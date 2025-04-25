Candle Smoother Indicator

Der Candle Smoother ist ein Indikator für den MetaTrader 5, der Ihnen hilft, die Kursbewegungen ruhiger und klarer zu sehen. Er entfernt unnötiges "Marktrauschen" und zeigt den echten Trend besser an.

So erkennen Sie besser , wohin sich der Markt wirklich bewegt.

Zusätzlich wird eine EMA-Linie (exponentieller gleitender Durchschnitt) berechnet, basierend auf den geglätteten Kursen.

Im separaten Fenster unter dem Hauptchart sehen Sie:

Der Candle Smoother ist perfekt, wenn Sie klare Trends erkennen möchten, ohne von wilden Preisschwankungen verwirrt zu werden. Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene, die auf ruhige, systematische Entscheidungen setzen wollen.





Dies ist keine Finanzberatung! Dies ist ein Echtzeit-Indikator und überarbeitet sich nicht.

