HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – 为专业交易者打造的精准 OHLC 显示

产品介绍
HumaI Power Zones™ 是一款精心打造的指标工具，能够精准识别并绘制日线（D1）、周线（W1）、月线（MN1）和年线（Y1）的关键 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价） 水平。

这些关键水平会以实时方式呈现，并严格基于历史结构绘制，保持稳定、可靠，适用于任何时间周期和交易风格。无论您专注于短线交易还是高周期分析，HumaI Power Zones™ 都为您的决策提供了清晰且聚焦的结构框架。

核心功能

  • 机构级精准 OHLC 水平
    自动绘制 D1、W1、MN1 和 Y1 各周期的开盘、最高、最低和收盘价。

  • 智能提醒系统
    一旦价格触及关键区域即刻提醒，基于当前蜡烛图，无延迟。

  • 区域触碰记录功能
    实时追踪价格触碰各水平的次数，帮助判断区域强度。

  • 极简视觉设计
    采用高对比线条，不干扰图表，为专业交易环境打造。

  • 时间框架智能适配
    自动调整显示内容，确保您只看到当下所需的信息。

  • 固定水平且不重绘
    所有水平都锁定时间，不随图表变化重新绘制，确保稳定性和精准度。

适合对象

  • 依赖结构清晰度和历史关键水平的交易者

  • 管理多个时间框架的职业交易员与资金管理者

  • 依赖结构共振与技术触发点的分析师

  • 追求图表整洁性与高参考价值的专业用户

  • 深知 OHLC 价格结构对金融市场意义的从业者

HumaI Power Zones™ 提供 清晰与精准 的交易参考，支持您在结构面决策中保持信心和控制。这不仅是一个绘图工具，更是一个结构系统。


推荐产品
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
专家
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
RSImaxmin
Carlos Andrés Moya Erazo
4.5 (10)
指标
The indicator shows when there are overprice and divergences on the RSI. In addition, it has configurable alerts, dynamic overprice levels and a special “RSI cleaner” function. The indicator that automatically calculates the premium rates! RSImaxmin is an indicator based on the Relative Strength Index (RSI) oscillator that effectively identifies changes in price trends as it reflects the relative strength of bullish movements compared to bearish movements. It is widely used by traders to measur
Correlation Master
Agus Santoso
5 (2)
专家
博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/122732 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/122733 CORRELATION MASTER：双倍货币对，一半风险 智能负相关性和自动对冲EA Correlation Master是一款自动化EA，利用货币对之间的负相关性策略。通过对相反货币对开立反向仓位（例如，买入欧元/美元，卖出美元/瑞郎），该EA旨在最大化利润，同时最小化风险。 凭借灵活的风险管理和多货币对设置，该EA非常适合需要智能自动对冲策略的交易者。 主要功能 自动负相关策略 针对反向波动的货币对建立买入和卖出仓位。 示例：欧元/美元（买入）↔ 美元/瑞士法郎（卖出） 多货币对支持 最多可同时支持 13 个货币对，包括： 欧元/美元/瑞士法郎、英镑/美元/日元、澳元/美元/加元等。 动态风险管理 盈利目标可设置： 全局 每套 每层 可固定交易手数
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
专家
給我發個訊息，這樣我就可以寄給你 setfile 我建議在 VPS 的模擬帳戶上測試它三個月（如果您希望我為這個機器人推薦一個 VPS，您可以直接給我發送訊息），這樣您就可以根據您的需求進行調整。請記住，這個機器人是一個工具，而不是經過多年測試的成熟策略。為此，我推薦你黃金趨勢波動 該機器人僅在使用者設定的特定時間開啟操作。 3. 關鍵輸入參數 參數 預設值 說明 LotSize 1.0 交易量（依風險管理進行調整）。 FastMAPeriod 快速 MA 的 10 個週期（例如，10 根蠟燭）。 SlowMAPeriod 慢速 MA 的 50 個週期（例如，50 根蠟燭）。 TimeFrame PERIOD_M5 MA 計算時間範圍（例如，M5、H1）。 InverseLogic false 若為真，則反轉訊號。 StopLoss_Points 55 SL 點（0 為停用）。 TakeProfit_Points 110 TP 點（0 為停用）。 SL_TP_ActivationTime SL/TP 啟動前 180 秒。 EquityProtection 150.0 如果股權
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
专家
When you install first Select Trendline Breakout Strategy for Fibonacci Trades Before Test Yourself See Full Video of Strategy Test 1 Jan 2025 - 31 Dec 2025, How it will Work and How you need to Setup, after Purchase tellme in comment section for latest Set file Communication Link in mql5 For exact set file for test link i m providing in this link (set file for gold only) https://drive.google.com/file/d/1nC9es6sx5K4Znndk_m7US5jfVu9PLb5o/view?usp=drive_link In this 7zip folder There is 8 set fi
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
专家
TradePilot Dashboard 摘要 适用于 MT5 的图形面板，包含订单管理按钮（买入/卖出/平仓/止损/止盈）、保证金检查和日志控制。易于使用，可在模拟账户中测试。不承诺盈利。 详细说明 TradePilot Dashboard 是一个具有图形界面的专家顾问（Controls），用于在 MetaTrader 5 中进行手动和半自动订单管理。该产品提供一个可视化面板，包含按钮、可编辑字段和安全检查（自由保证金），帮助交易者直接在图表上快速操作。 主要功能 • 响应式图形面板，包含 40 多个按钮和多个输入字段（交易量、点数、追踪止损、反向止损等） • 使用 Trade.mqh（CTrade）库开设市价和挂单订单（Buy、Sell、BuyStop、SellStop） • 在发送订单前检查自由保证金（使用 ACCOUNT_MARGIN_FREE） • 可配置的日志控制（enableLogging、maxLogsPerMinute），防止消息泛滥 • 面板上显示价格（Ask/Bid）、余额和基本指标 • 集成 Controls 库（Dialog/Label/Button/Edi
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
我为您带来唐·击 (Don hits) 激进交易专家，它是一个多向系统，涵盖所有时间和所有货币，具有回撤控制 这个系统使用我的马丁格尔逻辑之一，跟踪较短时间和较长时间发生的情况，也会决定是否有必要干预回撤，我知道很多人不喜欢马丁格尔 或者边缘系统，因为他们习惯了烧账，但相信我，我的系统是不同的，它是一个逻辑实现来覆盖错误并不断留在路上，这些系统可以有很高的DD，这就是为什么他们有一个内部 旨在控制这一点的系统，请记住，马丁家族是在市场上创造最多利润的家族 一种采用网格交易先进技术的激进系统，管理整个市场，可以通过唐点击进入，因为最先进的技术是控制进入和退出的保护，也就是说，我们将积极进入一个 但具有严格而复杂的不断累积防御系统 这些条目将受到多个内部指标的监控，以了解我们是否处于某些市场状况的边缘或底部。 此外，我们将知道如何以特殊的方式控制波动性，因为我们将拥有有关市场新闻的API信息。 我的策略 EA 有一段鲜活的历史 Don Hits 的设计初衷是让每日利润保持恒定 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我，仅限我的客户 https://ww
Sync In Many Ways MT5
Sa No Tsuyoshi Kokorozashi
实用工具
Description This is a Utility tool for MT5 which will make our chart analysis task quite more efficient and save large amount of time. As for chart analysis, some are watching out several symbol simultaneously with single timeframe and others are trading only one single pair with   multi timeframe analysis. For both, a common troublesome issue is “scroll chart to look back” or “draw chart objects” in multi charts at the same time.  Especially for those who are trading with multi timeframe soluti
Swiss Guard
Kiryl Kisialiou
5 (1)
专家
️ Swiss Guard — 具备自适应信号系统的全自动交易机器人 Swiss Guard 是一个专业的 MetaTrader 5 交易机器人，基于动态算法，能够根据当前市场情况灵活调整策略。 本机器人 不使用马丁格尔或网格策略 ，所有交易都设置有 不可见的止损和止盈 ，严格遵守用户设定的风控参数。 ️ 核心特点： 不使用马丁格尔、不使用网格 推荐交易对： USDCHF 推荐周期： M15 经纪商测试： RoboForex 与 ICMarkets 回测数据更新至 2024年 安装后即可直接交易 支持实时监控（Myfxbook） 交易逻辑 Swiss Guard 在单一交易信号下可能会开启 多笔订单 。如果信号持续有效，机器人会继续加仓以获取更大收益。 风控方面，系统会控制最大仓位使用率，并限制点差和滑点。 主要参数： Number of series — 每个信号下开启的订单组数量 Number of orders in series — 每组订单的数量 Max deposit load percent — 最大账户使用率 Signal life distance（
Price Feed Alert
Anshad Easpadath
指标
Top indicator   for MT5   providing alert and notification for symbols if any price freezes! Guys, try to buy at least one month version for testing purposes! This indicator displays the current time for multiple Forex pairs and alerts when there's a disconnection between broker and PC time. It'll be very help full for trading platforms administrator who are monitoring hundreds of symbols in a time.
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
专家
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
MSG Method Indicator
Stephanus Potgieter
指标
Discover the MSG Method: Master the Major Session Gap for Consistent Forex Profits Unlock the power of the MSG Method – our proprietary Major Session Gap strategy designed to capture high-probability trades during key market session transitions. Developed by the T1 FX Team, this innovative approach leverages algorithmic precision to identify and exploit price gaps between major trading sessions (London, New York, and Tokyo). Why Choose the MSG Method? High-Probability Setups : Focuses on session
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
专家
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
1 (1)
专家
Cryptex Scalper — 加密货币突破型智能交易系统 (M5) 概述 Cryptex Scalper 是一款专为加密货币交易（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD 等）开发的突破型智能交易系统 (EA)。 它基于成熟的突破框架，但针对加密市场的特殊性进行了优化： 更大的点差， 24/7 全天候交易， 更高的波动性， 周末跳空风险。 Cryptex Scalper 引入了自适应的自学习过滤器和严格的风险控制，以提升在高波动环境下的稳定性。 主要功能与改进 1. 动态点差过滤器（自学习） 实时计算经纪商的平均点差，并乘以安全系数。 仅在当前点差低于该动态限制时才允许下单。 当点差超过限制时，所有挂单会立即被取消。 2. 基于 ATR 的波动率过滤器 使用 ATR 指标监控波动率。 当波动率过高时自动阻止入场，避免假突破。 3. 交易频率控制 每日交易次数限制，避免在震荡或不稳定行情中过度交易。 用户可设定每日最大交易次数。 4. 周末与低流动性时段保护 在周五市场收盘前自动删除所有挂单，以避免周末跳空。 自动跳过周日晚间流动性不足的交易时段，防止点差过度扩大。 5. 仓位管
EA on Elliott Waves
Minh Truong Pham
专家
Introducing the Forex Trading EA on Elliott Waves – Optimizing Profit with Minimal Capital The Elliott Wave Theory is one of the foundational principles of technical analysis in any market. Most traders aim to trade within the primary market trend. However, through AI-powered analysis, I have tested and validated that predicting exactly when a main trend begins and ends is virtually impossible. My machine-learning algorithms revealed an intriguing insight during research: there are specific wave
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
专家
终结者X 高频交易（HFT - AI机器人） https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk https://www.youtube.com/@terminatorxea 极限设计的GBPUSD、EURJPY、EURUSD在1分钟/2分钟/3分钟图表上的最大利润。 介绍“终结者X”专家顾问 终结者X专家顾问位于自动交易系统的顶峰，旨在在当今动态的金融市场中提供卓越的表现。 由一支经验丰富的交易员和算法专家团队开发，这款EA利用先进的技术分析，精确定位有利可图的交易机会。 在动态的金融市场中，投资者保持领先地位至关重要。 终结者X作为创新的灯塔，正在彻底改变自动化交易的格局。 最先进的算法 结合最先进的算法，有效识别并利用市场趋势。 这项技术使机器人能够做出闪电般快速、数据驱动的决策，在市场趋势尚未显现给人类交易员之前就加以利用。 这种预测智能可以降低风险，并使用户在任何市场条件下都有机会进行交易。 自动交易 在回测中表现出良好的交易一致性，并且在各种市场条件下显示出潜在的一致性。 最显著的成就是其一致的活跃交易系统
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
专家
納斯達克量化 NAS100 Expert Nasdaq 是一個動態和優化的黃牛交易系統，旨在安全獲利 完整的系統具有基於神經網絡優化的風險管理和基於平衡利潤的智能手數增加系統，適合初學者和有經驗的交易者。使用移動掛單並利用市場回調，這樣您就可以提供更短、更安全的止損 您可以覆蓋您的贏利 使用默認設置，或者您可以為您的經紀人請求優化設置，我們將為您創建一個 要進行正確的回測，您首先需要在您的 Meta Trader 中下載 NAs100 資產的歷史數據！ Expert Nasdaq Quants NAS100 具有內置的智能係統和回撤減少算法，可讓您主要在價格進入虧損區之前關閉訂單擁有完整的儀表板，可快速執行掛單和市價單 以及一個用於重置未結訂單和取消掛單的按鈕，如果您僅連接面板，則可以與機器人或零件一起使用 專家是一個黃牛系統，專門交易 100 的資產指數 使用推薦的設置、低點差經紀人和 VPS。 我們優化並添加了新的交易指數。 當前版本的 Expert 已全面優化。不需要額外的文件集。交易在經紀人時間的晚上進行。 由於 Expert Nasdaq Quants NA
Footprint MT5
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
指标
Footprint charts in MetaTrader 5 (MT5) provide traders with a detailed view of market activity, allowing for better analysis of price movements and trading decisions. What is a Footprint Chart? A footprint chart is a specialized visualization tool that displays market data beyond traditional candlestick or bar charts. It reveals how volume was distributed at each price level within a specific time frame, often segmented by bid and ask activity. This level of detail helps traders understand the
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
专家
介绍一下 Hedging Star - 一个强大的专家顾问，旨在通过内置的止损保护来保障您的投资。在实盘交易之前，强烈建议在模拟环境中进行彻底的测试。从保守的 0.01 手开始，以评估其表现。该专家顾问经过优化，适用于 GBPUSD 和 USDJPY 货币对的交易。 Hedging Star 的一个突出特点是其追踪止损功能，可以动态调整以最大化利润并最小化风险。此外，用户可以灵活调整参数，如手数、止损、获利等，使他们能够根据自己的偏好和风险承受能力定制策略。 放心，有了 Hedging Star，您的资金就安全了，因为它采取了全面的风险管理措施。如有任何疑问或需要帮助，请随时通过私信与我联系。您的成功是我的首要任务。感谢您选择 Hedging Star。 #套保 #剃头 #交易 #机器人 #PranGoninda
Blue Marlin Break Out
Andre Tavares
专家
The default input values are already optimized for EURUSD at time frame M1, spread at 14 and hedged account mode with leverage 1:100 and initial deposit of US$ 10,000, if you don't have this balance, I suggest you to use a CENT account. Always use the strategy tester optimization to set the best values for your assets, time frame, spread and account mode. It is very important and strongly recommended for successful trading. Optimize the input values as your needs.The EA's Strategy The Strategy T
TR Basket Pro
Meshari F M Alkhawaled
专家
TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5) Institutional-Style Basket EA | Smart Exit | Capital Guard | Daily Protection TR_BASKET_AI_PRO is a professional basket trading Expert Advisor designed for traders and investors who care about capital preservation, controlled exposure, and intelligent exits — not aggressive gambling grids. Unlike classic grid EAs that depend on hope and wide recovery, TR_BASKET_AI_PRO manages every position as one basket , with strict limits on risk, margin usage, and daily perform
Breakout Scalper EA
Parthasarathi C
专家
Features of this EA This is fully Automated Trading Robot / Expert Advisor for MT5. It wont deploy any grid, martingale, averaging or any other risky things. It integrates multiple trend trading strategies, allowing it to quickly adapt to volatile price trends.   This EA can place Order at your own  Magic Number . Suitable for both beginners and experienced traders. Please give me yours valuable comments.
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
专家
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
Price Action Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Price Action Builder Basic expert advisor was created with the primary goal of providing a free, configurable, easy to use, decently profitable automated trading strategy. At the same time, an equally important goal is ensuring a low drawdown and avoiding exposure to high risks through:   usage of automatically placed stop loss orders for all launched trades; allowing maximum 1 managed open trade at a given time, avoiding pressure on margin/deposit load; minimization of positions holding tim
FREE
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
专家
AG SCALPER PRO 1.0 The Ultimate Gold Growth Engine Experience the power of precision with AG SCALPER PRO , an elite MetaTrader 5 Expert Advisor designed exclusively for Gold (XAUUSD). This isn't just a trading bot; it's a high-frequency sniper built to protect and grow small-to-medium accounts with surgical accuracy. Core Technologies: ️ Zero-Loss Logic (The Guardian System): The "AG" stands for Advanced Guard. Once a trade hits your profit target, the robot locks in the gains. If the p
ClearArrows MT5
Pavel Krysanov
指标
For any trader, the result of market analysis is the correct determination of entry and exit points from the market. The ClearArrows indicator does not display any unnecessary information that may distract or mislead the trader, but only the most important thing. The indicator is very easy to use, when a down arrow appears, you need to open a SELL deal, when an up arrow appears you need to open a BUY deal. The ClearArrows indicator, despite its outward simplicity, has a large analytical algori
Topos Fundos
Edson Cavalca Junior
专家
The robot opens positions from Tops and Bottoms Perform trend reversal operations. It has 3 levels of top and bottom measurement. Trader can open and close position on 3 strength signals. The expert also allows you to configure the maximum loss to move along with the price (moving stop). Know our products    Edson Cavalca Junior Systems Analyst WARNINGS The buyer declares himself capable of: We do not provide any trading or risk management advice, ideal configurations, promise of
VPS Benchmark MT5
Yu Pang Chan
实用工具
專為 MetaTrader 環境設計的性能評估解決方案 工具功能概述 這款專業測試工具能夠評估您的 MetaTrader 環境性能，提供對交易執行有實際影響的洞察。不同於一般系統基準測試，本工具專門針對 MetaTrader 運行環境進行評估。 專業交易者與開發者功能： 性能指標測量 ：評估計算吞吐量和記憶體效率 交易相關測試 ：模擬 EA 運行和基本訂單執行的測試 比較分析 ：使用標準評分系統比較不同主機解決方案 技術洞察 ：反映 MetaTrader 資源使用情況的測試方法 決策支持 ：為 VPS 選擇和配置提供有用數據 新手交易者功能： 簡化評分系統 ：易於理解的整體性能評分 視覺化性能報告 ：在圖表上清晰展示測試結果 簡單操作流程 ：最少配置的簡易測試程序 基本建議 ：改善交易環境的建議 教育元素 ：了解系統性能如何影響交易 全面測試套件： 1. CPU 性能 (總分的 25%) 使用數學函數的計算測試 測量交易計算的處理能力 實際影響 ：影響 EA 處理市場數據的速度 2. 記憶體管理 (總分的 20%) 記憶體分配和使用測試 基本記憶體效率測量 實際影響 ：影響您可以同時運
MeditationSeed
AppTechGo
实用工具
Meditation Seed: Meditation is a practice in which an individual uses a technique – such as mindfulness, or focusing the mind on a particular object, thought, or activity – to train attention and awareness, and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state.[1][2][3][4][web 1][web 2] Meditation is practiced in numerous religious traditions. The earliest records of meditation (dhyana) are found in the Upanishads, and meditation plays a salient role in the contemplative repertoire
FREE
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
专家
Ratio X MLAI 2.0 – Multi-Layer AI Expert Advisor for MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 is a professional-grade, fully automated AI-driven Expert Advisor for MetaTrader 5 , designed for experienced traders who demand robust logic, disciplined risk control, and adaptability across different market conditions. The EA combines classical technical analysis , price action , volatility filtering , embedded machine-learning models , and an optional GPT-based confirmation layer to generate high-confidence tr
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 New Indicator  
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
指标
当然可以！以下是您提供的文本的中文翻译： 引入   MT4 / MT5 天文指标：您的终极天体交易伙伴 您准备好将交易体验提升到天文高度了吗？不用再寻找，就在我们的革命性 MT4 天文指标中。这个创新工具超越了传统的交易指标，利用复杂的算法提供无与伦比的天文洞察力和精确计算。 指尖上的宇宙信息：   瞻仰一个详尽的面板，展示了一宝藏般的天文数据。了解行星的地理/太阳心坐标，太阳/地球距离，亮度，伸长度，星座，黄道和赤道坐标，甚至是水平坐标——每个细节都经过精心计算并呈现得美轮美奂。指标生成的垂直线对应于时间值，为您的交易旅程提供了宇宙的视角。 行星线条与关系：   在您的图表上欣赏行星线条的魔力，具有可自定义的比例和角度。通过直观的控制面板轻松切换每个行星线条的可见性。通过连结、六分、四分、三分、对冲和逆行等指标，发现行星关系的艺术。在您选择的时间范围内探索这些宇宙构造，使您能够识别重要的交易机会。 揭示甘恩的智慧：   通过受甘恩启发的平方垂直线揭示潜在的反转时机。这种创新修改将甘恩历经考验的原则带入现实，帮助您提前了解市场的转向和趋势。 月亮引导：   在您的图表上优雅地导航月相，
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
筛选:
无评论
回复评论