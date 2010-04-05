HumaI Power Zones™ – Mappatura OHLC Precisa per Trader Professionisti

Descrizione del Prodotto

HumaI Power Zones™ è un indicatore progettato con precisione per identificare e tracciare automaticamente i livelli OHLC (Open, High, Low, Close) più rilevanti sui timeframe Giornaliero (D1), Settimanale (W1), Mensile (MN1) e Annuale (Y1).

Questi livelli vengono calcolati in tempo reale con estrema esattezza, offrendo una visione chiara e affidabile della struttura storica dei prezzi su qualsiasi grafico. Che tu faccia trading su timeframe bassi o analizzi la struttura su larga scala, HumaI Power Zones™ ti fornisce un quadro preciso e ordinato per supportare le tue decisioni operative.

Caratteristiche Principali

Livelli OHLC di Precisione Istituzionale

Tracciamento automatico dei livelli di apertura, massimo, minimo e chiusura dai timeframe D1, W1, MN1 e Y1.

Sistema di Avvisi Intelligente

Ricevi notifiche immediate quando il prezzo raggiunge una zona — basato su logica reale delle candele, senza ritardi.

Memoria dell’Interazione con le Zone

Registra quante volte il prezzo ha toccato ciascun livello — utile per valutare la forza o debolezza di una zona.

Design Visivo Minimalista

Linee pulite e ad alto contrasto, senza ingombro visivo — ideale per ambienti di trading dinamici.

Visualizzazione Sensibile al Timeframe

Mostra solo le zone rilevanti per il timeframe corrente — per una lettura focalizzata ed efficace.

Fisso e Senza Repainting

Ogni livello è ancorato nel tempo e non si ridisegna — garantendo coerenza e precisione.

Ideale Per

Trader che si affidano alla struttura storica dei prezzi

Trader professionisti o finanziati attivi su più timeframe

Analisti tecnici che integrano zone, contatti e struttura

Chi cerca riferimenti affidabili senza sovraccarico visivo

Professionisti che comprendono l’impatto dei livelli OHLC nei mercati finanziari

HumaI Power Zones™ offre chiarezza e precisione per ogni decisione relativa alla struttura del prezzo.

Non è solo uno strumento di disegno — è un sistema strutturato pensato per migliorare la tua analisi con controllo e sicurezza.



