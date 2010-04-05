Gold Sniper MT4 EA
- エキスパート
- Zhengdong Gao
- バージョン: 3.0
- アクティベーション: 5
https：/ / www.mql5.com /な/ users / gzd811
運行はEURUSD M15
int Slippage＝100；/ /成約価格はSlippageを受け入れることができる
extern double止満ちる＝200；/ /最大まで勝ち
extern doubleストップロス＝10 ; / /最大ストップロス
extern doubleストップロスのモバイルぶり時＝0；/ /最大ストップロス
extern doubleストップロスのモバイル時＝20 ; / /最大ストップロス
extern double平価ストップロスのポイント＝2 ; / /最大ストップロス
extern int平倉更新ポイント＝20 ; / /間隔
extern doubleぶりで個室k线数＝1；/ /間隔
extern手double注文数= 0 . 1；/ /手数
extern double資金比例＝2 ; / /手数
extern double倉N＝10、
extern double止満ちるN＝500、
extern double総止黒字額＝10000、
extern double総金額＝- 1000000ストップロス、
extern double平倉合計利益金額＝10000、
extern double首単赤字額＝- 5、
extern double平倉合計利益金額2＝200、000、
extern double首単赤字額2＝- 100、
input double zig固定ポイント＝100；/ / zig固定ポイント
input doubleストップロス倍加係数＝1；/ /ストップロス倍加係数
input doubleストップロス利益値＝50；/ /ストップロスの利益の値
extern int MagicNumberbuy＝888、
extern int MagicNumbersell＝999、
double Lots [ 4 ]は、Grid [ 4 ]は、TSBB [ 4 ]は、TSBBSL [ 4 ]は、TSYD [ 4 ]は、TSYDSL [ 4 ]、SL [ 4 ]、TP [ 4 ]は、maxbal、
/ / ---- Moneyマネジメント
extern int tradeSymbolNum＝3；/ /取引のペン数
/ / ----アカウントからfunctions
input int InpDepth＝12 / Depth；
input int InpDeviation＝5；/ / Deviation
input int InpBackstep＝3；/ / Backstep
ユーザ定義パラメーター
extern bool開が多い＝1；/ /指標のパラメーター
extern bool開空＝1；/ /指標のパラメーター
externストリングス倍加＝1、1、1、1、1、2、2 . 2、2、3、5、5、5、5、5、5、5、5」、
externストリングス開始時間1＝「00：00」、
externストリングス終瞭時間1＝「02：59」、
extern doubleストップロスのモバイルぶり時１＝100；/ /最大ストップロス
externストリングス開始時間2＝「00：00」、
externストリングス終瞭時間2＝「04：59」、
extern doubleストップロスのモバイルぶり時２＝100；/ /最大ストップロス
externストリングス開始時間3＝「05：00」、
externストリングス終瞭時間3＝「06：59」、
externぶりdoubleストップロスのモバイルポイント3＝100；/ /最大ストップロス
externストリングス開始時間4＝「00：00」、
externストリングス終瞭時間4＝「12：59」、
extern doubleストップロスのモバイルぶり時4＝100；/ /最大ストップロス
externストリングス開始時間5＝「12：00」、
externストリングス終瞭時間5＝「23：59」、
extern doubleストップロスのモバイルぶり時5＝150；/ /最大ストップロス