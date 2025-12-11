Jvh Trading Information

Jvh Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Trading Dashboard für MT4/MT5

📊 KOMPLETTE HANDELSINFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

Verwandeln Sie Ihr Handelserlebnis mit diesem fortschrittlichen, professionellen Informationspanel, das Ihnenalle wichtigen Metriken, die Sie benötigen, in einer übersichtlichen, organisierten Anzeigebietet. Nie mehr zwischen Fenstern wechseln oder wichtige Daten verpassen!

🚀 WARUM DIES EIN MUSS FÜR ERNSTHAFTE TRADER IST

Zeitsparend: Sie erhalten alle wichtigen Handelsinformationen sofort und ohne manuelle Berechnungen
Risikomindernd: Echtzeit-Überwachung verhindert kostspielige Fehler
Leistungssteigernd: Treffen Sie bessere Entscheidungen mit präzisen, organisierten Daten
Professionell: Sieht aus und funktioniert wie eine institutionelle Handelssoftware

✨ HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

📈 KOMPLETTE GEWINNVERFOLGUNG (NEU in v3.3!)

  • Sowohl offene als auch geschlossene Tradeswerden in alle Berechnungen einbezogen

  • Echte tägliche/wöchentliche/monatliche Gewinn- und Verlustrechnung - kein Rätselraten mehr über tatsächliche Gewinne

  • Automatisches Tracking von realisierten Gewinnen neben schwebenden Gewinnen

  • Perfekt für genaue Performance-Berichte und Steuerdokumentation

💰 ECHTZEIT-KONTOÜBERWACHUNG

  • Live Equity & Balance mit farbkodierten Änderungen

  • Margin Level Monitoring mit Gefahrenwarnungen

  • Anzeige der freien Marge und der genutzten Marge

  • Vergleich zwischen Kontoleverage und tatsächlich genutztem Leverage

🎯 WERKZEUGE ZUR HANDELSVERWALTUNG

  • Live Buy/Sell Trade Counts mit Farbindikatoren

  • Verfolgung der gesamten offenen Positionen

  • Spread-Überwachung mit Farbwarnungen (grün/tief, rot/hoch)

  • Next Candle Timer für perfektes Einstiegs-Timing

⚠️ RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

  • Aktueller Drawdown-Prozentsatz mit Farbwarnungen

  • Tägliche Überwachung des maximalen Drawdowns

  • Wöchentliche Überwachung des maximalen Drawdowns

  • Automatische Verfolgung von Höchst-/Tiefstständen bei Aktien

📊 PERFORMANCE-ANALYSE

  • Täglicher, wöchentlicher, monatlicher Gewinn/Verlust mit Prozentsätzen

  • Jahr-zu-Jahr Gewinnverfolgung

  • Historischer Gesamtgewinn mit prozentualer Rendite

  • Berechnungen der Gewinnrate und des Gewinnfaktors

  • Größter Gewinn/Verlust und durchschnittliche Gewinn/Verlust-Statistik

🆕 VERSION 3.3 EXKLUSIVE UPDATES

✅ BEHOBEN: Vollständige Gewinngenauigkeit

  • Vorher:Zeigte nur Aktienveränderungen an (verpasste geschlossene Geschäfte)

  • Jetzt:100% genaue Gewinnverfolgung, einschließlich ALLER geschlossenen Trades

  • Perfekt für Daytrader, Scalper und genaue Leistungsberichte

VERBESSERT: Professionelle Schnittstelle

  • Größere, besser lesbare Anzeige ( 140px Höhe)

  • Bessere Abstände für eine geringere Belastung der Augen

  • Vereinfachte, konzentrierte Informationen - nur das, was wichtig ist

  • Verbesserte Farbkodierung für sofortiges Verständnis

✅ ERWEITERT: Risikoschutz

  • Intelligente Einfärbung der Grenzwerte ( grün >500%, rot <100%)

  • Warnungen zur Nutzung des Hebels bei Annäherung an die Grenzen

  • Drawdown-Farbverläufe für eine schnelle Risikobewertung

🎯 WER BRAUCHT DIESES PANEL?

✅ FÜR DAYTRADER & SCALPER:

  • Sofortige Gewinn/Verlust-Transparenz einschließlich aller geschlossenen Trades

  • Spread-Überwachung für optimales Einstiegs-Timing

  • Echtzeit-Überwachung der Marge zur Vermeidung von Over-Trading

✅ FÜR SWING- UND POSITIONS-TRADER:

  • Genaue wöchentliche/monatliche Gewinnverfolgung

  • Drawdown-Überwachung bei längeren Haltedauern

  • Portfolio-weite Risikobewertung

✅ FÜR SIGNALANBIETER UND FONDSMANAGER:

  • Professioneller Auftritt für Kunden

  • Genaue Gewinnauswertung für Abonnenten

  • Vollständiger Prüfpfad aller Handelsaktivitäten

✅ FÜR ALLE ERNSTHAFTEN TRADER:

  • Hören Sie auf, über Ihre tatsächlichen Gewinne zu raten

  • Treffen Sie datengestützte Handelsentscheidungen

  • Professionelle Tools ohne das Preisschild von Institutionen

🔧 TECHNISCHE DATEN

✅ KOMPATIBILITÄT:

  • MT4 & MT5 Kompatibel ( MQL4 Code)

  • Alle Kontotypen: Standard , Mini, Micro, Cent

  • Alle Währungspaare & Instrumente

  • Alle Zeitrahmen ( M1 bis MN1)

✅ INTELLIGENTE FUNKTIONEN:

  • Automatische Kontotyp-Erkennung ( passt die Anzeige für Cent/Micro-Konten an)

  • Symbolspezifische Berechnungen ( korrekte Pip-Werte für JPY-Paare, Gold, Indizes, Krypto)

  • Automatische Tages/Wochen/Monats-Resets

  • Effizienter Code - minimale CPU-Belastung

✅ ANPASSUNG:

  • Sauberes, professionelles Design, das jedes Diagramm ergänzt

  • Nicht-aufdringliches Layout - bleibt im Hintergrund, bis es benötigt wird

  • Automatische Positionierung - immer sichtbar, nie im Weg

📋 WAS SIE IM PAKET ERHALTEN

✅ HAUPTANZEIGE:

  • JvhTradingInfo.mq4 - Das komplette Trading-Panel

✅ FUNKTIONSLISTE:

  1. Abschnitt Kontoinformationen

    • Saldo, Eigenkapital, freie Margin, Margin-Level, verwendete Margin

  2. Abschnitt Handelsmanagement

    • Anzahl der gekauften/verkauften Geschäfte, Gesamtzahl der Geschäfte, Konto/genutzter Leverage

  3. Abschnitt Risikoüberwachung

    • Aktueller Drawdown, Täglicher/Wöchentlicher Max DD, Spread, Candle Timer

  4. Abschnitt Gewinnverfolgung ( v3.3 Verbessert!)

    • Tägliche P/L mit %, Wöchentliche P/L mit %, Monatliche P/L

  5. Bereich Performance-Analyse

    • Gesamtgewinn mit %, Historische Trades, Gewinnrate, Gewinnfaktor

✅ INSTALLATION:

  1. Einfach an einen beliebigen Chart anhängen

  2. Das Panel erscheint automatisch

  3. Keine Konfiguration erforderlich

  4. Funktioniert sofort

💰 RENTABILITÄT DER INVESTITION

✅ VERHINDERT KOSTSPIELIGE FEHLER:

  • Margin-Call-Warnungen können Ihr Konto retten

  • Drawdown-Warnungen verhindern emotionales Handeln

  • Spread-Überwachung vermeidet Fehleinstiege

✅ SPART ZEIT:

  • Keine manuellen Gewinnberechnungen

  • Kein Wechsel zwischen Fenstern

  • Alle Informationen an einem Ort

✅ VERBESSERT DIE LEISTUNG:

  • Bessere Entscheidungen mit organisierten Daten

  • Emotionale Kontrolle mit klaren Messwerten

  • Professioneller Ansatz = bessere Ergebnisse

✅ MACHT SICH SELBST BEZAHLT:

  • Ein vermiedener Fehler deckt die Kosten

  • Gesparte Zeit ist verdientes Geld

  • Besserer Handel = mehr Gewinn

📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

✅ REGELMÄSSIGE UPDATES:

  • Basierend auf Benutzer-Feedback

  • Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt

  • Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

✅ BENUTZERUNTERSTÜTZUNG:

  • Ausführliche Dokumentation enthalten

  • MQL5-Marktunterstützungssystem

  • Gemeinschaft von Benutzern für Tipps

🎯 ABSCHLIESSENDES URTEIL

"Wenn Sie es mit dem Handel ernst meinen, brauchen Sie seriöse Werkzeuge. Mit diesem Panel erhalten Sie Informationen in institutioneller Qualität zum Einzelhandelspreis."

✅ WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DIESE LÖSUNG ENTSCHEIDEN?

  1. Vollständige Genauigkeit - Nur v3.3 erfasst ALLE Gewinne korrekt

  2. Professionelles Design - Übersichtlich, gut lesbar, traderorientiert

  3. Regelmäßige Updates - Aktive Entwicklung und Verbesserungen

  4. Bewährte Zuverlässigkeit - Wird von seriösen Tradern weltweit genutzt

  5. Umfassender Support - Erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie brauchen

PERFEKT FÜR:

  • Trader, die Wert auf Genauigkeit bei ihren Gewinnberichtenlegen

  • Trader, die professionelle Tools ohne Komplexitätwünschen

  • Trader, die wissen, dass gute Informationen zu guten Entscheidungen führen

  • Händler, die einen Vorteil auf dem umkämpften Devisenmarktsuchen

⚠️ WARNUNG: Handeln ohne angemessene Informationen ist wie Autofahren mit verbundenen Augen.

Riskieren Sie Ihr Kapital nicht ohne das komplette Bild. Holen Sie sich noch heute dasJvh Trading Information Panel v3.3und handeln Sie mit Vertrauen, Klarheit und Professionalität!

📈 Smarter handeln. Besser verfolgen. Höhere Leistung.

Jvh Trading Information Panel v3.3 - Ihre komplette Trading Dashboard Lösung


Weitere Produkte dieses Autors
Jvh Trading Information MT5
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
JVH Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Echtzeit-Handels-Dashboard Übersicht Das JVH Trading Information Panel ist ein umfassendes, professionelles Trading-Dashboard für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Überwachung aller wichtigen Trading-Metriken in einer übersichtlichen Anzeige bietet. Dieser leistungsstarke Indikator gibt Händlern sofortigen Einblick in ihre Kontoperformance, ihr Risikomanagement und ihre Handelsstatistiken, ohne ihre Charts zu überladen oder mehrere Fenster zu be
FREE
Jvh News Stopper MT5
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
XAUUSD Nachrichten Filter EA Überblick Der XAUUSD News Filter ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser intelligente EA schützt Ihr Handelskonto automatisch, indem er alle neuen Trades während wichtiger USD-Nachrichtenereignisse pausiert und Sie so vor extremer Volatilität und unvorhersehbaren Preisspitzen schützt. Egal, ob Sie mit Standard-XAUUSD, XAUUSD.vip , XAUUSD+ oder einer anderen XAUUSD-Variante handeln , dieser
FREE
Jvh News Stopper
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
XAUUSD Nachrichten-Filter EA Produktübersicht XAUUSD News Filter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals bei wichtigen Nachrichtenereignissen. Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt. Er erkennt automatisch bevorstehende USD-Nachrichtenereignisse und blockiert vorübergehend die Handelsaktivitäten während volatiler Phasen, um unerwartete Ausrutscher und gefährliche Marktbedingungen zu vermeiden. Hauptmerkmale 1. Automatisierte
FREE
