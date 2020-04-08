Trade Journal Plus MT5

TradeJournal Plus: Автоотчёты по сессиям и встроенный PnL-индикатор

Идеальный автоматизированный журнал сделок для профессиональных трейдеров.
Автоматически фиксируйте каждую торговую сессию, экспортируйте подробные отчёты в один клик и всегда отслеживайте прибыль/убыток в реальном времени.
Анализируйте, оптимизируйте, улучшайте — всё в одном инструменте.

Ограниченная цена запуска: $30!

Основные преимущества:

  • Автоматический журнал сделок: Больше не нужно вручную вести таблицы. Все сделки записываются автоматически.

  • Автоотчёты по сессиям: После завершения сессии вы получаете CSV-отчёт с полной статистикой.

  • Встроенный индикатор PnL: Онлайн-отображение прибыли/убытка в процентах прямо на графике.

  • Полная аналитика: Время сессии, число сделок, прибыль/убыток, просадка и многое другое — всё фиксируется.

  • Простая установка: Добавьте индикатор на любой график MT5. Настроек не требуется. Минимальная нагрузка.

  • Идеален для анализа: Незаменим для активных трейдеров и тех, кто хочет профессионально отслеживать свои сделки.

Как работает:

  1. Установите индикатор на график MT5.

  2. Журнал начнёт вести записи после открытия первой сделки.

  3. Закройте все позиции — сформируется подробный CSV-отчёт.

  4. Индикатор PnL всегда отображается на графике.

Для кого?

Для активных трейдеров, алгоритмических инвесторов и всех, кто хочет отслеживать и улучшать свою торговую эффективность в реальном времени.


