BitcoinRobotMT5


Reiseführer


Warum Bitcoin-Handel

1. elite Precision Precision - Handel neu definieren

  • Hochmoderne Algorithmen, die auf punktgenaue Ausführung getrimmt sind.
  • Intelligente Setups, um Risiken zu steuern und Chancen zu ergreifen.
2. Adaptive Marktstrategien mit Echtzeit-Kursbewegungen


Märkte verändern sich - aber Bitcoin Robot ist so gebaut, dass er sich sofort anpasst:

  • Handel in trendigen, volatilen oder schwankenden Bedingungen.

  • Erfasst Ausbrüche, Umkehrungen und Preissprünge, bevor sie passieren.

  • Dynamische Strategieanpassungen gewährleisten kontinuierliche Rentabilität in allen Marktumgebungen.

3. Auto-Lot-Anpassung für exponentielles Wachstum

  • Die Losgrößen werden dynamisch auf der Grundlage Ihres Kontostands und der Marktbedingungen angepasst.

  • Nutzt günstige Trends und reduziert das Risiko in unsicheren Zeiten.

4. Präzision bei Einzelgeschäften

Kein riskantes Over-Trading - dieser EA konzentriert sich auf jeweils einen Handel:

  • Reduziert Drawdowns erheblich.

  • Sorgt dafür, dass jeder Handel sorgfältig optimiert wird

5. Explosive Gewinne mit Auto-Compounding

  • Beginnen Sie mit nur $100.

  • Der EA verdoppelt mit jedem erfolgreichen Handel

Echtzeit-Marktüberwachung im Hintergrund

Der EA scannt kontinuierlich die Märkte im Hintergrund, um:

  • Hochwahrscheinliche Chancen zu identifizieren, bevor der Markt reagiert.

  • Ein- und Ausstiege in den Handel mit Laserpräzision zu optimieren.

  • Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Gewinne zu maximieren.

Keine riskanten Strategien - Kapitalschutz geht vor

  • Fortschrittliche Algorithmen

  • Eingebaute Schutzmechanismen verhindern den Handel in Zeiten geringer Liquidität oder während der Ferien.

Dynamisches Risikomanagement mit Trailing Stops

  • Sichert Gewinne während günstiger Trends.

  • Schützt Ihr Konto vor plötzlichen Umschwüngen und sorgt für stetiges Wachstum.

24/7 vollautomatisierter Handel

  • Läuft nahtlos rund um die Uhr, verwaltet den Handel und optimiert die Performance ohne manuelle Eingaben.

  • So verpassen Sie nie eine profitable Gelegenheit, selbst wenn Sie schlafen.



Empfohlene Produkte
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Experten
Nexus Bitcoin Scalper Live Signal (2.5% Saldorisiko) Nexus Community Public Chat beitreten Nexus Bitcoin Scalper ist ein kurzfristiger Scalping EA, der mit Bitcoin und Ethereum handelt. Der EA verfügt über 7 interne Handelsstrategien für verschiedene Marktumgebungen. Jede Strategie basiert auf einem anderen zugrundeliegenden Marktmomentum und Umkehralgorithmus und kombiniert mit mehreren Marktindikatoren wie MACD, RSI, ADX und TDI. Er ist für stabile Operationen und Risikokontrolle im langfris
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Experten
TradeForge Pass Prop Firm – Ihr KI‑gestütztes EA zur Prop Firm‑Challenge TradeForge Pass Prop Firm ist ein hochentwickelter MT5 Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, Prop Firm Herausforderungen erfolgreich zu bestehen und kapitalsierte Konten intelligent und sicher zu verwalten – mithilfe von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichem Risikomanagement. Eingebauter KI-Handelsmotor Algorithmen trainiert mit historischen Prop Firm Daten und Echtzeit‑Marktdaten zur: Analyse von Preisbew
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experten
PROFESSIONELLES ALGORITHMISCHES HANDELSSYSTEM ÜBERBLICK CRT ADVANCED ist ein hochpräzises automatisches Handelssystem, das auf der Analyse japanischer Candlestick-Formationen basiert. Es wurde speziell für Devisen-, Index- und Rohstoffmärkte entwickelt und implementiert eine systematische Methodik, die reine Preisaktion mit fortschrittlichem Risikomanagement kombiniert. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, ich werde Ihnen kostenlose Sets und Unterstützung schicken. Ich danke Ihnen.
Green Tomatoes
Chimola Tim Namathe
Experten
Green Tomatoes EA - Kunden-Dokumentation Überblick Green Tomatoes ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der zur Automatisierung Ihrer Handelsstrategie entwickelt wurde. Er führt Trades auf der Grundlage präziser mathematischer Berechnungen aus und zielt darauf ab, Marktbewegungen effizient zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen Ansatz suchen und eine automatisierte Handelsausführung dem manuellen Eingriff vorziehen. Haftungsausschluss
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experten
Guardian Trader ist ein fortschrittlicher, trendfolgender Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die frühesten Korrekturmöglichkeiten in trendmärkten zu erkennen. Aufgebaut um ein professionelles Money-Management-System, liefert er nachhaltiges Wachstum, konsistente Ergebnisse und robusten Schutz Ihres Trading-Kapitals. Präzise Trend-Einstiege Guardian Trader identifiziert Markttrends und führt Trades nur an den optimalsten Pullback-Punkten aus – für maximale Genauigkeit und minimierte unnötig
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Dragon wing
Shinichi Ikeda
Experten
EA-Übersicht EA mit MACD und Stochastik EA basierend auf MACD und Stochastik mit Einstellungen und Funktionen wie Tradin Stop und Take Profit Level. Eigenschaften. Das System ist mit einer Funktion ausgestattet, die eine Zeitsteuerung von Trades mit Serverzeit für neue Einträge ermöglicht. Die Gewinn- und Verlust-Schnittbreiten können beliebig eingestellt werden. Der EA kann für Krypto-Assets (virtuelle Währungen), FX, CFDs, Aktien, etc. verwendet werden, unabhängig vom Broker, wenn MT5. Hinwe
Trail Stops PRO
Timo Kosiol
Experten
Trailing Stops Pro ist ein hochentwickeltes Trailing-Stop-Programm. Es verfügt über 12 verschiedene Trailing Stops und hilft Ihnen, Ihre Trades und Stops einfach zu verwalten. Sie können einen Trail-Start festlegen, d.h. der Trailing-Stop wird gestartet, nachdem Ihre Positionen die ausgewählten Gewinnpunkte erreicht haben. Zusätzlich können Sie eine Trail-Distanz festlegen sowie den Trailing-Stop für jede Position separat aktivieren und deaktivieren. Das Programm verfügt über ein sehr einfach zu
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experten
*Selbstvorstellung Hallo Leute, mein Name ist Hiroaki Mitstuda. Ich bin einhundert Millionen Händler und Ingenieur der Klasse "Finace Wizard". Ich wurde auch als Investor interviewt. Ich wurde auch als Investor interviewt. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Vorteile des Advisors:. Expert Advisor Trades während des Testens entsprechen vollständig den Trades im realen Handel, was sehr wichtig ist. Verwendet keine parasitären Strategien. Geeignet für PROP FIRMS ( Funktioniert autom
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
Experten
QuantumScalp ist ein automatischer Trading Advisor der nächsten Generation, der Ihre Handelseffizienz und -rentabilität steigern soll in der dynamischen Welt der Finanzmärkte. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen, QuantumScalp automatisiert die Scalping-Strategie und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit unvergleichlicher Präzision und Geschwindigkeit auszunutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigend
EuroStrike X
Jayanta Pal
Experten
Empfohlene Handelspaare Optimiert für: EUR/USD (Hauptentwicklungspaar) GBP/USD (Hauptentwicklungspaar) USD/JPY Gold (XAU/USD) Wichtige Devisenpaare Kompatibel mit: Alle Devisenpaare Rohstoffe Indizes (mit Spread-Anpassung) Kryptowährungen (mit Volatilitätsanpassung) Hauptmerkmale & Wettbewerbsvorteile Fortgeschrittene Handelsstrategie Bollinger Bands Integration : Dual-Mode-Strategie (Touch & Breakout) für präzisen Markteinstieg Intelligentes Gittersystem : Adaptiver Grid-Handel mit fest
Bitcoin Et Futurum MT5
Mose' Panizza
Experten
BITCOIN ET FUTURUM MT5 - Die Zukunft des Krypto-Scalpings beginnt jetzt BITCOIN ET FUTURUM MT5 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für Bitcoin (BTC) und die wichtigsten Krypto-CFDs, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und eine stabile Ausführung unter hochvolatilen Marktbedingungen wünschen. Dieser für die MetaTrader 5-Umgebung optimierte EA kombiniert eine volatilitätssensitive Preisaktionslogik , eine Ausbruchsbestätigung und ein adaptives Hande
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experten
Automatisierter Forex-Handel mit Fokus auf Risikomanagement Dies ist eine von KI generierte Übersetzung für Ihre Sprache. Bitte beachten Sie, dass einige Fehler enthalten sein können. (Aktualisierte Set-Dateien/Einstellungen in der DFX MQL5-Community, Link unten) Entfesseln Sie die Kraft von EMA-Crossover mit einem disziplinierten Ansatz für Rentabilität EMA Pro von DFX ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien
Apex Sentinel Prop Firm EA
Natoya N Barnes
Experten
Warum Apex Sentinel Prop Firm EA sich abhebt Prop-Firm First Architektur Von Grund auf so konzipiert, dass der tägliche Drawdown, der maximale Verlust und die Handelslimits, die von den führenden Prop-Firmen üblicherweise durchgesetzt werden, eingehalten werden. Intelligente Konsolidierungs-Breakout-Logik Der EA wartet geduldig darauf, dass sich der Markt verdichtet, und geht dann nur bei bestätigten Richtungsausbrüchen in den Handel ein - er vermeidet Chop, Fake-Bewegungen und Rachegeschäft
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
GOLDExter
Youcef Seghir
Experten
track record of myfxbook : Machen Sie den Backtest auf einem Raw-Spread-Konto, und Sie werden beeindruckende Ergebnisse sehen. Überblick über den Expert Advisor (EA): Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold gegen US-Dollar) optimiert. Die besten Ergebnisse erzielt er auf dem H1-Zeitrahmen , mit H4 als starker sekundärer Option. Die Leistung wurde fein abgestimmt, um sich an die besondere Volatilität und Struktur des Goldmarktes anzupassen. Wir verkaufen dir kei
Karla One
Karla Fekeza
3 (10)
Experten
Kurz gesagt ist Karla One ein Produkt, das organisch aus mehreren Jahren des manuellen Handels entstanden ist. Mein Ziel war es, ein System ohne die Notwendigkeit regelmäßiger Updates zu entwickeln. Having said that, diese Expert Advisors wurde speziell für MQL5 Kunden gebaut, so denken Sie bitte daran, dass ich immer offen für Vorschläge. Karla One verwendet maschinelles Lernen, um die richtigen Einstiegspunkte zu finden, aber gleichzeitig gibt es 7 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor e
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Experten
Einführungsangebot: Einführungspreis für begrenzte Zeit verfügbar. Frühe Käufer erhalten vollen Zugriff mit einem speziellen Launch-Rabatt, bevor der reguläre Preis gilt. Institutional Session Sweep Strategie Keine übertriebenen Versprechen, keine unrealistischen Optimierungen, keine Illusionen. Nur eine bewährte Strategie, die auf echter Marktlogik basiert. SessionSweep ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Umkehrbewegungen nach Liquiditäts-Sweeps in wichtigen Handels
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Experten
Wir stellen vor: Sniper Scalper Venom: Das ultimative Handels-Kraftpaket Erschließen Sie sich mit Sniper Scalper Venom, dem bahnbrechenden Mitglied der Venom-Familie von Expert Advisors, noch nie dagewesene Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Trading-Bot wurde speziell entwickelt, um die Märkte zu dominieren und bringt Ihnen: Unvergleichliche Leistung : Handeln Sie FX- und SFX-Paare, mit besonderem Fokus auf synthetische Indizes von Weltrade Broker. Meisterhafter Goldhandel : Erzielen Si
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Bushido Scalper Übersicht Der Bushido Scalper ist ein fortschrittlicher Handelsroboter (EA), der speziell für die Währungspaare USD/JPY und EUR/USD entwickelt wurde. Mit einer robusten Scalping-Strategie erfasst er schnelle, kleine Preisbewegungen und führt Trades zügig aus, um die Rentabilität in hochliquiden Märkten zu maximieren. Wesentliche Merkmale Scalping-Strate
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
Redistribution Energy
Vitalii Zakharuk
Experten
Das System Redistribution Energy für den automatischen Devisenhandel zeichnet sich durch eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit der Transaktionen (Hochfrequenzhandel) aus und verwendet komplexe Algorithmen. Das Expertensystem geht die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung durch. Hochfrequenzhandel oder HFT (aus dem Englischen High Frequency Trading) ist eine algorithmische Methode des Handels auf den Finanzmärkten, bei der die Ausführung einer großen Anzahl von T
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experten
Diese Bruchstrategie führt zu Markteintrittssignalen, wenn der Preis innerhalb eines bestimmten Preisrahmens eine Grenze überschreitet. Um diese Strategie zu entwickeln, haben wir historische Daten mit einer Qualität von 99,9 % aus den letzten 15 Jahren verwendet. Die wichtigsten Indikatoren wurden ausgewählt und die falschen Indikatoren eliminiert. Der Sachverständige führt eine technische Analyse durch und zieht nur die Fälle zurück, die die besten Ergebnisse liefern. Er verwendet ein System z
StopHunt Killer
Arunkumar Kamalakannan
Experten
Märkte : "EURUSD " und "USDJPY" 15M Chart. Brokerauswahl : ECN-Broker mit niedrigen Spreads. Intro: Der StopHunt Killer EA basiert auf dem Preis-Ungleichgewicht um die wichtigsten Liquiditätspunkte. Große Banken nutzen diese Punkte als Liquiditätsmechanismen, bevor sie die Märkte in ihre Richtung lenken. EA identifiziert Punkte der großen Liquidität und setzt Aufträge, um die Bank Stop Hunts zu nutzen. EA arbeitet mit "EURUSD " und "USDJPY " , da es sich um stark gehandelte Paare handelt und h
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Experten
SETZEN DATEI Handbuch Guidebook Warum Bitcoin-Handel 1. elite Precision Precision - Handel neu definieren Hochmoderne Algorithmen, die auf punktgenaue Ausführung getrimmt sind. Intelligente Setups, um Risiken zu steuern und Chancen zu ergreifen. 2. Adaptive Marktstrategien mit Echtzeit-Kursbewegungen Märkte verändern sich - aber Bitcoin Robot ist so gebaut, dass er sich sofort anpasst: Handel bei Trends, Volatilität oder Schwankungen. Erfasst Ausbrüche, Umkehrungen und Preissprünge, bevor si
AbuTrader
Murodillo Eshkuvvatov
Experten
Nur 10 Exemplare ab 800 $ Tolle Zeit des Tages ---Kurz gesagt, wir haben einen zu 100 % automatisierten Forex-Roboter namens AbuTrader erstellt (keine menschliche Bestätigung erforderlich) Es kann Geld verdienen, während Sie schlafen oder ein Leben führen PROP FIRM spezielle Set-DATEI zum Bestehen von Tests oder zum Verwalten echter bestandener Konten mit allen Limits komfortabel * Funktioniert mit allen Major- und Minor-Paaren * Zeitrahmen – automatische Auswahl mit PAIRs-Verhalten (
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experten
2025 year ending PROMO (valid till 01.01.2026year) Start-Promo: Erhalten Sie 70000 Dateien + 5000 Videokurse kostenlos -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Hallo, Ich bin Murodillo Eshquvvatov , Ein EA (Expert Advisor) völlig anders als alle anderen EAs auf dem Markt. Sie mögen vielleicht den Handel mit Metallen oder Indizes. Aber ich mag den Handel mit den meisten aktiven Paaren, Flexibilität für jeden Broker Ich mag PROFIT. Ich konzentriere mich auf alle Währungspaare, die mir langfristi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension