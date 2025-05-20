Trade Journal Plus MT5
- インディケータ
- DigitalPrime
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 29 5月 2025
- アクティベーション: 10
TradeJournal Plus：自動セッションレポート ＆ 内蔵PnLインジケーター
本格トレーダーのための究極の自動トレーディング日誌。
すべてのセッションを自動記録、ワンクリックで詳細レポートをエクスポート、さらにリアルタイムで利益状況を常に確認可能。
取引記録を次のレベルへ — 分析・見直し・改善をすべてこのツールで。
期間限定価格：$30！
主な利点：
-
自動トレードジャーナル：手動スプレッドシートは不要。エントリーから決済まで、すべてを自動で記録。
-
セッションレポート自動生成：トレード終了後、構造化されたCSVレポートを即時作成。戦略の見直しに最適。
-
リアルタイムPnLインジケーター：現在のセッション利益率（%）をチャート上で常時表示。
-
包括的な分析機能：セッション時間、取引回数、損益、ドローダウンなどの指標を自動追跡。
-
簡単セットアップ：MT5チャートに適用するだけ。軽量設計でパフォーマンスへの影響も最小限。
-
高度な見直しツール：アクティブトレーダーや記録を本格的に行いたい方に最適。
使い方：
-
任意のMT5チャートにインジケーターを追加。
-
ポジションを開くとログ記録が自動で開始。
-
全ポジションを決済するとセッション終了＆CSVレポート生成。
-
チャートの隅にリアルタイムPnL表示。
対象ユーザー：
アクティブトレーダー、アルゴ投資家、プロ志向のトレード記録を求めるすべての人へ。