Nombre del producto:

AlgoV6 ATR Trend Breakout EA

✅ Descripción del Mercado:

Visión general

AlgoV6 es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza la lógica de Stop Loss/Take Profit dinámica basada en ATR y estrategias de ruptura de pivote para capturar tendencias fuertes a través de cualquier símbolo o marco de tiempo. Identifica inteligentemente pivotes máximos y mínimos para determinar la tendencia del mercado, y espera la confirmación antes de ejecutar las operaciones - un enfoque fiable para las entradas de bajo ruido con control de riesgo incorporado.

Características principales

✅ Detección inteligente de tendencias mediante pivotes máximos y mínimos

✅ S L y TP dinámicos basados en ATR para un riesgo-recompensa adaptable

✅ Soporta cualquier símbolo y marco de tiempo

✅ S in Martingala, Sin Rejilla - Pura Lógica

✅ Modo de depuración incorporado para revisión de estrategias

Configuración sencilla - Plug & Play

⚙️ Entradas

ATR_Period - Suavizado para la volatilidad (por defecto: 50)

LotSize - Tamaño de lote fijo por orden

StopLossATRMultipler / TakeProfitATRMultipler - Ajusta dinámicamente SL/TP

DebugMode - Habilita registros detallados para pruebas y ajustes

TimeFrame - Personalizable para mayor flexibilidad

📈 Lógica de la estrategia

Espera al cierre de la barra (sólo nueva barra) Detecta pivotes altos/bajos recientes como referencia de la estructura del mercado Utiliza ATR para calcular SL/TP realistas Ejecuta compra/venta sólo en rupturas confirmadas Evita operaciones en condiciones laterales o inciertas

Configuración recomendada

Marco temporal: M1

Pares: XAUUSD, EURUSD, Cualquiera

Periodo ATR: 50

Multiplicadores SL/TP: 5.0 (por defecto)

VPS: Muy recomendable para un tiempo de ejecución de 24/5

Gestión del riesgo

Entrada de tamaño de lote fijo para mayor simplicidad

SL y TP basados en ATR: protección adaptable en mercados volátiles

Operaciones sólo una vez por cada nueva barra para evitar overtrading

💡 Nota

Este EA está diseñado para usuarios que desean una lógica limpia, entradas sólidas y un control de nivel profesional sin sistemas complejos de rejilla o promediación.



