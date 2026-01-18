Time Range AD
- Indikatoren
- Thamsanqa Blessed Masina
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die Kursentwicklung während eines bestimmten täglichen Zeitfensters (z. B. 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr) zu erfassen und zu visualisieren. Er ist besonders nützlich für Händler, die "anfängliche Gleichgewichte" oder "Sitzungsspannen" erkennen wollen.
Kernfunktionalität
-
Isolierung des Zeitbereichs: Es identifiziert automatisch die angegebenen Start- und Endzeiten über mehrere Tage hinweg und markiert sie mit vertikalen Linien.
-
Preisniveau-Berechnung: Innerhalb jeder identifizierten Zeitspanne berechnet der Indikator den höchsten Preis, den niedrigsten Preis und den genauen Mittelwert.
-
Dauerhafte Niveaus: Diese Höchst-, Tiefst- und Mittelwerte werden als horizontale Linien in die Zukunft projiziert, so dass Sie sehen können, wie der aktuelle Kurs auf die historischen Zeitspannen reagiert.
Wichtige visuelle Merkmale
-
Intelligente Beschriftung: Die Beschriftungen werden am rechten Rand des Charts platziert. Wenn mehrere Levels von verschiedenen Tagen denselben Preis haben, stapelt der Indikator sie vertikal, damit sie lesbar bleiben und sich nicht überlappen.
-
Interaktiver Tooltip: Wenn Sie mit der Maus über eine horizontale Linie fahren, zeigt der Indikator ein Detailfenster in der oberen linken Ecke des Charts an.
-
Format: TT.MM.JJJJ Tag, Level (z. B. 18.01.2026 Sonne, Mitte).
-
Neueste zuerst: Wenn sich Zeilen überschneiden, wird das jüngste Datum an den Anfang der Liste gestellt.
-
-
Anpassungen: Sie können die Beschriftungen ein- und ausschalten, die Farben ändern, den Abstand für die Stapelung anpassen und die Hover-Funktion über die Eingabeeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.
Hier ist der Link zum Video, das zeigt, wie es funktioniert: https://youtu.be/UdG4jFUESrY
Bitte geben Sie uns eine Bewertung und Feedback, damit wir uns verbessern können.