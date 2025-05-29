Trade Journal Plus MT5

TradeJournal Plus : Rapports automatiques & Indicateur PnL intégré

Le journal de trading automatisé ultime pour les traders sérieux.

Consignez chaque session sans effort, exportez des rapports détaillés en un clic, et surveillez vos gains/pertes en temps réel grâce à l’indicateur PnL intégré.

Optimisez, analysez, améliorez — passez au niveau supérieur.

Prix de lancement limité : 30 $ !

Avantages clés :

Journal de trading automatisé : Fini les feuilles Excel manuelles. Chaque détail de vos trades est enregistré automatiquement.

Rapports de session automatiques : Recevez des rapports CSV structurés à chaque session pour évaluer et optimiser votre stratégie.

Indicateur PnL en temps réel : Affichage direct du PnL% sur le graphique.

Analyse complète : Suivi automatique du temps de session, du nombre de trades, des gains/pertes, du drawdown, etc.

Installation facile : Ajoutez à n’importe quel graphique MT5. Aucun réglage requis. Impact minimal.

Outil de revue ultime : Parfait pour les traders actifs et ceux souhaitant approfondir leur suivi de performance.

Fonctionnement :

Ajoutez l’indicateur à un graphique MT5. Le journal démarre avec la première position ouverte. Fermez toutes les positions pour terminer la session et générer un rapport CSV. Le PnL en temps réel s’affiche en coin du graphique.

Pour qui ?

Traders actifs, investisseurs algorithmiques, ou toute personne sérieuse sur le suivi professionnel des performances.



