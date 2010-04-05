HumaI Power Zones
- Indicadores
- Hagan Brown Afaawuah
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 novembro 2025
HumaI Power Zones™ – Mapeamento OHLC Preciso para Traders Sérios
Descrição
HumaI Power Zones™ é um indicador desenvolvido com precisão para identificar e traçar os níveis OHLC (Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento) mais relevantes nos períodos Diário (D1), Semanal (W1), Mensal (MN1) e Anual (Y1).
Esses níveis são calculados com exatidão e desenhados em tempo real, oferecendo uma visão precisa da estrutura histórica, estável e confiável em qualquer gráfico. Seja operando em timeframes menores ou analisando estruturas maiores, HumaI Power Zones™ fornece um quadro claro e objetivo para decisões mais seguras.
Principais Funcionalidades
-
Níveis OHLC com Precisão Institucional
Traça automaticamente os níveis exatos de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento dos períodos D1, W1, MN1 e Y1.
-
Sistema de Alertas Inteligente
Seja notificado assim que o preço tocar uma zona — baseado na lógica de vela ativa, sem atrasos por temporizadores.
-
Memória de Toques nas Zonas
Monitora quantas vezes o preço interagiu com cada nível — ajudando a identificar zonas fortes ou enfraquecidas.
-
Visual Minimalista e Claro
Linhas limpas e de alto contraste — sem poluição visual. Ideal para ambientes profissionais e dinâmicos.
-
Exibição Sensível ao Timeframe
Ajusta automaticamente a exibição dos níveis de acordo com o timeframe ativo — mostrando apenas o que importa.
-
Níveis Fixos e Sem Repaint
Cada zona é travada no tempo e nunca repintada — garantindo confiança total nas marcações.
Ideal Para
-
Traders que dependem de uma leitura precisa da estrutura histórica
-
Traders financiados e profissionais que operam múltiplos timeframes
-
Analistas técnicos que combinam zonas, toques e contexto estrutural
-
Qualquer trader que deseja níveis confiáveis sem sobrecarregar os gráficos
-
Profissionais que compreendem o papel dos preços OHLC nos mercados
HumaI Power Zones™ oferece clareza e precisão para cada decisão técnica baseada em estrutura de preço.
Não é apenas um indicador — é um sistema completo criado para aprimorar sua leitura de mercado com controle e confiança.