Trade Journal Plus MT4

Registro automático de sesiones de negociación y visualización de PnL en tiemporeal Descripción general

Trade Journal Plus es un indicador de MetaTrader 4 diseñado para documentar automáticamente sus sesiones de negociación y mostrar estadísticas de rendimiento en tiempo real en el gráfico. Ayuda a los operadores a analizar y revisar las sesiones de manera eficiente, sin necesidad de registro manual.

Características principales

  • Registro automático de sesiones
    Registra automáticamente las entradas y salidas de operaciones, la duración de las operaciones y las estadísticas de la sesión a medida que usted opera.

  • Visualización de PnL en tiempo real
    Muestra el PnL porcentual de la sesión actual directamente en el gráfico.

  • Generación de informes CSV
    Al final de cada sesión (cuando se cierran todas las operaciones), la herramienta crea un informe detallado de la sesión en formato CSV.

  • Métricas de rendimiento
    Realiza un seguimiento de las métricas esenciales, entre las que se incluyen:

    • Número de operaciones

    • Duración total de la sesión

    • PnL neto (%)

    • Reducción máxima

    • Tiempo de negociación frente a tiempo de inactividad

  • Ligero y eficiente
    Limpia automáticamente las variables globales temporales al finalizar la sesión o al eliminar el indicador para mantener el rendimiento de la plataforma.

Cómo utilizarlo

  1. Coloque el indicador Trade Journal Plus en cualquier gráfico.

  2. La sesión comenzará a registrarse automáticamente en cuanto se abra la primera operación.

  3. El PnL de la sesión en tiempo real aparece en el gráfico.

  4. Una vez cerradas todas las posiciones, se generará un archivo CSV con las estadísticas completas de la sesión.

Acceso a los informes

Para ver los informes de la sesión

  • Abra MetaTrader 4.

  • Haga clic en Archivo > Abrir carpeta de datos.

  • Navegue a: MQL5 > Archivos

Esta carpeta contendrá todos los informes CSV generados.
Nota: Asegúrese de que el archivo de informe está cerrado en otros programas antes de finalizar una nueva sesión para evitar errores de escritura del archivo.

Compatibilidad y notas técnicas

  • Funciona en cualquier gráfico o símbolo dentro de MetaTrader 4.

  • No utiliza DLLs, APIs externas o peticiones web.

  • Todas las operaciones y manejo de archivos se realizan localmente.

  • Los datos se almacenan de forma segura dentro del entorno MT4.

Idoneidad

Trade Journal Plus es ideal para los traders que desean:

  • Mantener registros de sesión consistentes y automatizados

  • Supervisar las métricas de rendimiento sin hojas de cálculo externas

  • Mejorar la disciplina comercial y revisar el comportamiento comercial a lo largo del tiempo



