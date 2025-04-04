Super Hedge Fighter MT5

Wichtiger Hinweis: Bitte passen Sie die Einstellung "Abstand zwischen Aufträgen" an. Verringern Sie ihn, um optimale Ergebnisse zu erzielen, idealerweise zwischen 2 und 10.

Der Forex-Handel und die volatilen Märkte können schwierig und riskant sein. Keine Strategie wird zu 100 % der Zeit effektiv sein!

Mit unserem neuen Expert Advisor "Super Hedge Fighter EA" werden Sie eine neue Perspektive auf den Markt gewinnen!

Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten, denn sie wird zu einer Einkommensquelle.

"Super Hedge Fighter EA" wurde speziell für instabile Perioden entwickelt und kann starke Marktbewegungen mit Leichtigkeit bewältigen.

Mit geringen Anpassungen der Einstellungen ist er auch an stabile Märkte anpassbar.

Auch wenn der Forex-Handel immer mit Risiken verbunden ist, können Sie diese Risiken jetzt mit einer professionellen Strategie angehen!

Der EA arbeitet mit einer reinen Trendfolgestrategie, die sich den aktuellen Marktbedingungen anpasst.

Sie können optional Martingale mit dieser Strategie verwenden, um den Ausstieg aus dem Handel zu beschleunigen. Dies kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie über ausreichend Kapital auf Ihrem Konto verfügen.

Das wichtigste Merkmal des EA ist seine Absicherungsfunktion. Wenn sich die Marktrichtung ändert, eröffnet der EA neue Aufträge, um eine perfekte Absicherung mit bestehenden Aufträgen zu schaffen. Dies kann die Margin-Anforderungen auf 0 % reduzieren, wenn Sie den richtigen Broker wählen, und minimiert Margin-Calls, wenn Marktveränderungen auftreten.

Hinweis: Drawdowns können sich erhöhen, konzentrieren Sie sich also nicht nur auf die Margin-Levels und übersehen Sie diesen Aspekt. Einige Broker erheben möglicherweise Einschusszahlungen für abgesicherte Positionen, daher sollten Sie sich bei Ihrem Broker erkundigen.

Wie man den EA professionell einsetzt:

  1. Scalping-Technik: Verringern Sie den Abstand zwischen den Aufträgen, um potenziell höhere Gewinne zu erzielen. Dieser Ansatz kann jedoch durch Marktgeräusche beeinträchtigt werden und das Risiko, stecken zu bleiben, erhöhen.

  2. Stabiler Handel: Erhöhen Sie die Abstände zwischen den Aufträgen, um Marktgeräusche zu minimieren und lange Handelszeiten zu vermeiden.

Ich bevorzuge die zweite Methode und empfehle, mehrere Währungen gleichzeitig zu handeln.

Beste Währungen: Alle Währungen sowie Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen sind geeignet. Hochvolatile Währungen und Gold sind besonders zu bevorzugen.

Empfohlene Konten:

  1. Cent- oder Micro-Konten: Diese sind ideal für die Anwendung der Martingale-Strategie, da sie zu schnelleren Trades und höheren Gewinnen führen.

  2. Andere Handelskonten: Jedes Handelskonto kann mit den richtigen Einstellungen und Eingaben effektiv arbeiten.

Einstellungen Beschreibung:

  • Auto Lot: Aktiviert die automatische Berechnung der Startlotgröße auf der Grundlage Ihres Kapitalanteils. Verwenden Sie diese Einstellung, um Gewinne zu skalieren, wenn Ihr Konto wächst.

  • Manuelle Losgröße: Geben Sie die Start-Losgröße manuell ein .

  • Prozentsatz der Losgröße: Wenn die automatische Losgröße aktiviert ist, geben Sie den Prozentsatz der Kontogröße für die Start-Losgröße an.

  • TP-Typ: Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Take-Profit-Typ - entweder den manuellen TP in Dollar oder einen Prozentsatz der Kontogröße. Wenn Sie die Option "Einstellen und vergessen" wählen, können Sie die Gewinne erhöhen, wenn Ihr Konto wächst.

  • TP in $: Geben Sie den zu realisierenden Gewinnbetrag in Dollar an .

  • TP in %: Geben Sie den zu realisierenden Gewinn in Prozent an.

  • Abstand zwischen Aufträgen: Dies ist eine wichtige Einstellung. Niedrigere Werte lösen schnell viele Aufträge aus, während höhere Werte zu weniger Aufträgen und weniger Marktgeräuschen führen.

  • Multiplikator: Um Martingale zu verwenden, stellen Sie eine Zahl höher als 1 ein (z.B. 1,05, 1,1, 1,2, 1,5) oder verwenden Sie 1, um es zu deaktivieren.


**مهم جداً: يرجى ضبط "المسافة بين الأوامر". قللها للحصول على نتائج جيدة، من 2 إلى 10.**


التداول في الفوركس والأسواق المتقلبة قد يكون معقداً وخطيراً للغاية. نادراً ما تعمل الاستراتيجيات بشكل مثالي بنسبة 100%!


مع المستشار الخبير الجديد لدينا "Super Hedge Fighter EA"، ستتمكن من رؤية السوق من زاوية جديدة!


لن تخاف بعد الآن من التقلبات، حيث ستصبح مصدراً لدخلك.


"Super Hedge Fighter EA" هو خبير فريد ومتخصص في الفترات غير المستقرة. يمكنه التعامل مع معظم الحركات الشديدة في السوق بشكل مثالي.


من ناحية أخرى، يمكنك أيضاً العمل مع الأسواق المستقرة من خلال تعديل الإعدادات قليلاً.


لا أقول إن الفوركس ليس محفوفاً بالمخاطر! ما أقوله هو أنك يمكنك بدء إدارة المخاطر بشكل احترافي!


يستخدم EA استراتيجية متابعة الاتجاه البحتة ويعمل وفقاً لطريقة السوق الحالية.


يمكنك أيضاً استخدام استراتيجية مارتينجال مع هذه الاستراتيجية، مما سيزيد من سرعة إغلاق الصفقات. هذه ميزة اختيارية، ولكنها ستكون مفيدة جداً إذا كان لديك أموال كافية في حسابك.


أهم ميزة في EA هي استخدام التحوط! إذا تغير اتجاه السوق، فإن EA سيستجيب ويقوم بفتح أوامر جديدة وفقاً لذلك. كل أمر جديد سيشكل تحوطاً مثالياً مع أمر قديم! من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تقليل متطلبات الهامش إلى 0% إذا اخترت الوسيط المناسب. ستودع مكالمات الهامش، حيث أن أي تغيير في السوق سيقلل من حاجتك إلى الهامش.


**ملاحظة:** نعم، قد يزداد السحب (Drawdown)، لذا لا تركز فقط على مستوى الهامش وتهمل هذه النقطة. بعض الوسطاء قد يفرضون هامشاً على المراكز المحمية، لذا تحقق من ذلك مع وسيطك.


**كيف يمكنك استخدام EA بشكل احترافي؟**


1. **تقنية السكالبينج:** قلل المسافة بين كل أمر للحصول على أرباح جيدة. ولكن، قد يتعرض هذا الأسلوب للتشويش بسبب ضوضاء السوق، مما يزيد من خطر التوقف.


2. **التداول المستقر:** زد المسافة بين كل أمر. هذا سيزيل تقريباً كل ضوضاء السوق، مما يمنعك من التورط في صفقات لوقت طويل.


أفضّل استخدام الطريقة الثانية وتداول عملات متعددة في نفس الوقت.


**ما هي أفضل العملات للاستخدام؟**

جميع العملات، وكذلك النفط، الذهب، الفضة، والعملات المشفرة، مناسبة. ولكن العملات الأكثر تقلباً والذهب مفضلان.


**على أي حساب يمكنني استخدام هذا EA؟**


1. **حسابات سنت أو ميكرو:** أوصي بهذه الحسابات لأنها تتيح لك استخدام استراتيجية مارتينجال، مما يؤدي إلى تداول أسرع وأرباح أكبر.


2. **حسابات أخرى:** ستعمل جميع حسابات التداول بشكل صحيح إذا قمت بتداول الإعدادات والمدخلات المناسبة.


**وصف الإعدادات:**


- **Auto Los (حجم اللوت التلقائي):** إذا تم تفعيله، سيتم حساب حجم اللوت الابتدائي وفقاً لنسبة من رأس المال الخاص بك. إذا اخترت طريقة "إعداد ونسى"، يمكنك اختيار اللوت بناءً على النسبة المئوية، حيث سيزيد ذلك الأرباح مع نمو الحساب.


- **Manuelle Losgröße (حجم اللوت اليدوي):** يمكنك إدخال حجم اللوت الابتدائي يدوياً هنا.


- **Prozentuale Losgröße (نسبة حجم اللوت):** إذا قمت بتفعيل اللوت التلقائي، ستحتاج إلى إدخال نسبة حجم اللوت بالنسبة لحجم الحساب.


- **TP Typ (نوع جني الأرباح):** اختر نوع جني الأرباح المطلوب: إما يدوياً بالدولار أو كنسبة مئوية من حجم الحساب. في حالة استخدام طريقة "إعداد ونسى"، يمكنك اختيار النسبة المئوية، حيث سيزيد ذلك الأرباح مع نمو الحساب.


- **TP in $ (جني الأرباح بالدولار):** المبلغ بالدولار الذي ترغب في تحقيقه كربح.


- **TP in % (جني الأرباح بالنسبة المئوية):** النسبة المئوية للربح الذي ترغب في تحقيقه.


- **Abstand zwischen den Aufträgen (المسافة بين الأوامر):** هذه هي العمود الفقري لـ EA. الأرقام الأصغر ستفتح العديد من الأوامر بسرعة، في حين أن الأرقام الأكبر ستؤدي إلى عدد أقل من الأوامر وتقليل التشتت الناتج عن ضوضاء السوق.


- **Multiplikator (المضاعف):** إذا كنت ترغب في استخدام مارتينجال، فأدخل رقماً أكبر من 1 (مثل: 1.05، 1.1، 1.2، 1.5) أو استخدم 1 لتعطيلها.

