HumaI Power Zones
- Indicatori
- Hagan Brown Afaawuah
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
HumaI Power Zones™ – Mappatura OHLC Precisa per Trader Professionisti
Descrizione del Prodotto
HumaI Power Zones™ è un indicatore progettato con precisione per identificare e tracciare automaticamente i livelli OHLC (Open, High, Low, Close) più rilevanti sui timeframe Giornaliero (D1), Settimanale (W1), Mensile (MN1) e Annuale (Y1).
Questi livelli vengono calcolati in tempo reale con estrema esattezza, offrendo una visione chiara e affidabile della struttura storica dei prezzi su qualsiasi grafico. Che tu faccia trading su timeframe bassi o analizzi la struttura su larga scala, HumaI Power Zones™ ti fornisce un quadro preciso e ordinato per supportare le tue decisioni operative.
Caratteristiche Principali
-
Livelli OHLC di Precisione Istituzionale
Tracciamento automatico dei livelli di apertura, massimo, minimo e chiusura dai timeframe D1, W1, MN1 e Y1.
-
Sistema di Avvisi Intelligente
Ricevi notifiche immediate quando il prezzo raggiunge una zona — basato su logica reale delle candele, senza ritardi.
-
Memoria dell’Interazione con le Zone
Registra quante volte il prezzo ha toccato ciascun livello — utile per valutare la forza o debolezza di una zona.
-
Design Visivo Minimalista
Linee pulite e ad alto contrasto, senza ingombro visivo — ideale per ambienti di trading dinamici.
-
Visualizzazione Sensibile al Timeframe
Mostra solo le zone rilevanti per il timeframe corrente — per una lettura focalizzata ed efficace.
-
Fisso e Senza Repainting
Ogni livello è ancorato nel tempo e non si ridisegna — garantendo coerenza e precisione.
Ideale Per
-
Trader che si affidano alla struttura storica dei prezzi
-
Trader professionisti o finanziati attivi su più timeframe
-
Analisti tecnici che integrano zone, contatti e struttura
-
Chi cerca riferimenti affidabili senza sovraccarico visivo
-
Professionisti che comprendono l’impatto dei livelli OHLC nei mercati finanziari
HumaI Power Zones™ offre chiarezza e precisione per ogni decisione relativa alla struttura del prezzo.
Non è solo uno strumento di disegno — è un sistema strutturato pensato per migliorare la tua analisi con controllo e sicurezza.