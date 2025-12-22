TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN

EchoTrade Telegram Signal Backtester

Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren.

Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten.

Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüllt die nackte Wahrheit. Durch die Kombination eines leistungsstarken Datenmanagers (im Lieferumfang enthalten) mit einer fortschrittlichen MT4-Strategietester-Engine können Sie monatelangen Handel in wenigen Minuten simulieren.

Warum Sie das brauchen

Entlarven Sie Fake-Gurus: Sehen Sie den ECHTEN Drawdown und die Gewinnrate, bevor Sie echtes Geld riskieren.

Sehen Sie den ECHTEN Drawdown und die Gewinnrate, bevor Sie echtes Geld riskieren. Optimieren Sie die Rentabilität: Testen Sie verschiedene partielle Take-Profit-Levels, Trailing-Stops und Break-Even-Einstellungen, um die profitabelste Strategie für einen bestimmten Kanal zu finden.

Testen Sie verschiedene partielle Take-Profit-Levels, Trailing-Stops und Break-Even-Einstellungen, um die profitabelste Strategie für einen bestimmten Kanal zu finden. Visuelle Verifizierung: Beobachten Sie, wie sich der Handel Takt für Takt im Strategietester abspielt, um die Genauigkeit des Ein- und Ausstiegs zu bestätigen.

Wie es funktioniert

Daten abrufen: Verwenden Sie die begleitende Anwendung Data Manager, um eine sichere Verbindung zu Ihrem Telegram herzustellen. Laden Sie den Nachrichtenverlauf von JEDEM Kanal herunter, auf den Sie Zugriff haben. Standardisieren: Der intelligente Parser erkennt automatisch Einstiegskurse, Stop Losses und Take Profits (TP1, TP2, TP3). Backtest: Laden Sie die generierte Datendatei in den EchoTrade Telegram Signal Backtester EA in MT4. Analysieren: Sie erhalten einen vollständigen Strategie-Testbericht mit Drawdown, Gewinnfaktor und Gewinnrate.

Hauptmerkmale

Universelle Parsing-Engine: Vollständig anpassbare Schlüsselwörter ermöglichen es Ihnen, Signale in jeder Sprache und jedem Format zu analysieren (z. B. "Gold kaufen", "XAUUSD kaufen", "SL:", "Stop Loss").

Vollständig anpassbare Schlüsselwörter ermöglichen es Ihnen, Signale in jeder Sprache und jedem Format zu analysieren (z. B. "Gold kaufen", "XAUUSD kaufen", "SL:", "Stop Loss"). Erweiterte Handelsverwaltung : Teilweise Schließungen: Simulieren Sie Gewinnmitnahmen bei TP1, TP2 und TP3 mit benutzerdefinierten Prozentsätzen. Breakeven-Logik: Automatisches Verschieben des SL zum Einstieg, nachdem TP1 erreicht wurde. Trailing Stop: Testen Sie dynamische Trailing Stops, um Gewinne zu sichern.

: Session-Filter: Filtern Sie Trades nach Zeit (z.B. nur London oder NY Session), um zu sehen, ob das Timing die Ergebnisse verbessert.

Filtern Sie Trades nach Zeit (z.B. nur London oder NY Session), um zu sehen, ob das Timing die Ergebnisse verbessert. Gap- und Spread-Simulation: Berücksichtigen Sie die realen Handelsbedingungen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt enthält den EchoTrade Telegram Signal Backtester Expert Advisor (.ex4) für den MetaTrader 4 Strategy Tester.

Die Anwendung Data Manager (erforderlich zum Abrufen von Telegram-Nachrichten) wird als zusätzliches Tool bereitgestellt.

Data Manager herunterladen | Installations- und Benutzerhandbuch lesen | Konfigurationshandbuch lesen

N.B. Das Installationsprogramm für den Datengenerator/Datenmanager ist mit Windows 8 und höher kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Systemkompatibilität vor dem Kauf.





Vertrauen Sie nicht blind. Überprüfen Sie dies mit EchoTrade.