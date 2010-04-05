HumaI Power Zones™ – 为专业交易者打造的精准 OHLC 显示

产品介绍

HumaI Power Zones™ 是一款精心打造的指标工具，能够精准识别并绘制日线（D1）、周线（W1）、月线（MN1）和年线（Y1）的关键 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价） 水平。

这些关键水平会以实时方式呈现，并严格基于历史结构绘制，保持稳定、可靠，适用于任何时间周期和交易风格。无论您专注于短线交易还是高周期分析，HumaI Power Zones™ 都为您的决策提供了清晰且聚焦的结构框架。

核心功能

机构级精准 OHLC 水平

自动绘制 D1、W1、MN1 和 Y1 各周期的开盘、最高、最低和收盘价。

智能提醒系统

一旦价格触及关键区域即刻提醒，基于当前蜡烛图，无延迟。

区域触碰记录功能

实时追踪价格触碰各水平的次数，帮助判断区域强度。

极简视觉设计

采用高对比线条，不干扰图表，为专业交易环境打造。

时间框架智能适配

自动调整显示内容，确保您只看到当下所需的信息。

固定水平且不重绘

所有水平都锁定时间，不随图表变化重新绘制，确保稳定性和精准度。

适合对象

依赖结构清晰度和历史关键水平的交易者

管理多个时间框架的职业交易员与资金管理者

依赖结构共振与技术触发点的分析师

追求图表整洁性与高参考价值的专业用户

深知 OHLC 价格结构对金融市场意义的从业者

HumaI Power Zones™ 提供 清晰与精准 的交易参考，支持您在结构面决策中保持信心和控制。这不仅是一个绘图工具，更是一个结构系统。



