Trade Journal Plus MT5

TradeJournal Plus: Автоотчёты по сессиям и встроенный PnL-индикатор

Идеальный автоматизированный журнал сделок для профессиональных трейдеров.

Автоматически фиксируйте каждую торговую сессию, экспортируйте подробные отчёты в один клик и всегда отслеживайте прибыль/убыток в реальном времени.

Анализируйте, оптимизируйте, улучшайте — всё в одном инструменте.

Ограниченная цена запуска: $30!

Основные преимущества:

Автоматический журнал сделок : Больше не нужно вручную вести таблицы. Все сделки записываются автоматически.

Автоотчёты по сессиям : После завершения сессии вы получаете CSV-отчёт с полной статистикой.

Встроенный индикатор PnL : Онлайн-отображение прибыли/убытка в процентах прямо на графике.

Полная аналитика : Время сессии, число сделок, прибыль/убыток, просадка и многое другое — всё фиксируется.

Простая установка : Добавьте индикатор на любой график MT5. Настроек не требуется. Минимальная нагрузка.

Идеален для анализа: Незаменим для активных трейдеров и тех, кто хочет профессионально отслеживать свои сделки.

Как работает:

Установите индикатор на график MT5. Журнал начнёт вести записи после открытия первой сделки. Закройте все позиции — сформируется подробный CSV-отчёт. Индикатор PnL всегда отображается на графике.

Для кого?

Для активных трейдеров, алгоритмических инвесторов и всех, кто хочет отслеживать и улучшать свою торговую эффективность в реальном времени.



