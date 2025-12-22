EchoTrade Telegram Signal Backtester

EchoTrade Telegram Signal Backtester

TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN

Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren.
Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten.

Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüllt die nackte Wahrheit. Durch die Kombination eines leistungsstarken Datenmanagers (im Lieferumfang enthalten) mit einer fortschrittlichen MT4-Strategietester-Engine können Sie monatelangen Handel in wenigen Minuten simulieren.

Warum Sie das brauchen

  • Entlarven Sie Fake-Gurus: Sehen Sie den ECHTEN Drawdown und die Gewinnrate, bevor Sie echtes Geld riskieren.
  • Optimieren Sie die Rentabilität: Testen Sie verschiedene partielle Take-Profit-Levels, Trailing-Stops und Break-Even-Einstellungen, um die profitabelste Strategie für einen bestimmten Kanal zu finden.
  • Visuelle Verifizierung: Beobachten Sie, wie sich der Handel Takt für Takt im Strategietester abspielt, um die Genauigkeit des Ein- und Ausstiegs zu bestätigen.

Wie es funktioniert

  1. Daten abrufen: Verwenden Sie die begleitende Anwendung Data Manager, um eine sichere Verbindung zu Ihrem Telegram herzustellen. Laden Sie den Nachrichtenverlauf von JEDEM Kanal herunter, auf den Sie Zugriff haben.
  2. Standardisieren: Der intelligente Parser erkennt automatisch Einstiegskurse, Stop Losses und Take Profits (TP1, TP2, TP3).
  3. Backtest: Laden Sie die generierte Datendatei in den EchoTrade Telegram Signal Backtester EA in MT4.
  4. Analysieren: Sie erhalten einen vollständigen Strategie-Testbericht mit Drawdown, Gewinnfaktor und Gewinnrate.

Hauptmerkmale

  • Universelle Parsing-Engine: Vollständig anpassbare Schlüsselwörter ermöglichen es Ihnen, Signale in jeder Sprache und jedem Format zu analysieren (z. B. "Gold kaufen", "XAUUSD kaufen", "SL:", "Stop Loss").
  • Erweiterte Handelsverwaltung:
    • Teilweise Schließungen: Simulieren Sie Gewinnmitnahmen bei TP1, TP2 und TP3 mit benutzerdefinierten Prozentsätzen.
    • Breakeven-Logik: Automatisches Verschieben des SL zum Einstieg, nachdem TP1 erreicht wurde.
    • Trailing Stop: Testen Sie dynamische Trailing Stops, um Gewinne zu sichern.
  • Session-Filter: Filtern Sie Trades nach Zeit (z.B. nur London oder NY Session), um zu sehen, ob das Timing die Ergebnisse verbessert.
  • Gap- und Spread-Simulation: Berücksichtigen Sie die realen Handelsbedingungen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt enthält den EchoTrade Telegram Signal Backtester Expert Advisor (.ex4) für den MetaTrader 4 Strategy Tester.
Die Anwendung Data Manager (erforderlich zum Abrufen von Telegram-Nachrichten) wird als zusätzliches Tool bereitgestellt.

Data Manager herunterladen | Installations- und Benutzerhandbuch lesen | Konfigurationshandbuch lesen

N.B. Das Installationsprogramm für den Datengenerator/Datenmanager ist mit Windows 8 und höher kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Systemkompatibilität vor dem Kauf.


Vertrauen Sie nicht blind. Überprüfen Sie dies mit EchoTrade.

Empfohlene Produkte
Position Close Button MT4
Osazee Asikhemhen
5 (1)
Utilitys
Dieser EA hilft, alle geöffneten Positionen zu schließen. Er spart Ihnen die Zeit, mehrere Positionen manuell zu schließen. Parameter: Kaufen: Nur Kaufpositionen schließen Sell: Nur Verkaufspositionen schließen Kaufen & Verkaufen: Schließen Sie Kauf- und Verkaufspositionen Schwebend: Pending Orders schließen Erweiterte MT4-Version verfügbar unter: https: //www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy Fortgeschrittene MT5 Version verfügbar
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Klicken Sie hier für die MT5 Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf 75 USD steigen, un
Close at time
Yaotang Liu
5 (2)
Utilitys
Close at time ist ein sehr nützlicher EA, um bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schließen. Er bietet auch zusätzliche Bedingungen zur Einrichtung. Schließen Sie bestimmte Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Schließen Sie bestimmte Positionen, die derzeit Gewinne erzielen. Schließen Sie nur bestimmte Long-Positionen. Schließen Sie nur bestimmte Short-Positionen. Bestimmte schwebende Aufträge schließen. Es ist nützlich, um Ihre Handelsstrategien zu unterstützen. Beschreib
FREE
Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Detaillierte Handelsstatistik für den ausgewählten Zeitraum Sehen Sie sich meinen #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools | Kontaktieren Sie mich bei Fragen Das Tool umfasst 2 separate Funktionen: Handelsstatistik Wochentag-Analysator Statistik-Anzeigemodi: Für das ausgewählte Währungspaar/Handelsinstrument Statistik für alle Trades (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monat
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
TradeMngr
Edgar Enrique Retontali
Utilitys
TradeManager 1.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und 5, der das Handelsmanagement in Echtzeit vereinfacht. Über ein grafisches Bedienfeld können Sie Markt- und schwebende Aufträge senden, Stop-Loss auf Breakeven verschieben und die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage Ihrer Risikoeinstellungen berechnen. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Eingabeparameter. Hauptmerkmale Market Orders & Pending Orders BUY/SELL-Schaltflächen : Eröffnen Sie
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitys
MT4 to Telegram Pro/Copier ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern, indem er Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen und umfassende Berichte über die Telegram-Messaging-Plattform sendet. Ideal für Signalgeber und Trainer, kopiert dieses Tool manuell oder durch andere EAs platzierte Trades in Ihrem Konto und bietet anpassbare Warnungen, fortschrittliches Handelsmanagement und ein benutzerfreundliches Dashboard für Performance-Ei
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitys
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In einem Umfeld, in dem die Börsen immer höhere Leverage-Raten anbieten, ist es für Händler umso wichtiger, ihr Eigenkapitalniveau genau zu regulieren. Diese Software wurde entwickelt, um im Hintergrund auf jedem virtuellen privaten Server zu laufen, der Meta Trader 4/5 ausführen kann.Sie implementiert grundlegende Funktionen zur Kontrolle des Eigenkapitals vor dem Broker - sie ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Trailing-Stop für das Eigenkapital f
FREE
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Der Super Manager (MT4 Manager) ist ein Handelswerkzeug, das Kauf- und Verkaufsaufträge, einschließlich schwebender Aufträge, durch Hinzufügen von Stop Loss und Take Profit mit einem kalkulierten Risiko verbessert. Er bietet auch einen Break-Even für eine einfache Einrichtung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht der Fast Manager Ihre Handelsaktivitäten. Halten Sie es einfach! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmal
Close Trades Pro MT4
Osazee Asikhemhen
Utilitys
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Sind Sie es leid, Hunderte von Trades manuell zu schließen? Sind Sie ein Scalper , Daytrader , Swingtrader und wollen Sie Ihre Gewinne maximieren und Ihre Verluste minimieren, indem Sie mehrere Positionen zur gleichen Zeit unter verschiedenen Bedingungen schließen? Sind Sie ein Prop Firm Trader , der einen maximalen täglichen Drawdown vermeiden möchte? Suchen Sie nicht weiter. Dieses Kit ist die ultimative Lösung für Sie. ANLEITUNG ZUR
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitys
Der Click Trade Manager ist unser bisher bestes Produkt! Die beste Lösung sowohl für Anfänger als auch für professionelle Prop-Firm-Händler! Schützen Sie Ihre FTMO/MFF-Prop-Firmen- oder Privatkonten vor dem Überschreiten von Drawdown-Limits. EA schließt automatisch alle Trades, so dass sie niemals Ihre Drawdown-Limits erreichen. Warnt Sie, wenn ein Handel Ihr Drawdown-Limit verletzen könnte. Schließt Geschäfte automatisch, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Kann so eingestellt werden, dass magi
Fast Position Copier Reciver Tool
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilitys
Schneller Positionskopierer - Reciver Tool Dies ist ein schneller und einfacher Positionskopierer von MT4-----> MT4. Das Kopieren von Positionen erfordert zwei Bots: Master/Slave. Master ( Sender Position ) Slave ( Empfänger Position) Dies ist eine Slave-Version (Reciver) und Sie müssen eine Master-Version von HIER herunterladen. Dieses Tool ist geeignet, um Positionen von einem MetaTrader auf einen oder mehrere MetaTrader zu kopieren und zu verwalten, die sich auf einem Server oder Computer bef
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilitys
ASTA Trade Manager ist ein halbautomatisches Handelswerkzeug , das professionellen Händlern bei der Verwaltung von Ausstiegsstrategien helfen soll. Dieser EA wird nicht automatisch Handelspositionen eröffnen. Diese Version ist nur für die Verwaltung manueller Transaktionen auf 1 Chart (Paar) ausgelegt. Für die Multipair-Version können Sie das Produkt unter ASTA Multipair Trade Manager einsehen . EIGENSCHAFTEN: 1. Einstiegs- und Ausstiegspanel Auftragspaneel: Kauf-, Verkaufs- und schwebende Order
Equity Safe V1
Luis Carlos Lucero Hernandez
Utilitys
EquitySafe V1.0 ist ein leistungsstarkes Risikomanagement-Tool für den MetaTrader 4 . Es ermöglicht Händlern, ihr Risiko effektiv zu verwalten, indem sie maximale Verlustlimits basierend auf benutzerdefinierten Zeitrahmen festlegen . Mit diesem Tool haben Sie die Flexibilität, Ihre eigenen Zeitintervalle zu definieren und spezifische Risikoschwellen entsprechend zuzuweisen . So behalten Sie die Kontrolle über Ihr Handelskonto und minimieren potenzielle Verluste. Mit EquitySafe können Sie sichers
ON Trade Manager
Abdullah Alrai
Utilitys
Mit diesem Produkt können Sie Ihre Aufträge und Ihr Konto mit zahlreichen Funktionen verwalten. 1- Es berechnet die richtige Lot-Größe abhängig von Ihrer Kontogröße/SL-Größe/Paarpunktwert für 1 Lot-Größe. 2- Es zeigt Ihnen die aktuelle Auftragslage abhängig von Linienplätzen (Ziel-Sl-TP). 3- Es verschiebt alle Aufträge mit einem Tastendruck zum Ziel/SL. 4- Es gibt Ihnen Informationen über Ihr Konto und die erforderliche Marge zum Öffnen Ihrer Aufträge. 5- Es verfügt über Funktionen zum Sch
Grid Maestro
Ruslan Brezovskiy
Utilitys
Grid Maestro – ein Tool, das automatisch ein Gitter von Aufträgen basierend auf festgelegten Parametern erstellt: Gitterabstand, Anzahl der Aufträge und Volumenmultiplikator. Der erste Trade wird durch Drücken einer Taste auf dem Bildschirm eröffnet. Es gibt auch eine Funktion zur automatischen Parameteranpassung, die auf der Analyse des maximalen Drawdowns des Instruments basiert. Besonderheiten: Funktioniert nur mit Aufträgen, die durch Drücken von Tasten auf dem Bildschirm geöffnet wurden. Be
Manager Trade FULL
Miguel Antonio Rojas Martinez
Utilitys
Manager Trade ist ein Tool, das Ihnen helfen wird, Ihre Trades auf einfache Weise zu verwalten. Es handelt sich um ein Panel, das auf seiner ersten Registerkarte Schaltflächen und Eingaben enthält, die schön und intuitiv sind und es Ihnen ermöglichen, Operationen viel schneller zu platzieren. Auf der zweiten Registerkarte werden alle Aufträge des Kontos aufgelistet, so dass Sie jeden einzelnen mit einem einzigen Mausklick schließen können. Die wichtigsten Funktionen Platzieren Sie direkte und s
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilitys
Hallo Freunde, " FCK Currency Strength Pro " ist ein automatischer und halbautomatischer Handelsexperte mit der Richtung des Paares, Kauf-Verkauf von einzelnen oder mehreren Währungen mit einem Klick. Die Strategie von FCK Currency Strength Pro ist eine Kombination aus benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Support & Resistance Ebenen ( Price Action ) und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus oben erwähnt. News Ex4 und csv-Datei herunterladen Sie benötigen die folgende SDSnews.ex4 in
Multicurrency overview
Francesco Rubeo
Utilitys
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Multicurrency Overview!! Der Algorithmus dieses EA gibt einen Durchschnitt der prozentualen Bewegungen aller mit einer einzigen Währung verbundenen Devisen aus, isoliert sie und ermöglicht es uns, ihren realen und spezifischen Trend zu verstehen. Oben auf der linken Seite, ein Panel zeigen uns effizient den Trend der Währung, in dem Zeitrahmen tatsächlich verwendet. Das zweite Panel hält Sie über makroökonomische Nachrichten auf dem Laufenden. P.N.: Die Zeit d
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilitys
Programm zur automatischen Platzierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Die Werte werden als Punktabstand vom Eröffnungskurs berechnet. Die BreakEven-Option ist ebenfalls enthalten. Alle Optionen können auf KAUFEN und VERKAUFEN einzeln oder zusammen angewendet werden. Geben Sie die Werte in Punkten in die Felder auf der rechten Seite des Menüs ein und drücken Sie die entsprechende Taste, um Ihre Einstellungen zu übernehmen. Im Zweifelsfall wird die Anweisung im Tooltip angezeigt.
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitys
Weihnachts-Handelsspecial -50% Rabatt ! Advanced Trade Manager - Die ultimative All-in-One-Lösung für schnelleren, intelligenteren und sichereren manuellen Handel. Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit NextGen Trade Manager AI - dem professionellen On-Chart-Panel, das sofortige Ausführung, visuelle Handelsplanung und leistungsstarkes Risikomanagement in einem intuitiven Tool vereint. Führen Sie Orders aus, verwalten Sie Risiken und sichern Sie Gewinne schneller als je zuvor - und das
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilitys
Dies ist eine DEMO-Version des Smarter Trade Managers Der Smarter Trade Manager ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre manuellen und EA-Trades entsprechend den von Ihnen gewählten Einstellungen überwachen und verwalten können. Es arbeitet wie ein Expert Advisor (EA), es öffnet keine Trades, sondern schließt Trades gemäß den Einstellungen für das automatische Schließen oder durch manuelles Drücken einer der Schließen-Schaltflächen. MERKMALE: Dreidimensionale interakti
FREE
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Utilitys
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: // www.mql5.com/en/market/product/58082 DIE ERSTEN 10 EXEMPLARE ZU 30 USD, DER NÄCHSTE PREIS WÄRE 50 USD RISIKO- UND HANDELSMANAGER RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Handels-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und hilft, den Handel effektiv und effizient mit einem einzigen Klick zu verwalten. HAUPTFUNKTIONEN Konvertiert und zeigt Stop Loss (SL) Pips in % und Betrag an, um ein klares
Ultimate Trade Closer
Ebenezer Sochima Charles
Utilitys
Ultimate Trade Closer für MT4 - Effizientes Multi-Symbol-Handelsmanagement Übersicht: Der Ultimate Trade Closer für MT4 ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Handelsmanagementsystem, das Tradern hilft, mehrere Trades mit nur einem Klick schnell zu schließen. Ganz gleich, ob Sie alle Trades für ein bestimmtes Symbol oder für alle gehandelten Symbole schließen müssen, dieses Skript gewährleistet eine nahtlose Ausführung und spart Ihnen Zeit und Mühe. Key Features: Sofortige
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitys
"Support or Resistance Alert Broken" ist ein einfaches und sehr intuitives Tool, mit dem Sie horizontale und Trend-Unterstützungen und/oder -Widerstände mit einem einfachen Klick erstellen oder beseitigen können. Wenn die Unterstützungs- oder Widerstandslinie durch den Schlusskurs am Ende der aktuellen Kerze durchbrochen wird, sendet das Tool "Support or Resistance Alert Broken" einen Alarm mit Ton sowie eine Benachrichtigung an die MT4- oder MT5-Mobilanwendung. Dieses Tool kann Alarme von meh
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilitys
Der einfache Losgrößenrechner kann Ihnen beim Risikomanagement helfen. Geben Sie einfach den Risikoprozentsatz und die Stop-Loss-Punkte ein und klicken Sie auf "Berechnen", um die erforderliche Losgröße zu erhalten. Der Simple Lot Size Calculator berechnet das Instrument des aktuellen Charts. Er ist leichtgewichtig. Laden Sie ihn einfach in Ihren Chart und der Simple Lot Size Calculator wird in der linken oberen Ecke Ihres Charts angezeigt.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Weitere Produkte dieses Autors
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 4! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten . Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 5! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten. Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
SMT Killzones Combo
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Indikatoren
Wir präsentieren den SMT Divergence Indikator, ein vielseitiges Instrument zur Analyse der Marktdynamik. Der Indikator hilft bei der Identifizierung von Divergenzen zwischen den Höchst- und Tiefstständen zweier korrelierter Hauptwährungspaare während bestimmter Marktperioden ("Killzones", abgekürzt KZ). Diese Zeiträume sind durch erhöhte Marktaktivität gekennzeichnet und ermöglichen es Händlern, das Marktverhalten genauer zu beobachten. Der Indikator bietet anpassbare Optionen, um die Zeitein
SmartZone Reversal Master
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den SmartZone Reversal Master vor, einen leistungsstarken Indikator, der Händler bei der Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte für den Handel unterstützt. Dieser Indikator nutzt die SMC-Konzepte des Liquiditäts-Engineering und der hochauflösenden Trendanalyse, um Händlern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Identifizierung von institutionellen Schlüsselniveaus im Markt und die Beobachtung von Kursbewegungen in Bezug auf diese zu bestimmten Tageszeiten (
ICT Reaction Levels
Perpetual Chinemerem Vincent
Indikatoren
Wir stellen Ihnen ICT Reaction Levels vor, einen zuverlässigen Indikator, mit dem Sie wichtige Niveaus auf Ihrem Chart darstellen können. Im Gegensatz zu den klassischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden diese Niveaus von signifikanten Höchst- und Tiefstständen abgeleitet, die auf höheren Zeitskalen, wie z. B. der Wochen- und Monatsperiode, beobachtet werden. Der Indikator ist ein wertvolles Instrument für Händler, die kritische Kursniveaus auf der Grundlage historischer Kursreaktio
Cable Champ
Perpetual Chinemerem Vincent
Experten
Wir stellen vor: "Cable Champ" - Ihr GBPUSD Swing Trading Expert Advisor für MT4! HINTERGRUND: Tauchen Sie ein in die reiche historische Bedeutung des Währungspaares GBPUSD, liebevoll "Cable" genannt. Der Name stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert und hat seinen Ursprung in den Wechselkursen, die über ein transatlantisches Kabel zwischen London und New York übertragen wurden. Heute ist GBPUSD nach wie vor ein globales Kraftpaket, das das Britische Pfund (GBP) und den US-Dollar (USD) miteinand
Prop Account Risk Manager
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
Wir stellen den "Prop Risk Manager" vor: Ihr Partner in Sachen Handelsdisziplin Sind Sie ein Händler, der die Regeln der Prop-Firma mit unerschütterlicher Disziplin einhalten will? Suchen Sie nicht weiter. Der "Prop Risk Manager" ist Ihre umfassende Lösung, um die Richtlinien der Prop-Firmen einzuhalten und Ihren Handelserfolg zu optimieren. Hauptmerkmale : - Präzises Risikomanagement : Der "Prop Risk Manager" richtet sich nach den Grundsätzen der Prop-Firmen, um sicherzustellen, dass Sie n
EchoTrade Local Trade Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Local Trade Copier - Schnell, zuverlässig und für nahtlose Kontoführung entwickelt Laden Sie hier eine kostenlose Demoversion herunter, um EURUSD-Trades auf Demokonten zu testen Lesen Sie hier die Installationsanleitung Kopieren Sie Trades wie ein Profi - sofort, genau und sicher Haben Sie es satt, mehrere MetaTrader-Konten manuell zu verwalten oder Trades zwischen den Plattformen zu verpassen? EchoTrade Local Trade Copier schafft Abhilfe und bietet Ihnen ein nahtloses, ultraschnel
BlackWing Signal Provider MT5 to Telegram
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
Der BlackWing Signal Provider ist ein fortschrittlicher EA, der Ihr Handelserlebnis verbessert, indem er die nahtlose Kommunikation zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattform und Telegram-Kanälen, Gruppen oder einzelnen Nutzern ermöglicht. Hauptmerkmale: 1. Ereignis-Benachrichtigungen in Echtzeit: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über neue Trades, geänderte Aufträge, geschlossene Positionen und gelöschte Aufträge. Bleiben Sie informiert und treffen Sie Entscheidungen zum richtigen Zeitpunk
EchoTrade Local Trade Copier MT5
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Local Trade Copier - Schnell, zuverlässig und für nahtlose Kontoführung entwickelt Laden Sie hier eine kostenlose Demoversion herunter, um EURUSD-Trades auf Demokonten zu testen Lesen Sie hier die Installationsanleitung Kopieren Sie Trades wie ein Profi - sofort, genau und sicher Haben Sie es satt, mehrere MetaTrader-Konten manuell zu verwalten oder Trades zwischen den Plattformen zu verpassen? EchoTrade Local Trade Copier schafft Abhilfe und bietet Ihnen ein nahtloses, ultraschnel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension