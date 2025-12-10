MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe

Dieser "MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA ist ein High-Tech-Tool für moderne Trader. Es führt keine Handels- oder Entscheidungsprozesse durch, sondern löst den Kernproblem des traditionellen Handels, bei dem vergessene schwebende Aufträge oder plötzliche Marktveränderungen zu gebundenem Kapital und verpassten neuen Chancen führen, indem es den Ablauf von Aufträgen automatisch verwaltet.

⚙️ Hauptarbeitsprinzip: Intelligentes Pending Order Management

Der Kern dieses EA liegt in seinem intelligenten Algorithmus zur Überwachung des Zeitrahmens. Sie legen einfach einen Zeitrahmen fest (z.B. 5 Minuten, 1 Stunde), und der EA überwacht automatisch alle qualifizierten Pending Orders. Sobald die Existenz einer Order den eingestellten Zeitraum überschreitet, stuft das System die Order sofort als "abgelaufen" oder "ungültig" ein und führt automatisch eine Löschung durch. Der gesamte Prozess erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass ein vollständig automatisiertes Lifecycle-Management für schwebende Aufträge erreicht wird. Dadurch wird nicht nur die belegte Marge umgehend freigegeben, sondern Ihre Handelsstrategie kann auch schnell an die aktuellen Marktbedingungen angepasst werden, so dass jeder schwebende Auftrag effizient und sinnvoll ist.

✨ Besondere Merkmale und technologischer Kern

Über die grundlegende automatische Löschfunktion hinaus verfügt dieser EA über mehrere intelligente Algorithmen, die ihn gewöhnlichen Tools weit überlegen machen:
  • Algorithmische Trading-Präzision: Der EA hält sich strikt an die von Ihnen vorgegebenen Regeln, überwindet den Einfluss emotionaler Schwankungen während des Handels und sorgt so für strikte Handelsdisziplin. Diese Präzision entspricht der des algorithmischen Handels auf institutioneller Ebene.
  • Flexible Strategieanpassung: Sie können schwebende Aufträge für bestimmte Strategien mithilfe der "Magic Number" präzise verwalten und auch einstellen, dass nur die Aufträge für das aktuelle Handelssymbol verwaltet werden, wodurch ein hohes Maß an Anpassung und Strategieisolierung erreicht wird.
  • Echtzeit-Warnsystem: Jeder Löschvorgang wird von detaillierten Protokollen und optionalen Pop-up-Warnungen begleitet, so dass Sie stets über die Dynamik Ihres Kontos informiert sind.

🚀 Wie man es benutzt: Drei Schritte zum Start des intelligenten Handels

Die Verwendung dieses EA ist sehr einfach und kann in nur drei Schritten durchgeführt werden:
  1. Laden Sie den EA: Hängen Sie den EA an den MT4-Chart an, den Sie überwachen möchten (beliebiger Zeitrahmen).
  2. Parameter einstellen: Konfigurieren Sie vor allem zwei Parameter: TimeoutPeriod (der Zeitrahmen für den Ablauf) und CheckInterval (die Häufigkeit der Überprüfung). Stellen Sie zum Beispiel die Timeout-Periode auf 5 Minuten und das Prüfintervall auf 10 Sekunden. Der EA löscht dann automatisch alle schwebenden Aufträge, die länger als 5 Minuten aktiv waren.
  3. Betrieb starten: Aktivieren Sie den EA, und er beginnt im Hintergrund zu arbeiten und verwaltet auf intelligente Weise alle Ihre schwebenden Aufträge.

💡 Nutzwert und Szenarien

  • Für kurzfristige Trader: Verhindert effektiv, dass veraltete Pending Orders nach schnellen Kursschwankungen zu "Zombie-Orders" werden, und hilft Ihnen, mit dem Markttempo Schritt zu halten.
  • Für Trader mit vielen Strategien: Verwenden Sie die "Magic Number", um Aufträge aus verschiedenen Strategien zu unterscheiden, um eine klare Trennung und Nicht-Interferenz zwischen den Strategien zu gewährleisten.
  • Für alle effizienzorientierten Händler: Die automatisierte Verwaltung spart viel Zeit für die manuelle Überprüfung von Aufträgen, so dass Sie sich mehr auf die eigentliche Strategieanalyse konzentrieren können.
Bitte beachten Sie: Automatisierte Handelsinstrumente sind leistungsstarke Hilfsmittel, können aber keine Gewinne garantieren. Dynamische Marktveränderungen bedeuten, dass jede Strategie angepasst und eingestellt werden muss. Es wird empfohlen, sich zunächst auf einem Demokonto mit den Funktionen des EA vertraut zu machen und erst dann auf ein Live-Konto zu wechseln, wenn Sie die Parametereinstellungen gefunden haben, die Ihrem Handelsstil am besten entsprechen.
Dieser "MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA agiert wie ein unermüdlicher Handelsassistent, der die lästige Aufgabe der Verwaltung von Pending Orders für Sie automatisiert. Wenn diese Funktionen Ihren Bedürfnissen entsprechen, sind Sie herzlich eingeladen, ihn auszuprobieren und in eine neue Phase des effizienteren und intelligenteren Handels einzutreten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
  • QQ: 2813871972
  • WeChat: FX-AIEA
  • E-Mail: 2813871972@qq.com

Empfohlene Produkte
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitys
P Y R A M I D E X P E R T Dieses Forex-Utility ist ein komplexes Exit-Strategie- und Order-Management-Tool, das vier Handelsmethoden ausführt: Scalping, Pyramid Style, Hedging und Scaling-Methode, um Trades mit Gewinn zu schließen. V E R Y I M P O R T A N T Dies ist kein eigenständiger Expert Advisor. Verwenden Sie ihn mit Ihrer eigenen volatilitätsbasierten Strategie. Sobald Sie das Währungspaar gefunden haben, mit dem Sie handeln möchten, können Sie dieses Tool einfach an
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitys
Angry Bull Option Binary Dies ist ein Binär-Optionen-Roboter, der 7 Strategien enthält. Sie können einen Backtest durchführen, um zu prüfen, welche die besten Strategien sind. Einstellungen Anfänglicher Batch-Wert Dynamische Investition = Wenn aktiviert, wird er ein automatisches Los entsprechend seinem Kapital verwenden Balance ($) w/ backtest = Startguthaben für den Backtest PorcRiscoInvestment = Der Wert in % für das automatische Lot, wenn es aktiviert ist Ablauf (in Minuten) = Es handelt
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Utilitys
Revenge Trading Protector ist ein einfaches, aber effektives Tool für Händler, die Opfer von Rachehandel werden können. Da ich selbst Daytrader bin, verstehe ich den psychologischen Aspekt des Rachehandels und den Wunsch, die Verluste zu decken. Deshalb habe ich dieses Tool entwickelt (das ich auch selbst verwende), um zu 100 % sicher zu sein, dass ich nach einem Verlust geduldig bleiben und keine irrationalen Handelsentscheidungen treffen kann. Wenn Sie einen Verlust erleiden, verhindert der
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Mk R
Can Pei Pu
Experten
MK_R Es basiert auf gegenläufigen Mustern für EURUSD. Grundsätzlich wird er unter der Bedingung von 1 Kaufwelle und 6 Verkaufswellen des Granville'schen Gesetzes einsteigen. Der EA verwendet keine Indikatoren, Raster, Martingale, Arbitrage. Der EA hat sich in den sechs Monaten des Jahres 2020 als profitabel erwiesen und ist besonders für den aktuellen EURUSD-Markt seit Mitte Dezember 2020 geeignet. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Der Zeitrahmen ist M5. EA benötigt M1 Char
Signal Indicator to Expert MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Handelssignale liefert, und möchten Sie ihn in einen Expertenindikator umwandeln? Mit diesem Expertenindikator können Sie ihn umwandeln, ohne ihn neu programmieren oder anpassen zu müssen. Folgen Sie einfach diesen Schritten zur Konfiguration: 1) Der Indikator muss sich im Ordner „Indikatoren“ befinden. 2) Wählen Sie die vom Indikator bereitgestellten Kauf- und Verkaufspuffer aus. 3) Wählen Sie, ob alle Trades oder nur Kauf- oder Verkaufstrades berücksichtigt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitys
Dieser Stacker EA wird: Automatisches Setzen des Stop Loss bei einer neuen Order Automatisch den Take Profit für eine neue Order festlegen Stapeln (oder öffnen von bis zu 4 zusätzlichen Aufträgen gleichzeitig), wenn ein neuer Auftrag platziert wird, der SL/TP kann für jeden Auftrag individuell voreingestellt werden. Bietet einen transparenten Ersatz für die standardmäßigen 1-Klick-Handelsschaltflächen in MetaTrader 4 (1-Klick funktioniert immer noch und SL/TP werden automatisch gesetzt, ebenso w
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitys
Neue Möglichkeiten zur Analyse von Kryptowährungen im gewohnten MetaTrader 4. Zum Beispiel : Wir wählen das Symbol der Kryptowährung und fügen beliebige Indikatoren, Expert Advisors oder Skripte hinzu. Startup-Modus Ansicht der Kryptowährung; Datenerfassung. Fähigkeiten Arbeiten wie mit einem Standard-Währungsdiagramm; Automatische Aktualisierung der offenen Charts; Auswahl der einzelnen Kryptowährungen für die Aktualisierung; Auswahl der einzelnen Zeitrahmen für die Aktualisierung; Arbeit mit
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitys
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die DiNapoli-Point-Trading-Methode und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanager-Berater mit einem riesigen Arsenal an Optionen zum Schutz Ihrer Einlage. Für Anleger, die beschlossen haben, ihr Kapital in die treuhänderische Verwaltung zu überführen. Wenn der Händler keinen Zugang zu den Einstellungen hat - Nivellierung der Handelsrisiken. Und auch für Händler, die erkannt haben, dass sie eine Überwachung ihres Handels durch Dritte benötigen, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das System auf einem separaten V
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitys
Grid Hero War Pad ist eine GRAFISCHE HANDELSVERSION des ursprünglichen Grid Hero EA, die für fortgeschrittene Händler entwickelt wurde, die Erfahrung mit dem Plotten ihrer eigenen Markteintritte haben. Es ist mit ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE Programmierung kodiert, die die Kraft des diskretionären Handels mit dem Grid Hero Algorithmus in Form einer grafischen Konsole mit einfacher Ausführung per Knopfdruck kombiniert. Es ermöglicht Ihnen die manuelle Ausführung von Geschäften mit Market Orders u
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitys
Das Skript öffnet Charts für alle Instrumente im "Market Watch"-Fenster und kann eine Vorlage für alle Charts festlegen. Sie können auch alle im Mt4-Terminal geöffneten Charts löschen. Das Skript hat die folgenden Einstellungen: "Timeframe" standardmäßig M30; (Sie können Ihre eigenen setzen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Delay" standardmäßig "0"; (Verzögerung vor dem Öffnen des nächsten Charts in Millisekunden.) "Vorlage" standardmäßig "True"; (True=Vorlage auf Chart anwenden, false=ni
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Dieses Dienstprogramm zeichnet automatisch einen Trendkanal in das Preisdiagramm ein. Für das Zeitintervall zwischen dem angegebenen Datum und dem aktuellen Balken ist der gezeichnete Kanal nahezu optimal. Wenn Sie den Anfang des Kanals an einem weiter entfernten historischen Preisextremum platzieren, erhalten Sie eine Visualisierung eines längerfristigen Trends. Die Steigung des Kanals ist kein kontinuierlicher Wert, sondern nimmt einen der diskreten Werte an (im Format AxB, wobei A die Anzahl
NewsReady
Joel Protusada
Utilitys
NewsReady ist ein halbautomatischer Expert Advisor, der eine intelligente Straddle-Methode verwendet. Er muss in den Charts 2 bis 10 Minuten vor der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten eingestellt werden, die einen Einfluss auf die mit den Nachrichten verbundenen Währungen haben. Dann führt er schwebende Orders für die im Parameter "Zeitspanne" angegebene Anzahl von Minuten aus. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird der Handel eingestellt und alle schwebenden Aufträge werden entfernt. Wichtig
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitys
Advanced Smart Renko und Heiken Ashi Candle Trader ist eine EINSATZLÖSUNG, die auf einem halb- bzw. vollautomatischen Multiwährungs-EA basiert, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den Handel auf der Grundlage ihrer Analyse oder im vollautomatischen Modus für Scalping, Trendhandel, Kerzenausbrüche und auch den automatisierten Nachrichtenhandel mit eingebauter Handelsverwaltungslösung eingeben können. Vorteile Kein Raster / Martingale Funktioniert auf klassischen Renko, Renko Heike
GRID for MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das Handelspanel GRID für MT4 ist mit den Funktionen zum Öffnen, Schließen und Verfolgen von Orders ausgestattet. Orders werden durch einen Korb geschlossen, entweder unidirektional - nur KAUF oder VERKAUF oder bidirektional KAUF und VERKAUF zusammen. Um Positionen zu schließen, können die Funktionen Stop Loss, Take Profit, Breakeven und Trailing Stop verwendet werden. Stop Loss und Take Profit können in % des Saldos eingestellt werden. Es hat die Funktionen der minimalen Positionshaltezeit und
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilitys
Experte für binäre Optionen auf mt4, er hat zwei eingebaute Indikatoren und viele verschiedene Einstellungen. Der Experte hat eine Ebene der Martingale, aber es wird empfohlen, es auf die Instrumente mit einer Ausbeute von 85 Prozent zu verwenden. es kann gleichzeitig auf einer Vielzahl von Währungsinstrumenten verwendet werden. Alle Einstellungen sind bereits vorgenommen worden, aber Sie können sie auch selbst konfigurieren. Währung für den Handel ist ein russischer Rubel. Gutes Trading für all
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilitys
Dieses Programm wird durch einen Algorithmus erstellt, dessen Logik auf dem Handelsmarkt basiert. 1. Das Programm ist in der Lage, mit allen Währungen und Handelsartikeln zu arbeiten. 2. Take-Profit und Verlust werden grundsätzlich von EA-Programm behandelt Empfehlung: EUR_USD ist das bevorzugte Programm. Bitte verwenden Sie dieses Programm nur für MT4. LOT sollte abhängig von der eigenen Einlage verwaltet werden. Andernfalls wird ein hohes Risiko gefahren (z.B. 0.1~0.2 Lot wird empfohlen, we
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdatendatei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie alle Angebotsdat
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanagement-Dienstprogramm, das Ihre Einlage vor dem Totalverlust Ihres Geldes schützt. Wenn Sie ein Anleger sind und sich entschieden haben, Ihr Geld in die treuhänderische Verwaltung zu geben, brauchen Sie Trade Control. Auf diese Weise verstößt der Händler nicht gegen seine eigenen Risikomanagementregeln und verliert nicht Ihr gesamtes Geld. Zu diesem Zweck muss sich Trade Control auf Ihrem VPS befinden. Und der verwaltende Trader sollte keinen Zugriff auf die Einstellungen dieses Tr
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilitys
L H E D G E R S C A L P E R Ein vollautomatischer Expert Advisor, der Counter-Trend Scalping, eine gemanagte Semi-Martingale-Strategie und Lock Hedging einsetzt, um ein komplettes Handelsschema von der Einstiegsanalyse über das risikokalkulierte Money Management bis zur Ausführung des Exit-Analyseplans auszuführen. V E R S C H I E D E N E N Sie können nur ein ECN-Konto verwenden. Sonst ist es eine Katastrophe. Sie können nur das Währungspaar GBPJPY verwenden. Eröffnen Sie n
Meta trader to Telegram Twitter and Facebook
Hussein Adnan Kadhim
Utilitys
Tool sendet Trades beim Öffnen und Schließen mit Chart an Telegrammkanal. Das Tool kann mehrere Charts und magische Zahlen und Paare aus einem einzigen Chart senden. Senden Sie Informationen über alle Arten von Aufträgen: Eröffnete (einschließlich Pending Orders), geschlossene getriggerte und modifizierte Aufträge. Telegram Setup-Anleitung Öffnen Sie Ihre Telegram APP und suchen Sie nach "BotFather". Geben Sie /start ein und klicken Sie auf /newbot , um einen neuen Bot zu erstellen. Geben Sie I
GerFX EA Protection Filter
Exler Consulting GmbH
Utilitys
Der EA Protection Filter (MT5-Version hier ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solchen Filte
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A. Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzuge
Split Lot
Ting Fung Ku
Utilitys
Überwachen Sie den gleitenden Gewinn von Geschäften und schließen Sie die Hälfte der Losgröße, wenn der Gewinn das Ziel erreicht. Sie können entweder alle Trades des gesamten Kontos oder eine bestimmte magische Zahl überwachen. Sie können Slippage und Spread-Toleranz einstellen. Sie können Wiederholungszeiten und Schlafsekunden einstellen, wenn eine Split-Order abgelehnt wurde. Kann maximale Split-Order-Zeiten einstellen. Kann Trades nach dem Split schließen, wenn der gleitende Gewinn sinkt und
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitys
Eine Rakete ( von italienisch : rocchetto , wörtl. 'Spule') [nb 1] [1] ist ein Projektil , das Raumfahrzeuge , Flugzeuge oder andere Fahrzeuge nutzen , um von einem Raketentriebwerk Schub zu erhalten. Der Auspuff eines Raketentriebwerks wird vollständig aus dem in der Rakete befindlichen Treibstoff gebildet. [ 2] Raketentriebwerke funktionieren durch Aktion und Reaktion und treiben Raketen vorwärts, indem sie ihre Abgase mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausstoßen, und k
ParabolicCCI
Evgeny Vlasov
Utilitys
Das Programm arbeitet mit einer Kombination aus zwei Indikatoren. Set_Lot = 0.01 - Wert des Lotvolumens Set_TP = 100 - Wert des Take Profit in Punkten Set_SL = 100 - Stop-Loss-Wert in Pips Up_Limit_CCI = 100 - obere Grenze des CCI Down_Limit_CCI = -100 - untere Grenze des CCI Delta_CCI = 25 - CCI-Abweichung von der ersten Kerze Set_Time_Frame_CCI = 15 - Zeitrahmenwert für die CCI-Berechnung Set_Period_CCI = 14 - Periodenwert für die CCI-Berechnung Set_Price_CCI = 0 - Art des Preises für die CCI-
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie offene Positionen auf dem Devisenmarkt eröffnen, überwachen und verwalten, und zwar nur für Instrumente, bei denen es möglich ist, Dreiecksgeschäfte zu erstellen, oder für Instrumente, die im Zähler oder Nenner dieselbe Währung haben: z.B.: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP Die Hilfe der operativen Linien und die wertvollen Informationen auf dem Panel erlauben dem Händler, die Geschäfte leichter zu verwalten. Empfohlen für Anfänger und erfahrene Trader. Externe
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilitys
BITTE BEACHTEN SIE: Die "AUTO"-Funktion des EA ist noch NICHT aktiviert worden . Sie befindet sich noch in der Testphase. Sobald sie verfügbar ist, erhalten die Kunden ein kostenloses Upgrade auf EA 2.0 Auch .... BITTE befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, damit die Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Einführung: Das Phoenix-Projekt (EA) Unser Expert Advisor ist sowohl raffiniert als auch praktisch. Er ist darauf ausgerichtet, den Händlern zu helfen, sich ständig ihres Risikos pro Ha
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
Utilitys
Willkommen Jungs! Ich biete euch dieses MT4 Projekt an, an dem ich die letzten 2 Jahre gearbeitet habe (ungefähr über 900h Arbeit...). Dies ist ein komplettes Tool, das die Art und Weise, wie Sie MT4 sehen, verändern wird, denn ich habe es fast komplett neu codiert! Es bietet Ihnen eine solide Basis für Risikomanagement, Auftragspositionierung, Hedging, Kontoerhaltung und Journaling. Ich wollte ein All-in-One-Panel, das sowohl Scalping als auch Swing-Trading abdeckt und für jeden Händlertyp
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilitys
Dieser EA wurde auf verschiedenen Prop-Firmen getestet, einschließlich FTMO, MFF, TFF, Funding Next und E8. Der Hauptfokus dieses EAs ist es, Ihnen Risikomanagement und Handelsmanagement zu bieten. Er kann die Losgröße für Sie in jedem Markt berechnen, um sicherzustellen, dass Sie ein festes %-Risiko pro Handel eingehen. Er verfügt über eine teilweise geschlossene und eine gleichmäßige Bremslinie, die Sie auf dem Bildschirm platzieren können. Wenn die Linie getroffen wird, wird der EA die Positi
Weitere Produkte dieses Autors
SmartClosingPanel
Xin You Lin
Experten
Dieser EA prüft die in Frage kommenden Aufträge durch ein intelligentes KI-Programm und schließt Positionen in Millisekunden mit sehr hoher Geschwindigkeit entsprechend den Bedingungen des Benutzers; Helfen Sie Händlern, Gewinnaufträge schnell zu schließen: Schließen Sie alle gewinnbringenden Aufträge der gezeichneten Art, um Gewinne zu erzielen; Helfen Sie Händlern, Verlustaufträge schnell zu schließen: Schließen Sie alle Verlustaufträge der im Chart angezeigten Art, um Verluste zu begrenzen;
Automatic TPSL
Xin You Lin
Utilitys
Automatische infinitive: Das das modernste manuelles programm nutzt, Die echtzeit-grafikdaten erfassen, Um bestellungen einzufangen, die in zahlen geladen sind, 2. Diese eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft eigenschaft e
Modify TP SL in batches MT4
Xin You Lin
Utilitys
Die Hauptfunktion dieses EA: Verwenden Sie AI, um den Preis der Bestellung schnell zu erfassen, Batch-Änderung der Stop-Profit und Stop-Loss auf den angegebenen Preis Position. Zum Beispiel, Sie haben 5 Kaufaufträge für XAUUSD, und die Eröffnungskurse sind 2510, 2508, 2506, 2504, 2495 jeweils. Sie können den Stop-Profit auf 2530 und den Stop-Loss auf 2480 durch diesen EA-Batch ändern. Viel Glück mit Ihrem Geschäft! Wechat: FX-AIEA QQ: 2813871972 Email: lxy284628@163.com Wechat öffentliches Ko
T3 highlow activator MTF
Xin You Lin
Indikatoren
Gann-Theorie Die Gann-Theorie ist ein wichtiges Instrument der Finanzmarktanalyse, das auf den Annahmen der Marktzyklizität und der Naturgesetze beruht und Marktbewegungen mit Hilfe spezifischer technischer Analyseinstrumente vorhersagt. Zu den wichtigsten Elementen der Gann-Theorie gehören: Marktzyklen : Gann geht davon aus, dass es zyklische Schwankungen auf dem Markt gibt und dass diese Zyklen durch spezifische Zeit- und Preiszyklen identifiziert werden können. Preis und Zeit : Ganns Theorie
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
Indikatoren
Arbitrage Indicators ist ein professioneller und einfach zu bedienender Forex-Handelsindikator, der die besten Handelsprinzipien der neuesten KI-Arbitrage-Modelle nutzt. Dieser Indikator liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale. Gilt nur für Währungspaare. Er verfügt über sechs verschiedene Metrikoptionen, MACD, KDJ, RSI, CCI, RVI, DEMARK. Er kann vom Benutzer frei umgeschaltet werden und zeigt intuitiv die Richtung und das Umkehrsignal des Währungspaares an. Wenn sich die beiden Linien farblic
AI Fibonacci Indicators
Xin You Lin
Indikatoren
AI Fibonacci Indicators (Non-Redraw) ist ein professioneller und einfach zu bedienender AI vollautomatischer Fibonacci-Generator Forex-Handelsindikator, der die neueste AI-Technologie verwendet, um automatisch genaue Fibonacci-Positionen auf Charts zu identifizieren und sie automatisch auf Charts darzustellen. Dieser Indikator liefert genaue Fibonacci-Positionen für wichtige Kurse. Anwendbar auf jedes Währungspaar und andere Produkte. Es hat sieben Funktionsschalter, Es gibt fünf verschiedene F
TwoLineMACD
Xin You Lin
Indikatoren
Zwei Linien MACD Index-Zusammensetzung MACD-Linie (Expresslinie) : Wird in der Regel durch Subtraktion des 12-Zyklus-EMA vom 26-Zyklus-EMA berechnet, reagiert empfindlicher auf Preisänderungen, kann schnell die Änderung des jüngsten Preistrends widerspiegeln, schwankt relativ häufig und wird verwendet, um die Dynamik der kurzfristigen Markttrends zu erfassen. Signallinie (langsame Linie) : In der Regel ein 9-Zyklen-EMA der MACD-Linie. Seine Aufgabe ist es, die MACD-Linie zu glätten, kurzfristig
AI Supertrend timely alerts
Xin You Lin
Indikatoren
AI Supertrend rechtzeitige Warnungen MT4 Supertrend rechtzeitige Erinnerung Indikator Einführung I. Überblick über die Indikatoren Der MT4 Super Trend Alert Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das speziell für die MetaTrader 4 Plattform entwickelt wurde, um Händlern dabei zu helfen, Veränderungen in Markttrends genau zu erfassen und zeitnahe Signale zu senden, um Händler auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hinzuweisen. Er basiert auf einem einzigartigen KI-basierten Algorithmus, de
AI T3 MA Super Fill
Xin You Lin
Indikatoren
MT4-Plattform AI T3 MA Super Fill Indikator verwenden Einführung I. Überblick über die Indikatoren Der AI T3 MA Super Fill Indikator ist ein leistungsfähiges Analysewerkzeug, das fortschrittliche Algorithmen und die Technologie des gleitenden T3-Durchschnitts kombiniert, um Händlern auf der MT4-Plattform genaue Markttrendbeurteilungen und Handelssignale zu liefern. Er verwendet intelligente Algorithmen, um die Preisdaten tief zu verarbeiten, und zeigt die Änderungen des T3 gleitenden Durchschn
MT4CandleTime
Xin You Lin
Indikatoren
MT4CandleTime Index Einführung MT4CandleTime ist ein Indikator für die MT4-Plattform, der die verbleibende Zeit der aktuellen K-Linie in Form eines intuitiven digitalen Countdowns anzeigen kann, was für Händler bequem ist, den Handelsrhythmus zu erfassen. Präzise Zeitkontrolle: Der MT4CandleTime-Indikator liefert den Händlern extrem genaue Daten über die verbleibende Zeit der K-Linie, die es ihnen ermöglichen, den Zeitrhythmus des Handelsprozesses genau zu steuern und so übereilte oder verzög
AI Color Gradient Volume
Xin You Lin
Indikatoren
Einführung in die Verwendung der AI Color Gradient Volume Indikatoren der MT4 Plattform I. Überblick über die Indikatoren AI Color Gradient Volume ist ein innovativer, auf der Technologie der künstlichen Intelligenz basierender Indikator zur Volumenanalyse für die MT4-Plattform. Durch die Umwandlung der Volumendaten in ein intuitives Farbverlaufsdiagramm hilft er den Händlern, einen genaueren Einblick in die Zu- und Abflüsse von Geldern auf dem Markt und die Stärke der Kauf- und Verkaufskräfte
MT4 ATR Stops
Xin You Lin
Indikatoren
MT4 ATR Stops Indikator Einführung: Dies ist ein dynamischer Unterstützungs-Widerstands-Indikator, der auf der durchschnittlichen wahren Volatilität (ATR) basiert. Er berechnet die Volatilität des Preises, stellt den Kanal auf einem K-Chart dar und schlägt das Handels-Timing mit intuitiven Farb- und Punkt-Signalen vor. Positionen öffnen und schließen 1. Long gehen (Long gehen) Signalfunktion: Die Farbe der K-Linie wechselt zu grün und ein grüner Punkt erscheint auf dem Chart. Logik: Der Preis i
MT4 Time Based Auto Close System
Xin You Lin
Utilitys
MT4 Time-Based Auto Close System EA ist ein intelligentes, auf einem Zeitalgorithmus basierendes automatisiertes Ordermanagement-Handelswerkzeug. Unter Verwendung einer Hightech-Entscheidungsmaschine führt es automatisch präzise Schließungsoperationen aus, wenn voreingestellte Halteperioden ablaufen, um Händlern zu helfen, strenge Handelsdisziplin zu wahren und emotionale Störungen zu vermeiden. Kernschließungsmodi Die fünf von Ihnen erwähnten Kern-Schließungsmodi bilden den Eckpfeiler der str
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
Utilitys
Die Hauptfunktion dieses EA: Schnelle Batch-Änderung Stop-Profit-Stop-Loss auf den angegebenen Preis Position. Zum Beispiel: Sie haben fünf XAUUSD BUY Aufträge, der Eröffnungskurs ist 2510, 2508, 2506, 2504, 2495Sie können durch diese EA, Batch einheitliche Änderung der Gewinn ist 2530, Stop-Loss ist 2480Viel Glück mit Ihrem Geschäft! Wechat：FX-AIEA QQ：2813871972 Email：lxy284628@163.com Wechat öffentliches Konto: Xinyou Jinke FXAIEA.com Willkommen zu Ihrer Aufmerksamkeit ( Xinyou Jinke FXAIEA.c
Arrow trend MT5
Xin You Lin
Indikatoren
Pfeil-Trend-Indikatoren Mit dem Trend zu handeln ist oft einer der grundlegendsten Ratschläge, den erfahrene Händler geben. Darüber hinaus raten erfahrene Händler oft dazu, dem langfristigen Trend den Vorrang zu geben, da die Kurse in der Regel der Richtung des langfristigen Trends folgen. Pfeil-Trendindikatoren sind Instrumente, mit denen Händler die Richtung eines Trends in Richtung eines langfristigen Trends bestimmen können. Was ist ein Pfeil-Trendindikator? Ein Pfeil-Trend-Indikator ist ei
Bulk closing MT5
Xin You Lin
Experten
Diese EA wird nicht automatisch die Position zu öffnen, öffnen Sie die Position braucht der Benutzer manuell!! MT5 Position Gewinn/Verlust bis zu dem eingestellten Betrag der automatischen Schließung EA\n wird die Position zu öffnen ist der Lehrling, wird die Position zu schließen ist der Meister, wenn alle Ihre Bestellung Gewinn erreicht den Betrag, den Sie eingestellt haben, wird die ea automatisch helfen Ihnen, die Position in der Masse zu schließen, wird der Verlust Wert auch alle geschloss
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
Utilitys
Der EA "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" ist ein Hightech-Tool für moderne Trader. Es führt keine Handels- oder Entscheidungsprozesse durch, sondern löst den Kernproblem des traditionellen Handels, bei dem vergessene schwebende Aufträge oder plötzliche Marktveränderungen zu gebundenem Kapital und verpassten neuen Chancen führen, indem es den Ablauf von Aufträgen automatisch verwaltet. ️ Hauptarbeitsprinzip: Intelligentes Pending Order Management Der Kern dieses EA liegt in seinem in
MT5 Time Based Auto Close System
Xin You Lin
Utilitys
MT5 Time-Based Auto Close System EA ist ein intelligentes, auf einem Zeitalgorithmus basierendes automatisiertes Ordermanagement-Handelswerkzeug. Unter Verwendung einer Hightech-Entscheidungsmaschine führt es automatisch präzise Schließungsoperationen aus, wenn voreingestellte Halteperioden ablaufen, um Händlern zu helfen, strenge Handelsdisziplin zu wahren und emotionale Störungen zu vermeiden. Kernschließungsmodi Die fünf von Ihnen erwähnten Kern-Schließungsmodi bilden den Eckpfeiler der str
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension