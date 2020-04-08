Trade Journal Plus MT5
- Индикаторы
- DigitalPrime
- Версия: 1.1
- Обновлено: 29 мая 2025
- Активации: 10
TradeJournal Plus: Автоотчёты по сессиям и встроенный PnL-индикатор
Идеальный автоматизированный журнал сделок для профессиональных трейдеров.
Автоматически фиксируйте каждую торговую сессию, экспортируйте подробные отчёты в один клик и всегда отслеживайте прибыль/убыток в реальном времени.
Анализируйте, оптимизируйте, улучшайте — всё в одном инструменте.
Ограниченная цена запуска: $30!
Основные преимущества:
-
Автоматический журнал сделок: Больше не нужно вручную вести таблицы. Все сделки записываются автоматически.
-
Автоотчёты по сессиям: После завершения сессии вы получаете CSV-отчёт с полной статистикой.
-
Встроенный индикатор PnL: Онлайн-отображение прибыли/убытка в процентах прямо на графике.
-
Полная аналитика: Время сессии, число сделок, прибыль/убыток, просадка и многое другое — всё фиксируется.
-
Простая установка: Добавьте индикатор на любой график MT5. Настроек не требуется. Минимальная нагрузка.
-
Идеален для анализа: Незаменим для активных трейдеров и тех, кто хочет профессионально отслеживать свои сделки.
Как работает:
-
Установите индикатор на график MT5.
-
Журнал начнёт вести записи после открытия первой сделки.
-
Закройте все позиции — сформируется подробный CSV-отчёт.
-
Индикатор PnL всегда отображается на графике.
Для кого?
Для активных трейдеров, алгоритмических инвесторов и всех, кто хочет отслеживать и улучшать свою торговую эффективность в реальном времени.