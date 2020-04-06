AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
- Asesores Expertos
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto:
AlgoV6 ATR Trend Breakout EA
✅ Descripción del Mercado:
Visión general
AlgoV6 es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza la lógica de Stop Loss/Take Profit dinámica basada en ATR y estrategias de ruptura de pivote para capturar tendencias fuertes a través de cualquier símbolo o marco de tiempo. Identifica inteligentemente pivotes máximos y mínimos para determinar la tendencia del mercado, y espera la confirmación antes de ejecutar las operaciones - un enfoque fiable para las entradas de bajo ruido con control de riesgo incorporado.
Características principales
-
✅ Detección inteligente de tendencias mediante pivotes máximos y mínimos
-
✅ S L y TP dinámicos basados en ATR para un riesgo-recompensa adaptable
-
✅ Soporta cualquier símbolo y marco de tiempo
-
✅ S in Martingala, Sin Rejilla - Pura Lógica
-
✅ Modo de depuración incorporado para revisión de estrategias
-
Configuración sencilla - Plug & Play
⚙️ Entradas
-
ATR_Period - Suavizado para la volatilidad (por defecto: 50)
-
LotSize - Tamaño de lote fijo por orden
-
StopLossATRMultipler / TakeProfitATRMultipler - Ajusta dinámicamente SL/TP
-
DebugMode - Habilita registros detallados para pruebas y ajustes
-
TimeFrame - Personalizable para mayor flexibilidad
📈 Lógica de la estrategia
-
Espera al cierre de la barra (sólo nueva barra)
-
Detecta pivotes altos/bajos recientes como referencia de la estructura del mercado
-
Utiliza ATR para calcular SL/TP realistas
-
Ejecuta compra/venta sólo en rupturas confirmadas
-
Evita operaciones en condiciones laterales o inciertas
Configuración recomendada
-
Marco temporal: M1
-
Pares: XAUUSD, EURUSD, Cualquiera
-
Periodo ATR: 50
-
Multiplicadores SL/TP: 5.0 (por defecto)
-
VPS: Muy recomendable para un tiempo de ejecución de 24/5
Gestión del riesgo
-
Entrada de tamaño de lote fijo para mayor simplicidad
-
SL y TP basados en ATR: protección adaptable en mercados volátiles
-
Operaciones sólo una vez por cada nueva barra para evitar overtrading
💡 Nota
Este EA está diseñado para usuarios que desean una lógica limpia, entradas sólidas y un control de nivel profesional sin sistemas complejos de rejilla o promediación.