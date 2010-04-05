Gold Sniper MT4 EA
- Experts
- Zhengdong Gao
- Versão: 3.0
- Ativações: 5
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811
Correr no EURUSD M15
Int derrapagem = 100; / / preço aceitável EM derrapagem
Extern: máximo lucro = 200; / / para Vencer
Extern double stop = 10; / / max stops
Mover o Ponto extern DUPLO isolamento máximo = 0; / / stop
Extern: stop loss móvel maior = 20; / / stop
Extern a double loss = 2; / / max stops
Extern int Fechar Pontos de intervalo de atualização =; / /
Um número único intervalo extern k =; / / intervalo de
O número extern double single =; / / número
Extern: número de percentagem de fundos =; / /
Extern: n = posição;
Extern: n = 500 excedente;
Um montante total de lucro =10000 extern;
O montante total =-1000000 extern double stop;
O montante total de lucros =10000 extern: Fechar;
O primeiro single =-5 extern DUPLO o montante Da perda;
O montante total de 2 posições extern: lucro =200000;
Extern: perda de 2 =-100 primeiro single;
Um Ponto FIXO de Entrada zig //zig = 100 Pontos fixos;
Mais um stop de Entrada = 1; / / parar Mais.
Input double stop lucro lucro valor valor = 50; / / stop
MagicNumberbuy=888 extern int;
MagicNumbersell=999 extern int;
Double Lots[4], Grid[4], TSBB[4], TSBBSL[4], TSYD[4], TSYDSL[4], SL[4], TP[4], maxbal;
//---- money management
TradeSymbolNum extern int =; / / número de transações
//---- account functions
Profundidade de Entrada int InpDepth=12;)
Entrada int InpDeviation=5; / / desvio
InpBackstep=3 Backstep int / Entrada;
//---- parâmetros definidos pelo utilizador
Extern bool open = 1; / / parâmetros
Extern bool open - air = 1; / / parâmetros
"OS 1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,5,5,5,5,5,5,5,5 extern string =";
Extern a string "1 = 00: 00";
Extern a string final 1 = "02:59";
DUPLO isolamento extern mover 1 = 100; / / max stops
Extern a string "2 = 03: 00";
Extern a string final; 2 = "59"
DUPLO isolamento extern mover 2 = 100; / / max stops
3 string = "extern começou às 5h".
Extern a string final 3 = "06:59";
DUPLO isolamento extern mover 3 = 100; / / max stops
Extern a 4 string = "7";
4 string = "extern" tempo final ";
Ordem stop móvel DUPLO isolamento extern 4 = 100; / / max stops
Extern a 5 string = "12";
O tempo final De 5 string = "extern: 59";
Extern: mover cadA Ponto máximo 5 = 150; / / stop