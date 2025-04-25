Candle Smoother Indicator
Der Candle Smoother ist ein Indikator für den MetaTrader 5, der Ihnen hilft, die Kursbewegungen ruhiger und klarer zu sehen. Er entfernt unnötiges "Marktrauschen" und zeigt den echten Trend besser an.
Was macht der "Candle Smoother Indikator"?
Er glättet die klassischen Candlestick-Daten (Open, High, Low, Close).
Dadurch werden chaotische, hektische Kerzen gefiltert.
Zusätzlich wird eine EMA-Linie (exponentieller gleitender Durchschnitt) berechnet, basierend auf den geglätteten Kursen.
So erkennen Sie besser, wohin sich der Markt wirklich bewegt.
Kurz gesagt: Weniger Lärm, klarere Trends!
Wie liest man den Indikator?
Im separaten Fenster unter dem Hauptchart sehen Sie:
Geglättete Candlestick-Darstellung
- ➔ Diese zeigt einen ruhigeren Verlauf der Preisbewegung.
Türkisfarbene Linie (EMA)
- ➔ Diese Linie folgt den geglätteten Kerzen.
- ➔ Wenn die Linie steigt, ist der Markt meist im Aufwärtstrend.
- ➔ Wenn sie fällt, eher im Abwärtstrend.
Key Features
- Geglättete Candles: Reduzieren kleine, bedeutungslose Preisschwankungen.
- Integrierte EMA-Linie: Zeigt die allgemeine Richtung des geglätteten Kurses an.
- Anti-Rauschen: Macht Charts viel übersichtlicher.
- Anpassbare Einstellungen: Sie können die Feinfühligkeit nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Inputs erklärt
- ATR Length (Standard: 50)
➔ Steuert, wie stark die Glättung sein soll.
➔ Größere Zahl = mehr Glättung = ruhigeres Bild.
- EMA Period (Standard: 14)
➔ Bestimmt, wie schnell die EMA-Linie auf Kursänderungen reagiert.
➔ Kleinere Zahl = empfindlicher (schnellere Reaktion).
➔ Größere Zahl = glatter (langsamer, dafür zuverlässiger).
Der Candle Smoother ist perfekt, wenn Sie klare Trends erkennen möchten, ohne von wilden Preisschwankungen verwirrt zu werden. Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene, die auf ruhige, systematische Entscheidungen setzen wollen.
Dies ist keine Finanzberatung! Dies ist ein Echtzeit-Indikator und überarbeitet sich nicht.