas marcações.

Ideal Para

Traders que dependem de uma leitura precisa da estrutura histórica

Traders financiados e profissionais que operam múltiplos timeframes

Analistas técnicos que combinam zonas, toques e contexto estrutural

Qualquer trader que deseja níveis confiáveis sem sobrecarregar os gráficos

Profissionais que compreendem o papel dos preços OHLC nos mercados

HumaI Power Zones™ oferece clareza e precisão para cada decisão técnica baseada em estrutura de preço.

Não é apenas um indicador — é um sistema completo criado para aprimorar sua leitura de mercado com controle e confiança.



