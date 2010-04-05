HumaI Power Zones

HumaI Power Zones™ – 진지한 트레이더를 위한 정밀한 OHLC 매핑

제품 설명
**HumaI Power Zones™**는 일간(D1), 주간(W1), 월간(MN1), **연간(Y1)**의 주요 OHLC(시가, 고가, 저가, 종가) 레벨을 자동으로 감지하고 차트에 정확하게 표시하도록 설계된 고정밀 지표입니다.

이 지표는 실시간으로 계산되며, 어떤 차트에서도 신뢰할 수 있는 안정적인 구조 시야를 제공합니다. 단기 매매든 장기 흐름 분석이든, **HumaI Power Zones™**는 명확하고 집중된 의사결정 프레임워크를 제공합니다.

주요 기능

  • 기관급 정밀 OHLC 레벨
    D1, W1, MN1, Y1 시간 프레임의 시가, 고가, 저가, 종가를 자동으로 정확하게 표시합니다.

  • 스마트 알림 시스템
    가격이 영역에 도달하면 즉시 알림이 전송됩니다 — 지연 없이 실시간 캔들 로직 기반.

  • 존 터치 메모리
    각 레벨이 얼마나 자주 터치되었는지 기록 — 레벨의 강약을 빠르게 파악할 수 있습니다.

  • 미니멀한 시각 디자인
    군더더기 없이 명확한 고대비 선 — 빠르게 움직이는 환경에서도 효과적입니다.

  • 시간 프레임 민감형 표시
    현재 차트에 맞춰 자동으로 레벨 표시를 조절 — 필요한 것만 정확히 보여줍니다.

  • 고정 및 비재도 그리기
    각 레벨은 시간 기준으로 고정되며 다시 그려지지 않습니다 — 안정적인 정확성 제공.

추천 대상

  • 정밀한 시장 구조를 중시하는 트레이더

  • 다양한 시간 프레임을 분석하는 전문 또는 자금운용 트레이더

  • 기술적 분석에서 구조와 터치 횟수를 결합하는 분석가

  • 시각적으로 깨끗하고 신뢰할 수 있는 기준선을 원하는 사용자

  • OHLC 가격과 시장 영향력에 대해 이해하고 있는 트레이더

**HumaI Power Zones™**는 당신의 가격 구조 분석에 있어 정확성과 명확성을 제공합니다.
이것은 단순한 도구가 아닌, 신뢰도 높은 구조적 시스템입니다 — 트레이딩 판단력과 시장 제어력을 향상시키는 데 도움을 줍니다.


필터:
리뷰 없음
리뷰 답변