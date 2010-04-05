Gold Sniper MT4 EA

2026新年1个月活动：原价300每月，现订阅价199美元
黄金狙击手智能交易系统（EA）

在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。
Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。



💡 产品核心理念

本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓
在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。

这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。



🎯 适合谁使用？
    •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者
    •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户
    •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户
    •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者



🚀 产品优势亮点

✅ 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓
不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化的标准执行。


✅ 让盈利有目标，让恢复有节奏
避免“刚回本就回吐”“刚盈利又扛单”的常见问题。

✅ 专注风险后的盈利管理
这是一个风控 + 盈利管理层的工具，而不是信号 EA。



🧠 设计理念说明

方向动态监控全自动开仓
它的存在意义在于：
    •    当账户经历回撤后
    •    在重新进入盈利区间时
    •    用清晰的百分比目标，自动执行纪律性的平仓决策

这是一种更接近专业资金管理思维的交易方式。



🛡️ 稳定 · 克制 · 纪律

在市场中长期存活的，从来不是最激进的系统，
而是最懂得在合适的时候“收手”的系统
