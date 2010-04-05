HumaI Power Zones™ – 진지한 트레이더를 위한 정밀한 OHLC 매핑

제품 설명

**HumaI Power Zones™**는 일간(D1), 주간(W1), 월간(MN1), **연간(Y1)**의 주요 OHLC(시가, 고가, 저가, 종가) 레벨을 자동으로 감지하고 차트에 정확하게 표시하도록 설계된 고정밀 지표입니다.

이 지표는 실시간으로 계산되며, 어떤 차트에서도 신뢰할 수 있는 안정적인 구조 시야를 제공합니다. 단기 매매든 장기 흐름 분석이든, **HumaI Power Zones™**는 명확하고 집중된 의사결정 프레임워크를 제공합니다.

주요 기능

기관급 정밀 OHLC 레벨

D1, W1, MN1, Y1 시간 프레임의 시가, 고가, 저가, 종가를 자동으로 정확하게 표시합니다.

스마트 알림 시스템

가격이 영역에 도달하면 즉시 알림이 전송됩니다 — 지연 없이 실시간 캔들 로직 기반.

존 터치 메모리

각 레벨이 얼마나 자주 터치되었는지 기록 — 레벨의 강약을 빠르게 파악할 수 있습니다.

미니멀한 시각 디자인

군더더기 없이 명확한 고대비 선 — 빠르게 움직이는 환경에서도 효과적입니다.

시간 프레임 민감형 표시

현재 차트에 맞춰 자동으로 레벨 표시를 조절 — 필요한 것만 정확히 보여줍니다.

고정 및 비재도 그리기

각 레벨은 시간 기준으로 고정되며 다시 그려지지 않습니다 — 안정적인 정확성 제공.

추천 대상

정밀한 시장 구조를 중시하는 트레이더

다양한 시간 프레임을 분석하는 전문 또는 자금운용 트레이더

기술적 분석에서 구조와 터치 횟수를 결합하는 분석가

시각적으로 깨끗하고 신뢰할 수 있는 기준선을 원하는 사용자

OHLC 가격과 시장 영향력에 대해 이해하고 있는 트레이더

**HumaI Power Zones™**는 당신의 가격 구조 분석에 있어 정확성과 명확성을 제공합니다.

이것은 단순한 도구가 아닌, 신뢰도 높은 구조적 시스템입니다 — 트레이딩 판단력과 시장 제어력을 향상시키는 데 도움을 줍니다.



