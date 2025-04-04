Super Hedge Fighter MT5

• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works.

• If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help.

• After purchase, send me a screenshot of your order to receive a FREE EA as a gift.





Wichtiger Hinweis: Bitte passen Sie die Einstellung "Abstand zwischen Aufträgen" an. Verringern Sie ihn, um optimale Ergebnisse zu erzielen, idealerweise zwischen 2 und 10.

Der Forex-Handel und die volatilen Märkte können schwierig und riskant sein. Keine Strategie wird zu 100 % der Zeit effektiv sein!

Mit unserem neuen Expert Advisor "Super Hedge Fighter EA" werden Sie eine neue Perspektive auf den Markt gewinnen!

Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten, denn sie wird zu einer Einkommensquelle.

"Super Hedge Fighter EA" wurde speziell für instabile Perioden entwickelt und kann starke Marktbewegungen mit Leichtigkeit bewältigen.

Mit geringen Anpassungen der Einstellungen ist er auch an stabile Märkte anpassbar.

Auch wenn der Forex-Handel immer mit Risiken verbunden ist, können Sie diese Risiken jetzt mit einer professionellen Strategie angehen!

Der EA arbeitet mit einer reinen Trendfolgestrategie, die sich den aktuellen Marktbedingungen anpasst.

Sie können optional Martingale mit dieser Strategie verwenden, um den Ausstieg aus dem Handel zu beschleunigen. Dies kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie über ausreichend Kapital auf Ihrem Konto verfügen.

Das wichtigste Merkmal des EA ist seine Absicherungsfunktion. Wenn sich die Marktrichtung ändert, eröffnet der EA neue Aufträge, um eine perfekte Absicherung mit bestehenden Aufträgen zu schaffen. Dies kann die Margin-Anforderungen auf 0 % reduzieren, wenn Sie den richtigen Broker wählen, und minimiert Margin-Calls, wenn Marktveränderungen auftreten.

Hinweis: Drawdowns können sich erhöhen, konzentrieren Sie sich also nicht nur auf die Margin-Levels und übersehen Sie diesen Aspekt. Einige Broker erheben möglicherweise Einschusszahlungen für abgesicherte Positionen, daher sollten Sie sich bei Ihrem Broker erkundigen.

Wie man den EA professionell einsetzt:

Scalping-Technik: Verringern Sie den Abstand zwischen den Aufträgen, um potenziell höhere Gewinne zu erzielen. Dieser Ansatz kann jedoch durch Marktgeräusche beeinträchtigt werden und das Risiko, stecken zu bleiben, erhöhen. Stabiler Handel: Erhöhen Sie die Abstände zwischen den Aufträgen, um Marktgeräusche zu minimieren und lange Handelszeiten zu vermeiden.

Ich bevorzuge die zweite Methode und empfehle, mehrere Währungen gleichzeitig zu handeln.

Beste Währungen: Alle Währungen sowie Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen sind geeignet. Hochvolatile Währungen und Gold sind besonders zu bevorzugen.

Empfohlene Konten:

Cent- oder Micro-Konten: Diese sind ideal für die Anwendung der Martingale-Strategie, da sie zu schnelleren Trades und höheren Gewinnen führen. Andere Handelskonten: Jedes Handelskonto kann mit den richtigen Einstellungen und Eingaben effektiv arbeiten.

Einstellungen Beschreibung: