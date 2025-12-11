Jvh Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Trading Dashboard für MT4/MT5

📊 KOMPLETTE HANDELSINFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

Verwandeln Sie Ihr Handelserlebnis mit diesem fortschrittlichen, professionellen Informationspanel, das Ihnenalle wichtigen Metriken, die Sie benötigen, in einer übersichtlichen, organisierten Anzeigebietet. Nie mehr zwischen Fenstern wechseln oder wichtige Daten verpassen!

🚀 WARUM DIES EIN MUSS FÜR ERNSTHAFTE TRADER IST

Zeitsparend: Sie erhalten alle wichtigen Handelsinformationen sofort und ohne manuelle Berechnungen

Risikomindernd: Echtzeit-Überwachung verhindert kostspielige Fehler

Leistungssteigernd: Treffen Sie bessere Entscheidungen mit präzisen, organisierten Daten

Professionell: Sieht aus und funktioniert wie eine institutionelle Handelssoftware

✨ HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

📈 KOMPLETTE GEWINNVERFOLGUNG (NEU in v3.3!)

Sowohl offene als auch geschlossene Trades werden in alle Berechnungen einbezogen

Echte tägliche/wöchentliche/monatliche Gewinn- und Verlustrechnung - kein Rätselraten mehr über tatsächliche Gewinne

Automatisches Tracking von realisierten Gewinnen neben schwebenden Gewinnen

Perfekt für genaue Performance-Berichte und Steuerdokumentation

💰 ECHTZEIT-KONTOÜBERWACHUNG

Live Equity & Balance mit farbkodierten Änderungen

Margin Level Monitoring mit Gefahrenwarnungen

Anzeige der freien Marge und der genutzten Marge

Vergleich zwischen Kontoleverage und tatsächlich genutztem Leverage

🎯 WERKZEUGE ZUR HANDELSVERWALTUNG

Live Buy/Sell Trade Counts mit Farbindikatoren

Verfolgung der gesamten offenen Positionen

Spread-Überwachung mit Farbwarnungen (grün/tief, rot/hoch)

Next Candle Timer für perfektes Einstiegs-Timing

⚠️ RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Aktueller Drawdown-Prozentsatz mit Farbwarnungen

Tägliche Überwachung des maximalen Drawdowns

Wöchentliche Überwachung des maximalen Drawdowns

Automatische Verfolgung von Höchst-/Tiefstständen bei Aktien

📊 PERFORMANCE-ANALYSE

Täglicher, wöchentlicher, monatlicher Gewinn/Verlust mit Prozentsätzen

Jahr-zu-Jahr Gewinnverfolgung

Historischer Gesamtgewinn mit prozentualer Rendite

Berechnungen der Gewinnrate und des Gewinnfaktors

Größter Gewinn/Verlust und durchschnittliche Gewinn/Verlust-Statistik

🆕 VERSION 3.3 EXKLUSIVE UPDATES

✅ BEHOBEN: Vollständige Gewinngenauigkeit

Vorher: Zeigte nur Aktienveränderungen an (verpasste geschlossene Geschäfte)

Jetzt: 100% genaue Gewinnverfolgung , einschließlich ALLER geschlossenen Trades

Perfekt für Daytrader, Scalper und genaue Leistungsberichte

VERBESSERT: Professionelle Schnittstelle

Größere, besser lesbare Anzeige ( 140px Höhe)

Bessere Abstände für eine geringere Belastung der Augen

Vereinfachte, konzentrierte Informationen - nur das, was wichtig ist

Verbesserte Farbkodierung für sofortiges Verständnis

✅ ERWEITERT: Risikoschutz

Intelligente Einfärbung der Grenzwerte ( grün >500%, rot <100%)

Warnungen zur Nutzung des Hebels bei Annäherung an die Grenzen

Drawdown-Farbverläufe für eine schnelle Risikobewertung

🎯 WER BRAUCHT DIESES PANEL?

✅ FÜR DAYTRADER & SCALPER:

Sofortige Gewinn/Verlust-Transparenz einschließlich aller geschlossenen Trades

Spread-Überwachung für optimales Einstiegs-Timing

Echtzeit-Überwachung der Marge zur Vermeidung von Over-Trading

✅ FÜR SWING- UND POSITIONS-TRADER:

Genaue wöchentliche/monatliche Gewinnverfolgung

Drawdown-Überwachung bei längeren Haltedauern

Portfolio-weite Risikobewertung

✅ FÜR SIGNALANBIETER UND FONDSMANAGER:

Professioneller Auftritt für Kunden

Genaue Gewinnauswertung für Abonnenten

Vollständiger Prüfpfad aller Handelsaktivitäten

✅ FÜR ALLE ERNSTHAFTEN TRADER:

Hören Sie auf, über Ihre tatsächlichen Gewinne zu raten

Treffen Sie datengestützte Handelsentscheidungen

Professionelle Tools ohne das Preisschild von Institutionen

🔧 TECHNISCHE DATEN

✅ KOMPATIBILITÄT:

MT4 & MT5 Kompatibel ( MQL4 Code)

Alle Kontotypen: Standard , Mini, Micro, Cent

Alle Währungspaare & Instrumente

Alle Zeitrahmen ( M1 bis MN1)

✅ INTELLIGENTE FUNKTIONEN:

Automatische Kontotyp-Erkennung ( passt die Anzeige für Cent/Micro-Konten an)

Symbolspezifische Berechnungen ( korrekte Pip-Werte für JPY-Paare, Gold, Indizes, Krypto)

Automatische Tages/Wochen/Monats-Resets

Effizienter Code - minimale CPU-Belastung

✅ ANPASSUNG:

Sauberes, professionelles Design , das jedes Diagramm ergänzt

Nicht-aufdringliches Layout - bleibt im Hintergrund, bis es benötigt wird

Automatische Positionierung - immer sichtbar, nie im Weg

📋 WAS SIE IM PAKET ERHALTEN

✅ HAUPTANZEIGE:

JvhTradingInfo.mq4 - Das komplette Trading-Panel

✅ FUNKTIONSLISTE:

Abschnitt Kontoinformationen Saldo, Eigenkapital, freie Margin, Margin-Level, verwendete Margin Abschnitt Handelsmanagement Anzahl der gekauften/verkauften Geschäfte, Gesamtzahl der Geschäfte, Konto/genutzter Leverage Abschnitt Risikoüberwachung Aktueller Drawdown, Täglicher/Wöchentlicher Max DD, Spread, Candle Timer Abschnitt Gewinnverfolgung ( v3.3 Verbessert!) Tägliche P/L mit %, Wöchentliche P/L mit %, Monatliche P/L Bereich Performance-Analyse Gesamtgewinn mit %, Historische Trades, Gewinnrate, Gewinnfaktor

✅ INSTALLATION:

Einfach an einen beliebigen Chart anhängen Das Panel erscheint automatisch Keine Konfiguration erforderlich Funktioniert sofort

💰 RENTABILITÄT DER INVESTITION

✅ VERHINDERT KOSTSPIELIGE FEHLER:

Margin-Call-Warnungen können Ihr Konto retten

Drawdown-Warnungen verhindern emotionales Handeln

Spread-Überwachung vermeidet Fehleinstiege

✅ SPART ZEIT:

Keine manuellen Gewinnberechnungen

Kein Wechsel zwischen Fenstern

Alle Informationen an einem Ort

✅ VERBESSERT DIE LEISTUNG:

Bessere Entscheidungen mit organisierten Daten

Emotionale Kontrolle mit klaren Messwerten

Professioneller Ansatz = bessere Ergebnisse

✅ MACHT SICH SELBST BEZAHLT:

Ein vermiedener Fehler deckt die Kosten

Gesparte Zeit ist verdientes Geld

Besserer Handel = mehr Gewinn

📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

✅ REGELMÄSSIGE UPDATES:

Basierend auf Benutzer-Feedback

Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

✅ BENUTZERUNTERSTÜTZUNG:

Ausführliche Dokumentation enthalten

MQL5-Marktunterstützungssystem

Gemeinschaft von Benutzern für Tipps

🎯 ABSCHLIESSENDES URTEIL

"Wenn Sie es mit dem Handel ernst meinen, brauchen Sie seriöse Werkzeuge. Mit diesem Panel erhalten Sie Informationen in institutioneller Qualität zum Einzelhandelspreis."

✅ WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DIESE LÖSUNG ENTSCHEIDEN?

Vollständige Genauigkeit - Nur v3.3 erfasst ALLE Gewinne korrekt Professionelles Design - Übersichtlich, gut lesbar, traderorientiert Regelmäßige Updates - Aktive Entwicklung und Verbesserungen Bewährte Zuverlässigkeit - Wird von seriösen Tradern weltweit genutzt Umfassender Support - Erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie brauchen

PERFEKT FÜR:

Trader, die Wert auf Genauigkeit bei ihren Gewinnberichten legen

Trader, die professionelle Tools ohne Komplexität wünschen

Trader, die wissen , dass gute Informationen zu guten Entscheidungen führen

Händler, die einen Vorteil auf dem umkämpften Devisenmarktsuchen

⚠️ WARNUNG: Handeln ohne angemessene Informationen ist wie Autofahren mit verbundenen Augen.

Riskieren Sie Ihr Kapital nicht ohne das komplette Bild. Holen Sie sich noch heute dasJvh Trading Information Panel v3.3und handeln Sie mit Vertrauen, Klarheit und Professionalität!

📈 Smarter handeln. Besser verfolgen. Höhere Leistung.

Jvh Trading Information Panel v3.3 - Ihre komplette Trading Dashboard Lösung