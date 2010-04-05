Gold Sniper MT4 EA

Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811

Correr no EURUSD M15

Int derrapagem = 100; / / preço aceitável EM derrapagem

Extern: máximo lucro = 200; / / para Vencer

Extern double stop = 10; / / max stops

Mover o Ponto extern DUPLO isolamento máximo = 0; / / stop

Extern: stop loss móvel maior = 20; / / stop

Extern a double loss = 2; / / max stops

Extern int Fechar Pontos de intervalo de atualização =; / /

Um número único intervalo extern k =; / / intervalo de

O número extern double single =; / / número

Extern: número de percentagem de fundos =; / /

Extern: n = posição;

Extern: n = 500 excedente;

Um montante total de lucro =10000 extern;

O montante total =-1000000 extern double stop;

O montante total de lucros =10000 extern: Fechar;

O primeiro single =-5 extern DUPLO o montante Da perda;

O montante total de 2 posições extern: lucro =200000;

Extern: perda de 2 =-100 primeiro single;

Um Ponto FIXO de Entrada zig //zig = 100 Pontos fixos;

Mais um stop de Entrada = 1; / / parar Mais.

Input double stop lucro lucro valor valor = 50; / / stop

MagicNumberbuy=888 extern int;

MagicNumbersell=999 extern int;

Double Lots[4], Grid[4], TSBB[4], TSBBSL[4], TSYD[4], TSYDSL[4], SL[4], TP[4], maxbal;

//---- money management

TradeSymbolNum extern int =; / / número de transações

//---- account functions

Profundidade de Entrada int InpDepth=12;)

Entrada int InpDeviation=5; / / desvio

InpBackstep=3 Backstep int / Entrada;

//---- parâmetros definidos pelo utilizador

Extern bool open = 1; / / parâmetros

Extern bool open - air = 1; / / parâmetros

"OS 1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,5,5,5,5,5,5,5,5 extern string =";

Extern a string "1 = 00: 00";

Extern a string final 1 = "02:59";

DUPLO isolamento extern mover 1 = 100; / / max stops

Extern a string "2 = 03: 00";

Extern a string final; 2 = "59"

DUPLO isolamento extern mover 2 = 100; / / max stops

3 string = "extern começou às 5h".

Extern a string final 3 = "06:59";

DUPLO isolamento extern mover 3 = 100; / / max stops

Extern a 4 string = "7";

4 string = "extern" tempo final ";

Ordem stop móvel DUPLO isolamento extern 4 = 100; / / max stops

Extern a 5 string = "12";

O tempo final De 5 string = "extern: 59";

Extern: mover cadA Ponto máximo 5 = 150; / / stop