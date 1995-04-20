Trade Journal Plus MT4
- Indicadores
- DigitalPrime
- Versión: 1.1
- Actualizado: 29 mayo 2025
- Activaciones: 5
Registro automático de sesiones de negociación y visualización de PnL en tiemporeal Descripción general
Trade Journal Plus es un indicador de MetaTrader 4 diseñado para documentar automáticamente sus sesiones de negociación y mostrar estadísticas de rendimiento en tiempo real en el gráfico. Ayuda a los operadores a analizar y revisar las sesiones de manera eficiente, sin necesidad de registro manual.
Características principales
-
Registro automático de sesiones
Registra automáticamente las entradas y salidas de operaciones, la duración de las operaciones y las estadísticas de la sesión a medida que usted opera.
-
Visualización de PnL en tiempo real
Muestra el PnL porcentual de la sesión actual directamente en el gráfico.
-
Generación de informes CSV
Al final de cada sesión (cuando se cierran todas las operaciones), la herramienta crea un informe detallado de la sesión en formato CSV.
-
Métricas de rendimiento
Realiza un seguimiento de las métricas esenciales, entre las que se incluyen:
-
Número de operaciones
-
Duración total de la sesión
-
PnL neto (%)
-
Reducción máxima
-
Tiempo de negociación frente a tiempo de inactividad
-
-
Ligero y eficiente
Limpia automáticamente las variables globales temporales al finalizar la sesión o al eliminar el indicador para mantener el rendimiento de la plataforma.
Cómo utilizarlo
-
Coloque el indicador Trade Journal Plus en cualquier gráfico.
-
La sesión comenzará a registrarse automáticamente en cuanto se abra la primera operación.
-
El PnL de la sesión en tiempo real aparece en el gráfico.
-
Una vez cerradas todas las posiciones, se generará un archivo CSV con las estadísticas completas de la sesión.
Acceso a los informes
Para ver los informes de la sesión
-
Abra MetaTrader 4.
-
Haga clic en Archivo > Abrir carpeta de datos.
-
Navegue a: MQL5 > Archivos
Esta carpeta contendrá todos los informes CSV generados.
Nota: Asegúrese de que el archivo de informe está cerrado en otros programas antes de finalizar una nueva sesión para evitar errores de escritura del archivo.
Compatibilidad y notas técnicas
-
Funciona en cualquier gráfico o símbolo dentro de MetaTrader 4.
-
No utiliza DLLs, APIs externas o peticiones web.
-
Todas las operaciones y manejo de archivos se realizan localmente.
-
Los datos se almacenan de forma segura dentro del entorno MT4.
Idoneidad
Trade Journal Plus es ideal para los traders que desean:
-
Mantener registros de sesión consistentes y automatizados
-
Supervisar las métricas de rendimiento sin hojas de cálculo externas
-
Mejorar la disciplina comercial y revisar el comportamiento comercial a lo largo del tiempo