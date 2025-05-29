Trade Journal Plus MT5
- Indicateurs
- DigitalPrime
- Version: 1.1
- Mise à jour: 29 mai 2025
- Activations: 10
TradeJournal Plus : Rapports automatiques & Indicateur PnL intégré
Le journal de trading automatisé ultime pour les traders sérieux.
Consignez chaque session sans effort, exportez des rapports détaillés en un clic, et surveillez vos gains/pertes en temps réel grâce à l’indicateur PnL intégré.
Optimisez, analysez, améliorez — passez au niveau supérieur.
Prix de lancement limité : 30 $ !
Avantages clés :
-
Journal de trading automatisé : Fini les feuilles Excel manuelles. Chaque détail de vos trades est enregistré automatiquement.
-
Rapports de session automatiques : Recevez des rapports CSV structurés à chaque session pour évaluer et optimiser votre stratégie.
-
Indicateur PnL en temps réel : Affichage direct du PnL% sur le graphique.
-
Analyse complète : Suivi automatique du temps de session, du nombre de trades, des gains/pertes, du drawdown, etc.
-
Installation facile : Ajoutez à n’importe quel graphique MT5. Aucun réglage requis. Impact minimal.
-
Outil de revue ultime : Parfait pour les traders actifs et ceux souhaitant approfondir leur suivi de performance.
Fonctionnement :
-
Ajoutez l’indicateur à un graphique MT5.
-
Le journal démarre avec la première position ouverte.
-
Fermez toutes les positions pour terminer la session et générer un rapport CSV.
-
Le PnL en temps réel s’affiche en coin du graphique.
Pour qui ?
Traders actifs, investisseurs algorithmiques, ou toute personne sérieuse sur le suivi professionnel des performances.